Глава Минэнерго РФ: Россия начала поставки нефти в Пакистан с оплатой в дружественных валютах

Недавно была отгружена партия, в дальнейшем будут еще поставки. Мы договаривались, что оплата будет осуществляться в валютах дружественных стран

После добровольно-принудительного отказа Запада от импорта российских энергоносителей наши экспортеры сырья не разорились, как на то рассчитывали в ЕС и США, а нашли и продолжают осваивать новые рынки сбыта. Одним из них недавно стала Исламская Республика Пакистан.Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил, что Россия начала поставки нефти в Пакистан с оплатой в дружественных валютах. При этом цена на сырье такая же, как и для других зарубежных покупателей, никакого специального дисконта нет, подчеркнул глава Минэнерго.— рассказал Шульгинов, отметив, что Пакистан был и остается важным торговым партнером для России.Министр уточнил, что вопрос бартерных поставок пока еще в стадии обсуждения, решения по нему нет. Пакистан имеет собственные нефтеперерабатывающие заводы, поэтому закупает в России или сырую нефть, или продукты нефтепереработки, в зависимости от текущих потребностей.Идут переговоры между Москвой и Исламабадом и по поводу поставок сжиженного природного газа в Исламскую Республику из России. Но пока в этом вопросе нет понимания относительно цен на сырье, уточнил Шульгинов. Изначально переговоры велись о долгосрочных контрактах на поставки российского СПГ, но пока остановились на спотовых отгрузках, уточнил глава Минэнерго.Ранее министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар в интервью бельгийской газете RTBF заявила, что западные страны не должны упрекать Пакистан в закупках российской нефти в обход санкций, потому что правительство республики прежде всего преследует интересы собственного народа. Министр нефти Пакистана сообщил 12 июня в интервью агентству Reuters, что первая партия сырой нефти из РФ в объеме 45 тысяч тонн, прибывшая в порт Карачи, была оплачена в юанях. Более подробно раскрывать условия сделки, в том числе цену, пакистанский министр отказался.