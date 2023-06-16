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Генсек НАТО назвал основные препятствия для украинского контрнаступления на Запорожском направлении

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Генсек НАТО назвал основные препятствия для украинского контрнаступления на Запорожском направлении

В процессе наступательных действий на Запорожском направлении украинские войска сталкиваются с рядом проблем. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам встречи глав военных ведомств стран-участниц альянса.


По утверждению Столтенберга, сейчас ВСУ активизировали наступление на линии фронта. Однако есть некоторые препятствия, которые мешают быстрому продвижению украинских войск. К ним Столтенберг отнес пересеченную местность, хорошие укрепления российских войск и ожесточенные бои.

Естественно, представитель Североатлантического альянса не стал распространяться о проблемах западной военной техники, которая не смогла выдержать испытание на роль «панацеи» для киевского режима и успешно уничтожается российскими войсками в больших количествах.

Кроме того, Столтенберг не назвал в качестве препятствий для продвижения украинских войск и низкий уровень подготовки военнослужащих ВСУ, особенно набранных по принудительной мобилизации, а также отсутствие нормальной мотивации у мобилизованных военнослужащих.

Заявление Столтенберга свидетельствует о том, что на Западе судорожно ищут объяснения неудач украинских формирований во время контрнаступления, но не решаются перечислять реальные объективные факторы, которые способствуют низкой эффективности ВСУ на поле боя на Запорожском направлении. Ясно лишь то, что в своих оценках российской армии, ее способности к обороне и качества военной техники западные руководители явно просчитались.
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22 комментария
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:08
    +4
    Так наступление началось и захлебнулось, а не как Зеля говорит что даже ещё не начинали?
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 18:16
      0
      С натовскими психопатами никогда не знаешь, сегодня так, а завтра иначе! По сути, это просто политическое наступление.
      Маленькому Киеву Гитлеру нужен успех. Нет успеха нет оружия!
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:18
      +4
      украинские войска сталкиваются с рядом проблем.

      Столтенберг - неуч. Ему не понять, что это нормальный путь вниз Украины, начиная с 1991 года.
      На момент распада СССР в 1991 году Украина была одной из ведущих союзных республик. Качественное образование, сеть научных и промышленных предприятий, развитое сельское хозяйство, мощный военно-промышленный комплекс, выпускающий ракеты, транспортные самолёты и танки…
      Плюс кадры: в стране работали лучшие ученые, врачи, инженеры.
      1. grem
        grem Сегодня, 18:37
        -1
        Главная проблема у запада .это Россия и Русские ..Вечно они встревают во все драки и не дают грабить колонии создавать ..Скоро Россия и до англосаксов доберется ,теперь то все понятно,кто развязывает мировые войны и потом грабит уничтожает слабые страны .,стравливает народы и т.д.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:09
    +3
    А ещё плохому танцору очень мешают генеталии fool fool И возможность трезво оценивать ситуацию и изменение положения вещей am
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:35
      0
      К ним Столтенберг отнес пересеченную местность,...

      Ты чего-же раньше молчал am Теперь нам для НАТО нужно делать калькуляцию по оплате Треккинга
      Треккинг— пешие походы по пересеченной местности без специальной подготовки участников.
      1. sanja.grw
        sanja.grw Сегодня, 18:57
        0
        Цитата: Теренин
        К ним Столтенберг отнес пересеченную местность

        Сразу вспомнился фильм ДМБ, Мы меняем ландшафт, причем в ручную, противник теряется на новой местность.....
  3. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 18:10
    +2
    Как обычно у хорошо танцора, что-то мешает в шароварах
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:12
    +1
    Да уж ,у Лёпы крыша башни - мечта жестянщика- кузовщика.
  5. Vovka-r28
    Vovka-r28 Сегодня, 18:13
    0
    Справедливости ради раскажите сколько уже идëт штурм деревень около Донецка... Идëт лëгкая пехота ДНР на минные поля и никто как пригожин не снимает ролики "шойгу где снаряды? Б"
  6. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 18:15
    +2
    Ожесточенные бои мешают продвижению! Надо же... кто бы мог подумать.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:21
      0
      Да верно все написал - две причины... Во-первых, уже дали леща... Во-вторых, догонят и еще дадут))) А, не, еще третья - местность попересекали! Причем вручную...
  7. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 18:24
    +1
    есть некоторые препятствия, которые мешают быстрому продвижению украинских войск. К ним Столтенберг отнес пересеченную местность, хорошие укрепления российских войск и ожесточенные бои.


