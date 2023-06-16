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Глава Минэнерго РФ: Россия начала поставки нефти в Пакистан с оплатой в дружественных валютах

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Глава Минэнерго РФ: Россия начала поставки нефти в Пакистан с оплатой в дружественных валютах

После добровольно-принудительного отказа Запада от импорта российских энергоносителей наши экспортеры сырья не разорились, как на то рассчитывали в ЕС и США, а нашли и продолжают осваивать новые рынки сбыта. Одним из них недавно стала Исламская Республика Пакистан.


Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил, что Россия начала поставки нефти в Пакистан с оплатой в дружественных валютах. При этом цена на сырье такая же, как и для других зарубежных покупателей, никакого специального дисконта нет, подчеркнул глава Минэнерго.

Недавно была отгружена партия, в дальнейшем будут еще поставки. Мы договаривались, что оплата будет осуществляться в валютах дружественных стран

— рассказал Шульгинов, отметив, что Пакистан был и остается важным торговым партнером для России.

Министр уточнил, что вопрос бартерных поставок пока еще в стадии обсуждения, решения по нему нет. Пакистан имеет собственные нефтеперерабатывающие заводы, поэтому закупает в России или сырую нефть, или продукты нефтепереработки, в зависимости от текущих потребностей.

Идут переговоры между Москвой и Исламабадом и по поводу поставок сжиженного природного газа в Исламскую Республику из России. Но пока в этом вопросе нет понимания относительно цен на сырье, уточнил Шульгинов. Изначально переговоры велись о долгосрочных контрактах на поставки российского СПГ, но пока остановились на спотовых отгрузках, уточнил глава Минэнерго.

Ранее министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар в интервью бельгийской газете RTBF заявила, что западные страны не должны упрекать Пакистан в закупках российской нефти в обход санкций, потому что правительство республики прежде всего преследует интересы собственного народа. Министр нефти Пакистана сообщил 12 июня в интервью агентству Reuters, что первая партия сырой нефти из РФ в объеме 45 тысяч тонн, прибывшая в порт Карачи, была оплачена в юанях. Более подробно раскрывать условия сделки, в том числе цену, пакистанский министр отказался.
Использованы фотографии:
Роснефть
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9 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:57
    -1
    Но при всём этом ВВП заявил что цели дедолларизировать российскую экономику нет. Вот и понимай как хочешь его.....

    https://www.kp.ru/online/news/5319615/

    зы Чем дальше - тем всё чудесатей и чудесатей происходит.....
    1. wanna
      wanna Сегодня, 19:09
      +3
      Да, мы не дедолларизируемся, мы просто пытаемся хеджировать наши риски. Вернее, мы просто хотим, чтобы доллар был обычной валютой, а не долларовой гегемонией.
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 19:04
    0
    Дружественные валюты - это юани?
    Дружественные валюты - это юани?
    Дружественные валюты - это юани?
    (Sorry за троекратное повторение, но иначе не принимает)
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:13
      0
      Хотелось бы, чтоб было что-то, кроме доллара, юаня и евро. А то всё сведётся к тому, что просто сменим господина. Впрочем, к этому пока и идёт.
    2. wanna
      wanna Сегодня, 19:16
      0
      По крайней мере, юань имеет трехлетнее своп-соглашение с рублем, и Россия может обменять юань обратно на рубль. Если юань злоупотребляют печатанием, то взаимный обмен валют может только создать риск внутренней инфляции в Китае.

      Это очень отличается от индийцев, которые, поскольку они получают российскую нефть, печатая рупии, отказываются возвращать рупии из рук России в Индию, потому что это вызовет внутренний экономический коллапс в Индии.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:20
      0
      Цитата: Дилетант
      Дружественные валюты - это юани?
      Дружественные валюты - это юани?
      Дружественные валюты - это юани?
      (Sorry за троекратное повторение, но иначе не принимает)

      Рупии тоже.
      https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/05/05/974042-rossiya-reshit-problemu-zavisshih-rupii
    4. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 19:31
      0
      Чем вам юань не угодил? Или то что журналист назвал его дружественным? Термин "Валюта нейтральной страны" или " валюта страны поддерживающей с нами торговые отношения " так лучше?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:06
    0
    Есть информация что Пакистан оплатил поставку юанями.СПГ танкер Фёдор Литке выйдя из п Сабетта пошёл направо в сопровождении двух атомных ледоколов.
    1. grem
      grem Сегодня, 19:14
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Есть информация что Пакистан оплатил поставку юанями.СПГ танкер Фёдор Литке выйдя из п Сабетта пошёл направо в сопровождении двух атомных ледоколов.

      Пошли караваны ,главное начать ,а там попрет ...