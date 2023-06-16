Президент России прокомментировал украинские атаки на Кремль и Белгородскую область

Президент России Владимир Путин, в ходе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ, подчеркнул, что произведенные украинской армией атаки на населенные пункты в Белгородской области и на Кремль являются попытками спровоцировать Россию на ответные серьезные и мощные действия.
Путин также прокомментировал предпринимаемые боевиками киевского режима попытки перейти в наступление на ряде участков фронта. Российский лидер отметил, что в некоторых местах подразделениям украинской армии удается дойти до первой линии обороны, а где-то не удается. Для этого боевики киевского режима задействуют имеющиеся у них стратегические резервы. Однако, несмотря на это, им не удалось достичь своих целей ни на одном из участков линии боевого соприкосновения.
Российский лидер отметил, что украинская армия несет значительные потери, более чем десятикратно превышающие потери ВС РФ. Кроме того, ежедневно растут потери военной техники ВСУ, в настоящее время составляющие 186 танков и 418 бронемашин за время с начала наступательных действий.
Путин подчеркнул, что у ВСУ нет абсолютно никаких шансов на успех не только на южном направлении, но и на других участках фронта. По его словам, российская армия в достаточной степени отвечает на все действия киевского режима - об этом можно судить по регулярному методичному уничтожению складов с вооружениями ВСУ, расположениям личного состава и иностранных наемников.