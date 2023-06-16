Президент Франции просил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию по украинскому вопросу

Французский президент Эммануэль Макрон обратился к принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману с просьбой повлиять на Россию в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает AFP со ссылкой на собственные источники.Как отметил Макрон в беседе с бен Салманом, вопрос Украины очень важен для всего мира. Что касается Саудовской Аравии, то она обладает определенным влиянием в мире и может оказывать воздействие на Россию, в том числе и в таком важном направлении как украинское.Помимо событий на Украине, Макрон и бен Салман обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая отношения с Ираном, внутриполитическую обстановку в Сирии, кризис в Ливане, а также развитие двусторонних отношений Парижа и Эр-Рияда.Параллельно состоялись переговоры министра иностранных дел Франции Катрин Колонны с главой саудовского дипломатического ведомства Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.Отметим, что наследный принц Саудовской Аравии находится во Франции с официальным визитом. Это его второй визит в Париж с июля 2022 года. Сам факт частых визитов принца во Францию свидетельствует, что Париж пытается играть относительно самостоятельную роль в ближневосточной политике и развивать отношения с Эр-Риядом.Ранее Саудовская Аравия контактировала на Западе, в первую очередь, с США и Великобританией, которые были давними стратегическими партнерами арабского королевства. Но сейчас в политике Эр-Рияда наблюдается явное дистанцирование от англо-американского блока. Например, Саудовская Аравия стала активнее взаимодействовать с Россией и Китаем, но параллельно стремится налаживать связи и со странами Евросоюза, в первую очередь с Францией.