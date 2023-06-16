Военное обозрение
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Президент России прокомментировал украинские атаки на Кремль и Белгородскую область

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Президент России прокомментировал украинские атаки на Кремль и Белгородскую область

Президент России Владимир Путин, в ходе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ, подчеркнул, что произведенные украинской армией атаки на населенные пункты в Белгородской области и на Кремль являются попытками спровоцировать Россию на ответные серьезные и мощные действия.


Путин также прокомментировал предпринимаемые боевиками киевского режима попытки перейти в наступление на ряде участков фронта. Российский лидер отметил, что в некоторых местах подразделениям украинской армии удается дойти до первой линии обороны, а где-то не удается. Для этого боевики киевского режима задействуют имеющиеся у них стратегические резервы. Однако, несмотря на это, им не удалось достичь своих целей ни на одном из участков линии боевого соприкосновения.

Российский лидер отметил, что украинская армия несет значительные потери, более чем десятикратно превышающие потери ВС РФ. Кроме того, ежедневно растут потери военной техники ВСУ, в настоящее время составляющие 186 танков и 418 бронемашин за время с начала наступательных действий.

Путин подчеркнул, что у ВСУ нет абсолютно никаких шансов на успех не только на южном направлении, но и на других участках фронта. По его словам, российская армия в достаточной степени отвечает на все действия киевского режима - об этом можно судить по регулярному методичному уничтожению складов с вооружениями ВСУ, расположениям личного состава и иностранных наемников.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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20 комментариев
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  1. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 18:43
    +1
    Президент России Владимир Путин, в ходе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ, подчеркнул, что произведенные украинской армией атаки на населенные пункты в Белгородской области и на Кремль являются попытками спровоцировать Россию на ответные серьезные и мощные действия.

    А почему бы и не спровоцироваться, устроив бомбардировки Киева? Только не такие, как обычно, а что там все завизжали от буквально мистического ужаса перед полыхающими бетонными строениями, испаряющимися прямо на глазах. Так, я описал применение ЯО... ладно, лучше без этого. Но всё равно. Почему Киев ещё существует?
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 18:53
      -3
      потому что это наш город, родной, русский, где временно рулит враг.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 19:02
        0
        Карты и западного производства, и российского, говорят, что город украинский. Да и лояльного населения там незаметно. Вон как на фоне взорванного Крымского моста все фоткались.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:04
        -1
        А этот враг ,в Киеве-руссаом городе,почему неприкасаем?Ну ,вдарили пару раз по ГУРУ,и?
    2. Кронос
      Кронос Сегодня, 19:06
      0
      А почему он не должен ? Во-первых это будет военное преступление от которого уже не отмажешься это они сами ракетами себя обстреляли, во вторых у противника есть пво и так просто город не уничтожить ну и наконец это перевод противостояния в фазу победу любой ценой для Украины да и союзники России не оценят, а запад только большк поддержит.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 19:22
        -1
        Запад и так поддержит столько, сколько ему нужно. Ему наплевать на такие мелочи, как количество уничтоженных украинцев. Вряд ли на это само по себе будет какая-то реакция, кроме медийной. Союзники? Ну, что тут ответить? Вот образец лично для меня:
        У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы.

        Цитата: Кронос
        это перевод противостояния в фазу победу любой ценой для Украины

        Ну вот и пусть украинская госмашина выходит на полную катушку. Тем больше шансов, что что-то разлетится в дребезги от очередной бомбардировки. Я всё же полагаю, что раз в нашем варианте развития событий будет снесён Киев, то это будет значить о наличии возможностей повторить то же с другими украинскими городами.

        В целом что написать. Раз у нас не хватает людей, чтоб брать города, то логично сделать так, чтоб их и не надо было брать, не?

        P.S.
        Цитата: Кронос
        А почему он не должен ?

        Потому что с их стороны явное покушение на существование Москвы.
        1. Кронос
          Кронос Сегодня, 19:26
          -1
          Где можно примеры ? Разве это Украина начала спецоперацию и поход к Москве ?
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 19:36
            0
            Украина запустила беспилотники по Москве недавно. Об этом и в статье пишут, между прочим. Да и прочие подобные акции были с их стороны.
  2. Станислав Быков
    Станислав Быков Сегодня, 18:54
    -1
    являются попытками спровоцировать Россию на ответные серьезные и мощные действия.

