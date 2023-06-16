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Президент Франции просил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию по украинскому вопросу

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Президент Франции просил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию по украинскому вопросу

Французский президент Эммануэль Макрон обратился к принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману с просьбой повлиять на Россию в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает AFP со ссылкой на собственные источники.


Как отметил Макрон в беседе с бен Салманом, вопрос Украины очень важен для всего мира. Что касается Саудовской Аравии, то она обладает определенным влиянием в мире и может оказывать воздействие на Россию, в том числе и в таком важном направлении как украинское.

Помимо событий на Украине, Макрон и бен Салман обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая отношения с Ираном, внутриполитическую обстановку в Сирии, кризис в Ливане, а также развитие двусторонних отношений Парижа и Эр-Рияда.

Параллельно состоялись переговоры министра иностранных дел Франции Катрин Колонны с главой саудовского дипломатического ведомства Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.

Отметим, что наследный принц Саудовской Аравии находится во Франции с официальным визитом. Это его второй визит в Париж с июля 2022 года. Сам факт частых визитов принца во Францию свидетельствует, что Париж пытается играть относительно самостоятельную роль в ближневосточной политике и развивать отношения с Эр-Риядом.

Ранее Саудовская Аравия контактировала на Западе, в первую очередь, с США и Великобританией, которые были давними стратегическими партнерами арабского королевства. Но сейчас в политике Эр-Рияда наблюдается явное дистанцирование от англо-американского блока. Например, Саудовская Аравия стала активнее взаимодействовать с Россией и Китаем, но параллельно стремится налаживать связи и со странами Евросоюза, в первую очередь с Францией.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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8 комментариев
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  1. ddmitrij
    ddmitrij Сегодня, 19:21
    +3
    И в конце, со слезой в глазу, попросил чтоб Путин трубку взял laughing
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:26
      +2
      Он не оплатил роуминг,нищеброд лягушатный laughing
  2. al3x
    al3x Сегодня, 19:25
    +1
    Надеюсь, что принц ответил ему по делу - как только прекратите накачивать Украину оружием, то конфликт естественным образом прекратится через 2-3 месяца, сразу, как истощатся склады ВСУ. Скорее всего, даже раньше.
    Вообще, как этот миротворец бабушкин может говорить о мире, одновременно выделяя очередные средства для продолжения войны? У него раздвоение личности на лицо.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:26
    +1
    ЭХ!!! Какие же теплые юношеские воспоминания вызывает у меня имя "Эммануэль".
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:30
    +1
    Макорон попросил бен Салмана ,что бы он уговорил Путина- сдаться?Макорон foolБен Салман на днях уже с Путиным разговаривал,после визита к нему Оладьева ( блинкина).Тот тоже просил оказать влияние на Путина.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 19:35
      0
      ... И попросил передать поцелуй...
  5. WIS
    WIS Сегодня, 19:31
    +1
    Макарон, как интересный кочегар, который по неопытности отправил варежку в топку, а теперь не знает на кого пенять за мозоли.
    Наверное это мировая судьба современности - лечить зуб ........ с обратной стороны...(к автору не относится)))
  6. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:31
    +1
    Президент Франции это шлюха на услужении у сутенера (США). Я уже говорил, что у меня большее уважение вызывает Франция времен Бонапарта, чем сегодняшняя.