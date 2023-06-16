Военное обозрение
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Венгрия отказалась от покупки РСЗО HIMARS

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Венгрия отказалась от покупки РСЗО HIMARS

Венгерское правительство сообщило, что отказывается от планов по закупке РСЗО HIMARS после того, как в прошлом году на двусторонних переговорах с Соединенными Штатами не было достигнуто соответствующее соглашение.


Как заявляется в Министерстве обороны Венгрии, предыдущее правительство страны направило в связи с предполагаемой сделкой запрос об информации по HIMARS в американские инстанции:

Крайним сроком ответа был указан март 2022 года. С американской стороны ответа не последовало, и министерство сочло этот вопрос закрытым.

Ранее на этой неделе сенатор США от штата Айдахо Джеймс Риш (от Республиканской партии) заявил, что заблокировал продажу Венгрии 24 систем HIMARS.

Потенциальная сделка с Венгрией на сумму $735 млн была приостановлена из-за отказа правительства принять членство Швеции в НАТО

- отметил политик в интервью изданию Washington Post.

Контракт предусматривал отгрузку более 100 ракет с 24 пусковыми установками, а также другое сопутствующее оборудование и услуги.

При этом заявки на HIMARS со стороны антироссийски настроенных европейских государств удовлетворяются в полном объеме. К ним относятся Эстония, Латвия, Литва, Польша и Румыния.
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2 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:38
    0
    Было бы удивительно, если бы венграм продали Химер....
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 19:39
    0
    Достаточно логично. Очередь на производство Хаймарсов расписана на несколько лет и США стремятс