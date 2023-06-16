Президент России на ПМЭФ: Войну на Украине начал киевский режим при поддержке Запада

Как и обещал спикер Кремля Дмитрий Песков, в своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России говорил не только об экономике, но затронул и тему украинского кризиса.
Так, говоря об истоках военного конфликта на Украине, глава государства подчеркнул, что на самом деле война длится уже девять лет. И начата она была киевским режимом в 2014 году на юго-востоке страны против жителей Донбасса, которых, к слову, украинские власти тогда считали своими гражданами. Уже тогда пришедшее к власти в результате майданного госпереворота руководство страны в уничтожении собственного населения поддерживали западные спонсоры.
Что это, если не война? Это и есть война. И она продолжалась почти девять лет
— подчеркнул Путин, отметив, что на Западе эту правду старательно замалчивают.
Российский лидер напомнил, что украинский режим с 2014 года применял и продолжает применять сейчас против жителей Донбасса на северо-западе теперь уже российской территории авиацию, танки и артиллерию. По сути, продолжил Путин, специальная военная операция была начата с целью пресечь агрессию киевского режима и предотвратить еще большие жертвы в результате развязанной украинскими националистами войны. К тому моменту стало очевидно, что решить проблему дипломатическим путем уже невозможно.
Не мы водили за нос партнеров, а они. И публично в этом признались, по сути. Так что мы просто вынуждены были использовать Вооруженные силы
— сказал Путин, напомнив о судьбе Минских соглашений по урегулированию конфликта.
Президент отметил, что Западу выгоден сегодняшний конфликт на Украине как возможность прикрыть им свои ошибки, отвлечь собственный народ от провальной внутренней и внешней политики, проблем в экономике. Страны Запада сами спровоцировали резкий рост инфляции, безудержно вливая деньги в свою экономику, а теперь пытаются Россией прикрыть свои ошибки, считает Путин.