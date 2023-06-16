Военное обозрение
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В США подчеркнули необходимость ускоренного развития программы по созданию истребителя шестого поколения

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В США подчеркнули необходимость ускоренного развития программы по созданию истребителя шестого поколения

В законопроекте в области оборонной политики на 2024 год были учтены меры, направленные на внедрение различного рода технологий, связанных с развитием программы по созданию истребителя шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD), сообщает Defense News. Стоит отметить, что данный проект ВВС США разрабатывается совместно с ВМС и рядом американских авиастроительных компаний.


Так, в соответствии с Законом о разрешении на национальную оборону на 2024 финансовый год ВМС совместно с Военно-воздушными силами предоставят свою ежегодную бюджетную заявку. Параллельно с этим, будет вестись работа и по созданию совместного боевого самолёта в рамках программы США для беспилотных боевых летательных аппаратов (БПЛА).

Также в задачи американского военно-воздушного ведомства будет входить и работа над созданием передового двигателя, наряду с самолётом-заправщиком нового поколения. Всё это позволит увеличить дальность полёта данного истребителя особенно для ведения воздушного боя в труднодоступных местностях. Как отметил председатель подкомитета Палаты представителей по вооружённым силам по тактической авиации и сухопутным войскам республиканец Роб Уиттман в интервью изданию, он выражает надежду на своевременное внедрение технологий в этом направлении. По его словам, это поможет в будущем избежать проблем с другими комплектующими.

На вопрос корреспондента о расхождениях в совместной работе ВВС и ВМС США над проектом NGAD Уиттман ответил, что морскому ведомству следует ставить более высокие приоритеты, а не ограничиваться лишь разработкой палубных истребителей. В качестве примера он привёл ситуацию с размещением американским морским ведомством в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) самолётов-заправщиков, наряду с истребителями F-35C, которое, таким образом, рассчитывало на снижение угроз, исходящих извне за счёт увеличения их (боевых самолётов) дальности полёта. Однако, приходит к выводу чиновник, данная затея оказалась неэффективной, поскольку эти воздушные суда в любом случае находились в зоне риска. По этой причине, резюмирует чиновник, именно морские службы больше всех нуждаются в истребителе шестого поколения.
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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:59
    +2
    Не совсем понял - ведение воздушного боя в труднодоступной местности.Это где американцы в воздухе лабиринт найдут?
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 20:12
      -2
      Они видят, на что способен су-35. Су-57 ещё круче. А их хвалёный фу-37 не способен вести воздушный бой. Только ракеты издали пускать. Вот и забегали, засуетились...
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 20:28
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Не совсем понял - ведение воздушного боя в труднодоступной местности.Это где американцы в воздухе лабиринт найдут?

      Нет нет, речь не об этом. Идея заключается в том чтобы радикально увеличить радиус действия истребителя. В самых перспективных разработках до 4000 км. Т.е. дальность истребителя (компактного аппарата, не бомбардировщика) должна добраться до 9000-10000 километров. Цифры, ошеломительные, но над этим работают. Улучшается аэродинамика, профили, а главное, создаются новые двигатели. Именно на них расчёт в прямом и переносном смысле. Дело в том что возросшие вычислительные мощности ЭВМ, очень похоже что позволят создать такую форму лопаток, которые в наивыгоднейшем режиме полёта позволят вывести двигатель на беспрецедентно низкий расход топлива. И да, новое топливо тоже проектируется и это уже не привычный нам керосин.
      В общем, супрстат работает не покладая рук, ног и головы.
      P.S. На что способен такой истребитель, какие боевые задачи решать это уже не ко мне, но к военным. Лет через шесть (если у них всё сложится) выкатят такую машину в серию. Но это так, мои предположения на основе открытых источников и собственных размышлений над этой темой.
      P.S.S. Тралфлот, спасибо за вопрос. Дали мне возможность высказаться по теме :)
    3. t-12
      t-12 Сегодня, 20:36
      +1
      Как обычно, иностранная статья переведена тяп-ляп. И, как обычно, ссылки на оригинал нет.

      В оригинале (легко ищется по цитате) употреблено выражение "highly contested environments", т.е. самолёт должен выполнять задачи над неприятельской территорией, вдалеке от своих аэродромов, для чего и нужен беспилотник-заправщик.

      The Air Force is juggling several technology development efforts in parallel, including work on advanced engines and a next-generation tanker to give the NGAD fighter additional range in highly contested environments. Wittman said he wants to ensure one technology doesn’t fall behind, and potentially lead to bad decisions for other components.
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 20:50
        0
        hi
        Посмотрел как мне кажется оригинал, сделал вывод что ещё и топливозаправщик межконтинентальной дальности проектируется. Причём автономный, беспилотный.
        Неплохо. Мда, размах чисто американский.
      2. wanna
        wanna Сегодня, 21:51
        0
        И, как обычно, ссылки на оригинал нет.

        https://www.defensenews.com/congress/budget/2023/06/15/wittman-proposes-way-to-keep-next-generation-air-dominance-on-track/
  2. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 19:59
    0
    Здесь и на других сайтах много пишут об американском долларе, как об универсальном средстве платеже между государствами.
    США печатают и продают свои баксы, а за счёт инфляции имеют прибыль.
    Более 40% всех затрат США только за счет того, что доллар - средство платежа между государствами.
    Подкоси доллар и никаких тебе программ модернизации военной техники в будущем.
    1. grem
      grem Сегодня, 20:03
      +1
      Цитата: Alex20042004
      Более 40% всех затрат США только за счет того, что доллар - средство платежа между государствами.
      Подкоси доллар и никаких тебе программ модернизации военной техники в будущем.

      Печатают их падлы уже не вмеру ...Зелень уже многие страна начинаю скидывать смотрят на Россию с надеждой !
  3. grem
    grem Сегодня, 19:59
    0
    Пусть поторопятся а то уже поздно будет ...Печатный станок не вечный ,уже дымит !
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 20:03
      +1
      Точно. И это большая проблема ФРС. Но они очень стараются успеть до обвала, скормить резанную бумагу "как можно много кому" и на эту бумагу (а это бумага, обещанный платёж) создать вполне себе материальные средства поражения, дабы властвовать над миром и далее. И тогда, фиат (резанную но материальную бумагу) можно будет печатать до бесконечности. Вот это размах. Вот это бизнес-идея. Вот это план. Тогда и обвала не будет.
      Вопрос и интрига однако в том, что успеют они или не успеют?
      P.S. Вообще, додуматься из бумаги сделать средство производства, это новый этап постимпериалестической экономики. Рабы в древнем Риме свободнее были чем золотой миллиард сейчас. Такой зависимости от бабла и золотого тельца ни в одной фантастике не было описано.
      Пусть поторопятся а то уже поздно будет ...Печатный станок не вечный ,уже дымит !

      Дымит. Дымит! yes
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:18
    -1
    Короче, бревно 5-го поколения кончилось, один хрен не полетит - несите шестое)))