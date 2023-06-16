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Президент России намекнул на возможность удара ВС РФ по авиабазам НАТО в случае их использования задействованными в конфликте самолетами

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Президент России намекнул на возможность удара ВС РФ по авиабазам НАТО в случае их использования задействованными в конфликте самолетами

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент Российской Федерации Владимир Путин дал понять, что допускает вероятность нанесения ударов по тем авиабазам, на которых будут размещаться задействованные в украинском конфликте самолеты.


Как отметил глава российского государства, если с авиабаз в странах-участницах Североатлантического альянса будут подниматься в воздух самолеты, задействованные в противостоянии с Россией, то придется думать над тем, как и где поражать авиацию противника.

Если они будут располагаться за границей Украины, а использоваться в боевых действиях в Украине, мы должны будем посмотреть, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются против нас

- подчеркнул глава российского государства.

Путин остановился и на таком важном вопросе, как присутствие в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Глава российского государства подчеркнул, что размещаемое в Белоруссии оружие является средством сдерживания. Россия не является агрессивной страной, дал понять президент, но она нуждается в защите своего суверенитета, и в этих рамках осуществляются мероприятия по сдерживанию возможной агрессии стран НАТО в отношении нашей страны.

В своем выступлении Путин подчеркнул, что наличие в Белоруссии ядерного оружия заставит задуматься о последствиях своих действий всех тех врагов России на Западе, которые хотят нанести нашей стране «стратегическое поражение». Ранее, напомним, многие западные политики называли именно такую цель украинского конфликта.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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47 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:26
    +2
    В Жешуве уже год как разгружается натовская техника и шурует убивать нас.Что мешает,а?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 18:39
      -4
      То, что это начало непосредственного вооружённого конфликта со Штатами. Всем нормальным людям этого очень сильно не хочется, я полагаю.
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 18:46
        +3
        Зачем тогда намекать ? Пустые угрозы только подбадривают оппонентов.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 18:48
          +2
          Цитата: Кронос
          Зачем тогда намекать ?

          Без понятия, честно. Но, по-моему, вполне очевидно, что любые угрозы России об ударах по НАТО - блеф. Так же, как и угрозы НАТО об ударах по России. Но последних я лично не слышал особо.
      2. Сарбоз
        Сарбоз Сегодня, 18:49
        +2
        Цитата: Тарелка
        То, что это начало непосредственного вооружённого конфликта со Штатами. Всем нормальным людям этого очень сильно не хочется, я полагаю.

        А кто сказал, что Америка за Польшу впишется?
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 19:08
          0
          Да сама Америка и сказала, приняв Польшу в НАТО. 5-я статья, не?

          Цитата: Статья 5 Устава НАТО
          Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.

          О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.


          Извиняюсь за полное копирование. Думал, где обрезать, но не смог найти подходящего места.
          Так вот. Слова о том, что нападение на одного воспринимается как нападение на всех, прописаны довольно чётко. Да, там дальше что-то про "действие, которое сочтёт необходимым" (удивлён, кстати, что на официальном сайте сумели спутать окончания), но я лично считаю, что это как если бы на Штаты напали, а те стали бы решать: на раздавливание противника хватит АУГов или ещё тактическое ЯО подключить придётся.
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 19:28
            0
            Цитата: Тарелка
            Слова о том, что нападение на одного воспринимается как нападение на всех, прописаны довольно чётко

            Да. И даже конкретизированы в ст. 6.

            Цитата: Тарелка
            но я лично считаю, что это как если бы на Штаты напали, а те стали бы решать

            Вы, видимо, никогда не читали ни одного договора, даже ГПХ. Видите ли, договор прописывает, прежде всего, права и обязанности сторон. Оставим пока права, а вот с обязанностями - тут как-то совсем не очень:

            ... каждая из них... окажет помощь... путем немедленного осуществления такого... действия, которое сочтет необходимым...

            То есть "каждый сам решит, чем помочь". Обязанности воевать там и близко нет, соответственно, никто и не станет. По зрелом размышлении.

            Вот как-то так. request
        2. Кронос
          Кронос Сегодня, 19:09
          0
          Она должна по уставу НАТО или НАТО расcыпеться.
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 19:19
            0
            Цитата: Кронос
            Она должна по уставу НАТО или НАТО расcыпеться

            Поподробнее, со ссылками на документ - сумеете? wink
            1. Кронос
              Кронос Сегодня, 19:30
              0
              5 статья-Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.

              О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.
              1. Репеллент
                Репеллент Сегодня, 19:37
                0
                Цитата: Кронос
                ст. 5 Устава НАТО

                Я это читал. Вопрос немного не в том:

                Цитата: Кронос
                Она должна по уставу НАТО или НАТО расcыпеться

                Как из приведенного вами текста следует, что если США не заступятся за, например, Польшу, то "НАТО рассыплется"? Не понимаю. yes
        3. osp
          osp Сегодня, 19:34
          0
          Потому что Польша сегодня нашпигована военными объектами США включая их базу ПРО которая является так или иначе является частью стратегического наступательного потенциала США.
          И не мудрено что любая атака на эти объекты приведет к войне с США.

