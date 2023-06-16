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Президент России на ПМЭФ: Войну на Украине начал киевский режим при поддержке Запада

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Президент России на ПМЭФ: Войну на Украине начал киевский режим при поддержке Запада

Как и обещал спикер Кремля Дмитрий Песков, в своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России говорил не только об экономике, но затронул и тему украинского кризиса.


Так, говоря об истоках военного конфликта на Украине, глава государства подчеркнул, что на самом деле война длится уже девять лет. И начата она была киевским режимом в 2014 году на юго-востоке страны против жителей Донбасса, которых, к слову, украинские власти тогда считали своими гражданами. Уже тогда пришедшее к власти в результате майданного госпереворота руководство страны в уничтожении собственного населения поддерживали западные спонсоры.

Что это, если не война? Это и есть война. И она продолжалась почти девять лет

— подчеркнул Путин, отметив, что на Западе эту правду старательно замалчивают.

Российский лидер напомнил, что украинский режим с 2014 года применял и продолжает применять сейчас против жителей Донбасса на северо-западе теперь уже российской территории авиацию, танки и артиллерию. По сути, продолжил Путин, специальная военная операция была начата с целью пресечь агрессию киевского режима и предотвратить еще большие жертвы в результате развязанной украинскими националистами войны. К тому моменту стало очевидно, что решить проблему дипломатическим путем уже невозможно.

Не мы водили за нос партнеров, а они. И публично в этом признались, по сути. Так что мы просто вынуждены были использовать Вооруженные силы

— сказал Путин, напомнив о судьбе Минских соглашений по урегулированию конфликта.

Президент отметил, что Западу выгоден сегодняшний конфликт на Украине как возможность прикрыть им свои ошибки, отвлечь собственный народ от провальной внутренней и внешней политики, проблем в экономике. Страны Запада сами спровоцировали резкий рост инфляции, безудержно вливая деньги в свою экономику, а теперь пытаются Россией прикрыть свои ошибки, считает Путин.
Использованы фотографии:
Фотобанк Росконгресс
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:10
    +4
    Интересно ,у англосаксов будут проблемы с переводом слов Путина .
  2. spirit
    spirit Сегодня, 18:14
    +1
    Что это, если не война?

    А как же "специальная операция" ? Уж определитесь у вас то ли война то ли спец операция.Каждое утро у них новый план по ходу под настроение.А солдаты гибнут ...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:25
      0
      Вот тогда и надо было воевать,а не "миротворить".Я тогда после 2 мая 2014 очень надеялся,что "пойдут клочки по закаулочкам"...Ан нет..
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 19:00
      +1
      Ваши предложения, точнее действия? Может уже действуете.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:17
    +1
    Когда же Путин забудет слово "партнеров: упоминаемое им постоянно?Разве ещё в 2007 году когда запад в жёсткой форме отказал России помочь технологиями в отстовании от развитых стран,выводы кто есть кто в этом мире не были сделаны?'Не надоело в первую очередь самого себя обманывать?Кто за руки держал не давая помочь Донбассу в 2014 году?В том же году почему Харьков не захотел принять в состав России?Кругом все крайнее,а особливо эти бяки "партнеры " а сам Владимир Владимирович белый и пушистый????
  4. Кронос
    Кронос Сегодня, 18:26
    0
    А кто равнодушно наблюдал 8 лет как Донбасс уничтожали ? Пока не решил дать военнотехнический ответ НАТО.
  5. Deon59
    Deon59 Сегодня, 18:31
    +1
    Слова Президента России оторваного от реальности.
  6. Станислав Быков
    Станислав Быков Сегодня, 18:34
    0
    Я извиняюсь,но это опять больше похоже на нытье какое-то,зачем снова озвучивать то,о чем в России все знают и так?Такое чувство,что это снова адресовано "западным партнерам",но они чихали все на Путина и на все его красные линии.Взял бы гармошку и спел песенку кота Леопольда на весь мир уже.Позорище.
  7. никникник
    никникник Сегодня, 18:56
    0
    ну одно и то же почти 9 лет где только может говорит об этом. А каковы действенные меры, чтобы ее закончить? ну а на счет выгоды Западу, так это применимо и к нам. Фактически проецирование своего положения и переложение на Запад. Иначе бы давно все закончилось