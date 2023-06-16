Президент России намекнул на возможность удара ВС РФ по авиабазам НАТО в случае их использования задействованными в конфликте самолетами

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент Российской Федерации Владимир Путин дал понять, что допускает вероятность нанесения ударов по тем авиабазам, на которых будут размещаться задействованные в украинском конфликте самолеты.
Как отметил глава российского государства, если с авиабаз в странах-участницах Североатлантического альянса будут подниматься в воздух самолеты, задействованные в противостоянии с Россией, то придется думать над тем, как и где поражать авиацию противника.
Если они будут располагаться за границей Украины, а использоваться в боевых действиях в Украине, мы должны будем посмотреть, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются против нас
- подчеркнул глава российского государства.
Путин остановился и на таком важном вопросе, как присутствие в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Глава российского государства подчеркнул, что размещаемое в Белоруссии оружие является средством сдерживания. Россия не является агрессивной страной, дал понять президент, но она нуждается в защите своего суверенитета, и в этих рамках осуществляются мероприятия по сдерживанию возможной агрессии стран НАТО в отношении нашей страны.
В своем выступлении Путин подчеркнул, что наличие в Белоруссии ядерного оружия заставит задуматься о последствиях своих действий всех тех врагов России на Западе, которые хотят нанести нашей стране «стратегическое поражение». Ранее, напомним, многие западные политики называли именно такую цель украинского конфликта.