Президент России намекнул на возможность удара ВС РФ по авиабазам НАТО в случае их использования задействованными в конфликте самолетами

Если они будут располагаться за границей Украины, а использоваться в боевых действиях в Украине, мы должны будем посмотреть, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются против нас

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент Российской Федерации Владимир Путин дал понять, что допускает вероятность нанесения ударов по тем авиабазам, на которых будут размещаться задействованные в украинском конфликте самолеты.Как отметил глава российского государства, если с авиабаз в странах-участницах Североатлантического альянса будут подниматься в воздух самолеты, задействованные в противостоянии с Россией, то придется думать над тем, как и где поражать авиацию противника.- подчеркнул глава российского государства.Путин остановился и на таком важном вопросе, как присутствие в Белоруссии российского тактического ядерного оружия . Глава российского государства подчеркнул, что размещаемое в Белоруссии оружие является средством сдерживания. Россия не является агрессивной страной, дал понять президент, но она нуждается в защите своего суверенитета, и в этих рамках осуществляются мероприятия по сдерживанию возможной агрессии стран НАТО в отношении нашей страны.В своем выступлении Путин подчеркнул, что наличие в Белоруссии ядерного оружия заставит задуматься о последствиях своих действий всех тех врагов России на Западе, которые хотят нанести нашей стране «стратегическое поражение». Ранее, напомним, многие западные политики называли именно такую цель украинского конфликта.