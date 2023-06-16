Генсек НАТО назвал основные препятствия для украинского контрнаступления на Запорожском направлении

В процессе наступательных действий на Запорожском направлении украинские войска сталкиваются с рядом проблем. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам встречи глав военных ведомств стран-участниц альянса.По утверждению Столтенберга, сейчас ВСУ активизировали наступление на линии фронта. Однако есть некоторые препятствия, которые мешают быстрому продвижению украинских войск. К ним Столтенберг отнес пересеченную местность, хорошие укрепления российских войск и ожесточенные бои.Естественно, представитель Североатлантического альянса не стал распространяться о проблемах западной военной техники, которая не смогла выдержать испытание на роль «панацеи» для киевского режима и успешно уничтожается российскими войсками в больших количествах.Кроме того, Столтенберг не назвал в качестве препятствий для продвижения украинских войск и низкий уровень подготовки военнослужащих ВСУ, особенно набранных по принудительной мобилизации, а также отсутствие нормальной мотивации у мобилизованных военнослужащих.Заявление Столтенберга свидетельствует о том, что на Западе судорожно ищут объяснения неудач украинских формирований во время контрнаступления, но не решаются перечислять реальные объективные факторы, которые способствуют низкой эффективности ВСУ на поле боя на Запорожском направлении. Ясно лишь то, что в своих оценках российской армии, ее способности к обороне и качества военной техники западные руководители явно просчитались.