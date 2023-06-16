«Хорошо зарекомендовал себя на Украине»: в турецкой прессе рекламируют РСЗО TRLG-230

Ракетный комплекс TRG-230 хорошо зарекомендовал себя на поле боя как в Азербайджане, так и на Украине

Анкара пытается извлечь выгоду для национальной оборонки, используя военные конфликты как рекламную площадку для своих вооружений.После военного противостояния в Карабахе 2020 года наступил звездный часть для ударного беспилотника Bayraktar TB2. На данный момент заказчиками данного БПЛА являются около 30 государств.Гораздо скромнее, мягко говоря, показали себя Bayraktar TB2 в украинском конфликте. Некоторое время киевский режим пытался выдавать потоком кадры работы БПЛА в Закавказье за уничтожение российских целей, однако после того, как был потерян почти весь парк турецких беспилотников, ушли в прошлое и эти инсинуации.Не смогла себя достойно проявить и другая гордость Анкары – бронеавтомобили Kirpi, если и попадающиеся в материалах с фронта, то в основном в виде уничтоженной или трофейной техники.Заявлялось о поставках в незалежную РСЗО TRLG-230, ракеты которых в отличие от базовой версии TRG-230 имеют головку для лазерного наведения, что позволяет давать боеприпасам целеуказание со сторонних платформ, например, с БПЛА. Однако TRLG-230 не попадают в военные хроники, не считая видео с отстрелом боезапаса. Однако это не смущает турецкую прессу, рекламирующую данную боевую систему.- говорится в издании SavunmaSanayiST.