          А вот как они ответят и чем (быть может разово уничтожив Балтийский флот например) это темы отдельных суждений.
      3. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 18:51
        0
        Конфликт уже начался, и давно. Так что "ваше это" не начало.
    2. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 19:06
      -4
      Что мешает,а?

      Вот только давайте не будем указывать Президенту России, а?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:30
        0
        А почему бы и не указать?Он и сам говорил,что у него есть работодатель-народ.А!Ну конечно,он же хозяин своего слова... yes
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 19:35
      0
      Цитата: dmi.pris1
      В Жешуве уже год как разгружается натовская техника и шурует убивать нас.Что мешает,а?

      Вы путаете логистику и участие в военных действиях с территории сопредельных государств.
      Что касается польского Жешува, то это аэродром Польши, который задействован в логистике поставок, но не задействован для боевых вылетов авиации. Мы в своё время тоже предоставляли свои транспортные коридоры матрасам для поставок всего необходимого своему в/контингенту расположенному в Афганистане, поскольку тогда испортились отношения между США и Пакистаном. Если не изменяет память, то через Ульяновск. Пользовались они им, или нет, это другой вопрос, но факт в том, что мы давали им своё согласие.
      Если авиация задействованная против России будет подниматься с натовских баз, то тогда они получат удар по базам, поскольку - вылет на боевое задание с территории НАТО и возвращение обратно считается не опосредованным, а прямым участием НАТО в конфликте, о чём Путин их и предупредил.
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 18:27
    +1
    Зачем намекать? Тут уже громко надо утверждать!!! Сколько можно реверансы делать этим козлам.
    1. Комментарий был удален.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:28
    +2
    Самому не смешно?По мостам-тоннелям бить боимся,а сколько военных баз в западенщене где готовят всушников,полигонов и учебных центров и близко не трогаем !Все ради интересов "партнёров ",их шкурные хотелки важнее безопасности России.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 18:53
      -3
      Исчо один аналитег. Ну тогда расскажи всем для рушить мосты тоннели? И кто сказал что на западенщине не уничтожают центры и прочую шелупоху.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 19:05
        +4
        Алекс Ньюс -не тыкайте незнакомым,а то можно нарваться на жёсткий ответ. Логистика-вам такое понятие известно?Чтобы нарушить снабжение нужно разорвать логистические связи,а уничтожение мостов и тоннелей это как раз удар по логистике врага .
    2. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 19:08
      -1
      боимся

      Не бойтесь! Все будет пучком. Как минимум
  4. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 18:29
    -1
    В принципе я это и предполагал и писал об этом здесь, если запад предоставит свои аэродромы, то их можно считать вовлеченными в войну, а это уже серьезный шаг к третьей мировой ядерной войне. Пойдут ли они на это? Я не знаю.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:32
      +1
      Естественно не пойдут.В Кремле понимают,что это включит в действия армии стран НАТО.
      1. МВГ
        МВГ Сегодня, 18:56
        0
        это включит в действия армии стран НАТО.

        не страшно,
        "Часть экспертов полагают, что ведётся даже разработка новых 152-мм ядерных артиллерийских боеприпасов для артиллерийских систем на платформе Армата[6]. Другая часть экспертов заявляет, что часть советских 152-мм ядерных снарядов как 3БВ3, которые не ликвидированы в 2000 году, могут использоваться в 152-мм САУ как «Мста-С»[7]." Википедия
        Так что наземная часть войск НАТО будет остановлена тактическими ядерными зарядами. А стратегическое ядерное оружие они уже в ответ должны применять. Но они точно не решатся, так как ответ прилетит раньше и они это знают (гиперзвуковые носители + АПЛ с ЯО + Посейдоны).
        1. Andrey “andrewTSO” D
          Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 19:11
          0

          гиперзвуковые носители + АПЛ с ЯО + Посейдоны

          Мёртвая рука, опять же
      2. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 18:59
        0
        А кто им помешает предоставить свои аэродромы? С этих аэродромов будут прилетать на украинские, дозаправляться и только после этого наносить удары. Далеко не факт, что и сейчас авиация ВСУ не использует польские аэродромы.
        1. Сергей Аверченков
          Сергей Аверченков Сегодня, 19:28
          0
          Ф-16 и советские самолеты это две большие разницы. Абсолютно разные требования к обслуживанию, заправке и даже качеству керосина, а значит нужны специалисты которые умеют обслуживать ф-16. Я не уверен, что даже советские аэродромы подойдут американской авиатехнике.
  5. Кронос
    Кронос Сегодня, 18:34
    +3
    Очередные красные линии с угрозами будет с ними тоже, что и с прошлыми линиями.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:37
    +2
    Аэродром в Жешуве прикрывает Пэтриот с 5-6 пусковыми. Так что не так это будет просто.
    1. grem
      grem Сегодня, 18:53
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Аэродром в Жешуве прикрывает Пэтриот с 5-6 пусковыми. Так что не так это будет просто.