    "Попытками спровоцировать это называется"?? Да те же "уважаемые партнеры" стерли бы давно уже в порошок любого за подобное.Все тут понятно.."нас ипуть а мы крепчаем".
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:00
    +1
    То есть для того чтобы дать как следует по врагу нужно чтобы нас справоцировали на такие действия ,и то не наверняка?Как иначе интерпретировать слова Путина?
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:01
    0
    Цитата: Fisherman
    потому что это наш город, родной, русский, где временно рулит враг.

    После того, как Президент Украины iudaeum Зеленский, осквернил Святыни Православной церкви, город сей не охраняется...
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:02
    +1
    "произведенные украинской армией атаки на населенные пункты в Белгородской области и на Кремль являются попытками спровоцировать Россию на ответные серьезные и мощные действия."
    Ну вот вроде верно, но я бы спровоцировался и нанес один единственный удар по Киеву, да такой чтоб от него ничего не осталось. Думаю на этом бы война кончилась, ну или если бы запад захотел... началась третья, всеобщая, ядерная - тут выбор был бы только за ними.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 19:07
      0
      То есть вы предлагаете весь мир в руины за просто так обратить.
      1. Станислав Быков
        Станислав Быков Сегодня, 19:12
        0
        За просто так?Очнитесь,9 лет уже русских убивают,в том числе всякая погань с Запада при помощи натовского оружия.Если бы обнулили Киев,хоть с ЯО хоть без него,никакого "весь мир в руины" не было бы
        1. Кронос
          Кронос Сегодня, 19:29
          0
          Тем не мене ядерное оружие они не применяют. А воевать полноценно можно и без него, но если это единственный оставшийся вариант значит дело очень плохо.
      2. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 19:14
        0
        Ну почему за просто так? Вы сами видите, что запад сам подходит к самой грани "весь мир в руины". И если мы не покажем свою готовность к этому и некоторую упертость в этом вопросе... он будет наглеть всё больше и больше, и в конце концов сам приведет мир к ядерной катастрофе. Разве не так? Разве слышны на западе призывы к тому чтобы услышать требования России? Я не слышал. А вы? Разве мы провоцируем военный конфликт на границах США?
        1. Кронос
          Кронос Сегодня, 19:27
          -1
          Требования России абсолютно не реальны, их можно диктовать только одержав полную победу.
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 19:29
    0
    Gerade KIEW wäre eine wunderbare Möglichkeit mit ein, oder
    zwei taktischen Atomraketen ein echtes Exempel zu statuieren...!!!
    Alles andere ist angesichts der schweren Verbrechen nur
    unagebrachtes, sentimentales gequatsche...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 19:30
    -1
    Г-н Путин много чего говорил, стоит ли всё это обсуждать?
    А мысль о том, что мы делать ничего не собираемся, даже заставить не пытайтесь, показательна.
  8. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 19:38
    0
    слова путина только подтвердили, что мы постоянно боимся отвечать жестко, решительно и неотвратимо. Действуем всегда с оглядкой на запад и озабочены тем, чтобы не дай бог он нас не обвинил в жестокости, неадекватности, бесчеловечности и военных преступлениях. А что скажут наши "друзья" в африке, латинской америке и китае? Нацисты раздолбали три наших приграничных области, убивают там наших людей, заходят, когда хотят на наши территории, творят что хотят и почти безнаказанно уходят. А мы оказывается не должны поддаваться на провокации, терпеть, сглатывать и делать вид, что ничего особенного не происходит. США, израиль давно бы без лишних слов стерли с лица земли своих врагов и наплевали, что об этом скажут или подумают в мире. Эта мягкотелость, нерешительность, беспомощность просто поражает. Как мы так вообще хотим победить и уничтожить бандеровщину? Это же какая то маниловщина и толстовство в чистом виде. Когда наш вождь наконец поймет, что Война есть война и на ней надо воевать, используя все возможности, которые у тебя есть, снять белые печатки и развязать армии руки. Во всем, в чем путин боялся быть обвиненным западом, он его уже обвинил, гаагский ордер на его арест выдал и уже не отзовет. Чего он осторожничает и церемонится с нашими врагами непонятно.