    1. А какую местность Столтенбергу надо? Пустыню? Горы?
    2. Ожесточенные бои не сами по себе возникают. Жесткое уничтожение наступающих войск ВСУ обеспечивает профессионализм и героизм российских воинов.
  8. Теренин
    Теренин Сегодня, 18:30
    +1
    Столтенберг:
    ...препятствия, которые мешают быстрому продвижению украинских войск. К ним Столтенберг отнес пересеченную местность, хорошие укрепления российских войск и ожесточенные бои.

    Столтенберг, я правильно тебя понял, что опять виновата - Россия?
    Может нам уйти? winked Мы, бы ушли, но нам тут нДравится! bully
    1. grem
      grem Сегодня, 19:08
      0
      Цитата: Теренин
      Столтенберг, я правильно тебя понял, что опять виновата - Россия?
      Может нам уйти? winked Мы, бы ушли, но нам тут нДравится!

      Даже азарт появился ,кто больше натовской бронетехники сожгет и выпллаты уже пошли героям ! bully
  9. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 18:32
    +1
    В процессе наступательных действий на Запорожском направлении украинские войска сталкиваются с рядом проблем. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

    Да все всё поняли Йёнся - натовская кодла с украинскими наёмниками натасканными по стандартам нато, получают по мордасам и обтекают в прежнем режиме.
  10. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 18:41
    0
    Пересечённая местность в Запорожской и Херсонской областях? belay
    Он неуч (более точное определение запрещено на форуме!)
    Ровнее местность трудно найти на глобусе окраины!
  11. Наган
    Наган Сегодня, 18:45
    0
    украинские войска сталкиваются с рядом проблем.

    Примерно как советское коммунальное хозяйство, которое постоянно сталкивалось с четырьмя проблемами: зима, весна, лето, и осень.
  12. lukash66
    lukash66 Сегодня, 18:56
    0
    Ему классику дали бы почитать - гладко было на бумаге, да забыли про враги. Тогда и не пришлось бы всю эту охинею нести со скорбной рожей.
  13. bambr731
    bambr731 Сегодня, 18:58
    +1
    По утверждению Столтенберга, сейчас ВСУ активизировали наступление на линии фронта. Однако есть некоторые препятствия, которые мешают быстрому продвижению украинских войск. К ним Столтенберг отнес пересеченную местность, хорошие укрепления российских войск и ожесточенные бои.

    Тупее вывода не слыхал. Хлебом-солью их встречать что-ли? Укрепления им помешали и асфальта нет видите-ли
  14. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:06
    0
    Плохому танцору всегда "Фаберже" мешают.
  15. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 19:24
    0
    Однако есть некоторые препятствия, которые мешают быстрому продвижению украинских войск. К ним Столтенберг отнес пересеченную местность, хорошие укрепления российских войск и ожесточенные бои.


    Он там что - мемуаров гитлеровских генералов начитался что ли?
    1) Нам мешал Гитлер. Гитлер был . Немецкий солдат был рулез. Немецкий командир был как Великий Фридрих, но без порочных наклонностей.

    2) Русские завалили нас мясом. Мяса у русских было много. Русский солдат - дитя природы, он ест то, что не сможет от него убежать, спит стоя, как конь, и умеет просачиваться. Автор неоднократно был свидетелем того, как целые танковые армии русских просачивались сквозь линию фронта, причем ничто не выдавало их присутствия - казалось бы, еще вчера обычная артподготовка, бомбежка, наступление русских, и вдруг раз!!! - в тылу уже русская танковая армия.

    3) СС иногда немного перебарщивало. То есть, если бы все ограничилось обычными грабежами, расстрелами, насилиями и разрушениями, которые иногда учинял германский солдат от избытка молодецкой силы, гораздо больше людей приняли бы новый порядок с удовольствием.

    4) У русских был танк Т-34. Это было нечестно. У нас такого танка не было.

    5) У русских было много противотанковых пушек. Противотанковая пушка была у каждого солдата - он прятался с нею в ямках, в дуплах деревьев, в траве, под корнями деревьев.

    6) У русских было много монголов и туркмен. Монголы и туркмены, подкрепленные комиссарами это страшная вещь.

    7) У русских были комиссары. Комиссары это страшная вещь. По определению. Большинство комиссаров были евреи. Даже евреи. Мы своих евреев, не по-хозяйски уничтожили. Гиммлер был .

    8) Русские использовали нечестный прием - делали вид, что сдаются, а потом - РРАЗ! и стреляли немецкому солдату в спину. Однажды русский танковый корпус, сделал вид, что сдается, перестрелял в спину целый тяжелый танковый батальон.

    9) Русские убивали немецких солдат. Это вообще было страшное западло, ведь по честному, это немецкие солдаты должны были убивать русских! Русские все , поголовно.

    10) Союзники нас предали. В смысле, американцы и англичане.
    © И.Кошкин. Утерянные победы