      Но возможно ..!!! По польше по любому долбануть нужно ,нато не вступится там у них статья одна имеется ..
      Так что если Ф-16 появится в небе над усраиной ,можно смело бомбить аэродром взлета из любого вооружения лучше тактическим яо !!!! Иначе потом начнется жуть со всей ЕС взлетать начнут и на Россию ,типо это украинские летчики ну ну
      P.S. США недавно до сотни своих истребителей перекинуло в европу и втихую около 150 тактических ядерных боеголовок ..
      Так что скоро все решится ,быть России и ли на колени встать и развалится ..
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 18:56
      0
      Ишо? Это серьезный аргумент (5-15 установок 100500 установок )? Если бы,да ка бы. Пусть пробуют, а там и "поглядим". Было уже и не раз. История однако.
    3. Msi
      Msi Сегодня, 19:07
      0
      Аэродром в Жешуве прикрывает Пэтриот с 5-6 пусковыми. Так что не так это будет просто.

      И что????? Он хоть один Кинжал сбил? Способен сбить???
      Было бы желание.... ударить по Жешуву.
  7. likana
    likana Сегодня, 18:37
    +5
    Такая обтекаемость формулировок только подталкивает Запад к эскалации конфликта, там не верят, что Россия способна на решительный шаг, там понимают другой тон общения и только такие действия, которые отбивают у них охоту продолжать наглеть и чувствовать себя безнаказанно.
  8. solar
    solar Сегодня, 18:39
    +1
    дал понять, что допускает вероятность

    Вот как она выглядит, очередная жёсткая красная линия
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:40
    0
    Цитата: Сергей Аверченков
    В принципе я это и предполагал и писал об этом здесь, если запад предоставит свои аэродромы, то их можно считать вовлеченными в войну, а это уже серьезный шаг к третьей мировой ядерной войне. Пойдут ли они на это? Я не знаю.

    США против, Сергей: во всяком случае так было, когда Польша заявляла о нечто подобном. Они боятся, что и по ним прилетит.
  10. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 18:42
    0
    Хороший повод шендарахнуть good и посмотрим как штаты после этого будут выкручиваться.
  11. grem
    grem Сегодня, 18:49
    +1
    Вообще то ,по международному праву ,если против какой либо страны применяется наступательное(танки ,дальнобойная арта ,ракеты и т.д.) вооружение другой страны ..То имеем право нанести удары влоть до яо по стране поставившей данное вооружение ..
    Красные линии западом уже давно пройдены ,а Россия только озабоченность высказывает ,но с другой стороны развязать третью мировую никому нехочется ..
    ВВП лавирует ,а запад наглеет ..Если F-16 появится в небе усраины ,то только с аэродромов Польши ,прибалтики и т.д.
    Нет на окраине таких аэродромов способных обслуживать эти птички ..
    Я бы на месте ВВП западную границу с Польшей раздолбал и даже города ,вот это было бы настоящее предупреждение западу ..Чтобы конанада на всю европу слышна была ..
  12. никникник
    никникник Сегодня, 18:50
    +4
    намекать не значит сделать. Он много чего обещает и говорит. А воз и ныне там, Сколько гибнет молодых наших ребят на СВО, каждый день гибнут гражданские дети, старики, женщины. А у нас воевать то есть чем, уже скоро полтора года, а улучшений позиций и не предвидится. Все де..., де... и т.п. Мы еще и не начинали, а сколько положены жизней, сколько принесено в жертву, сколько горя пришло в дома. Понятно, бизнес есть бизнес, хотя и на крови. Как то печально все это
  13. dementor873
    dementor873 Сегодня, 18:51
    +5
    Мальчику с волками уже давно никто не верит.
  14. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 18:56
    +2
    Озвучил 178 красную линию! Мягкотелому вряд ли удастся противостоять всему НАТо.
  15. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 18:56
    0
    если с авиабаз в странах-участницах Североатлантического альянса будут подниматься в воздух самолеты, задействованные в противостоянии с Россией, то придется думать над тем, как и где поражать авиацию противника.

    Это, конечно звучит хорошо,но пока самолёты с аэродромов Украины поднимаются,вот сначала их поразить надо, тогда и нас НАТО за это зауважает.
    Уважают или боятся сильного противника,а мы,для них таковым не кажемся
  16. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 19:01
    +2
    вот лучше бы молчал, а то опять придётся красные линии стирать когда наступит время исполнять свои угрозы
  17. Касатик
    Касатик Сегодня, 19:06
    0
    "Мы должны будем посмотреть.. и подумать". Это будут линии какого цвета? Или про линии - это к ДАМ? .
  18. Sanych81
    Sanych81 Сегодня, 19:11
    +3
    РФ сейчас боится сбивать беспилотники USA над Черным морем , а тут самолеты НАТО , с экипажами НАТО , на аэродромах НАТО - не смешите мои седые яйца ....
  19. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 19:28
    +2
    Уже всему миру надоел пустой трёп нашего президента об ударах. Ударов нет- вот вся гейропа и помогает хохлам. А россияне только злятся из за трусости нашего президента.
  20. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 19:31
    0
    Endlich...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  21. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 19:32
    -1
    То есть он опять оставляет за собой право, котором даже в страшном сне воспользоваться не попытается.
    Sic transit gloria mundi...