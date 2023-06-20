Когда «Меркава» окажется на Украине

«Колесница» на выданье
Нейтральных стран сейчас нет. Когда-то к таким условно относили Швецию и Швейцарию, но времена изменились кардинально. Если первая уже без пяти минут в НАТО и активно поставляет оружие Украине, то вторая удивительно долго сохраняла свои «пацифистские» принципы. В начале июня под давлением пропаганды и военно-политического руководства западных стран Сенат поддержал поправку о снятии запрета на реэкспорт швейцарского оружия и боеприпасов на Украину.
Не стоит думать, что Берн разрешит перепродажу только 35-мм снарядов к зенитным танкам Gepard, о которых так давно просила Германия. У швейцарцев в запасе БМП Piranha III, которые в своё время поставлялись немцам и датчанам. Постепенное исчерпание запасов боевой техники заставляет ведущие страны Запада оказывать давление на государства, придерживающиеся пусть и формального, но нейтралитета. К тому же оружейный рынок как никогда разогрет, и швейцарцы просто не могут себе позволить не нажиться.
15 июня верхняя палата парламента проголосовала за продажу сразу 25 Leopard второй серии из числа списанных. Продавать будут не напрямую Украине, а сначала Германии, которая оставит танки у себя взамен отданных Киеву. Такой нехитрый тевтонский фокус. Не стоит забывать и про напряжённую работу оборонных заводов страны, которые просто завалены заказами. Например, местный филиал Rheinmetall вынужден увеличить темпы производства – более 85 процентов продукции уходит за рубеж.
Выход Швейцарии из 200-летнего нейтралитета станет отличным прецедентом для других стран, пытающихся изображать нейтралитет. Время спецоперации откровенно затягивается, что добавляет шансов переговорщикам от стран Запада. Первой из таких пала израильская крепость. Иерусалим объявил о грядущем экспорте двух сотен Merkava Mk 2 и Mk 3 в две неназванные страны, одна из которых точно европейская. В истории достаточно много неизвестных. В первую очередь, кто в Европе получит израильские «Колесницы». Во вторую – будет ли оговорена возможность реэкспорта танков. Речь, конечно, о перепродаже машин на Украину.
Решение израильтян заработать на продаже танков с хранения выглядит достаточно удивительно. Удивительно, что США, непрерывно спонсирующие оборону Израиля, склонили Иерусалим к этому только сейчас. Танки сейчас в большом дефиците на мировых рынках. Хорошие танки тем более. НАТО днём с огнём ищет, где бы раздобыть удовлетворительный неликвид для Украины. Очень вовремя на продажу выбрасывается сразу две сотни неплохих машин. Некоторые даже считают Merkava лучшим в мире танком. Правда, не серии Mk 2 и 3, а современные Mk 4 с системой активной защиты Trophy. Но продажа такого количества танков третьей стране освободит где-то бронетехнику для украинских нужд. Таковы законы рынка, ничего не поделаешь.
В итоге желание Израиля заработать на мировом танковом «хайпе» в любом случае скорее позитивно для Киева и негативно для Москвы. Тем более киевский режим давно вожделеет «Колесницу», правда, в самом современном исполнении с КАЗ. Сейчас Израиль не поставляет напрямую оружие на Украину. Основная причина – нежелание портить отношения с Россией в привязке к ситуации в Сирии. У Кремля действительно остаётся весомый контроль в регионе, а если к этому добавить тесные связи с Ираном, то картина для израильтян становится настораживающей. Но на то они и красные линии, чтобы их отодвигать.
Ненулевая вероятность
По открытой информации, европейскими получателями израильских танков будет либо Кипр, либо Хорватия. И в том, и в другом случаях это плохая новость. Страны поддерживают санкции против России, хотя Кипр ввиду тесных связей с нашей страной не особо лютует на этом фронте.
История с продажей израильских танков выглядит очередной проверкой российской реакции. Продажа анонсирована, но не объявлены покупатели. Почему? Если уж открыли рот, то оглашайте весь список. Иерусалим ждёт реакции Кремля либо, наоборот, пытается замести следы. Пусть и на время. И если ничего критичного не последует, то танки спокойно уйдут в Европу. Далее реалистично рассмотреть два варианта развития событий. Первый – условная Хорватия или Кипр получают Merkava со всей инфраструктурой обслуживания без возможности реэкспорта в третьи страны. Спустя некоторое время Кнессед принимает поправку и разрешает указанным государствам перепродавать боевую технику. Вот тогда Merkava и уходят на Украину – хорватам и киприотам обязательно неплохо насыплют за это. Даже при самом благоприятном для киевского режима исходе событий, танки они получат не ранее весны следующего года. Предварительно необходима пауза ради приличия, затем многомесячное обучение танкистов ВСУ, и только потом поставка. В осенне-зимне-весенний период 65-тонные машины будут уходить по башню в украинский чернозём, поэтому только летняя эксплуатация. Очевидно, на этот раз к подготовке экипажей танков натовские инструкторы подойдут более внимательно. Одним из явных пробелов наступления ВСУ на Запорожье стала поспешная подготовка танкистов – за 4-6 недель эффективных операторов непростой зарубежной техники не получится подготовить. Merkava, с одной стороны, танк особенный – за счёт переднемоторной компоновки, немецкой 120-мм пушки и хорошего бронирования. С другой стороны, сложно представить, как украинцы будут обслуживать такую экзотическую машину. Сервисных центров в Европе, как для Leopard и Challenger, нет, и не предвидится. Впрочем, ВСУ в целостности и сохранности ещё надо дотянуть до следующего лета.
Второй вариант, и он более реальный, заключается в передаче Украине танков из наличия армии Кипра и Хорватии. У первых не менее 80 танков Т-80У, у вторых 75 экземпляров М-84. Хорватский танк – это фактически Т-72 с другим именем. Вот они и пойдут Украине, как только Merkava решено будет передать в Европу. С политической точки зрения ВСУ желательно получить израильские машины. Нацистские каналы уже выбирают место на броне, куда прилепят балкенкройц – опознавательный знак вермахта. Остановит ли такая позорная перспектива израильтян? Риторический вопрос, ответ на который очевиден. С военной точки зрения проверенные и хорошо освоенные машины советского образца Т-80У и М-84 для украинской армии гораздо выгоднее. Но машины затеряются в толпе, потеряв символизм поддержки нацистского режима недавними жертвами холокоста.
Немного об ответных мерах России. Разумеется, здесь свободы у Кремля побольше, чем в случае приструнения «гадящей англичанки». Начиная от Сирии, в которой Израиль сейчас вольготно себя чувствует, и заканчивая Ираном с его незаконченной ядерной программой. Нефтяные монархии Ближнего Востока также не в восторге от самого факта существования Израиля. Теоретически ответить за Merkava есть чем. Вопрос – будем ли отвечать? Или дождёмся израильскую броню на Донбассе?
Вдогонку к новости о продаже Merkava упомянем о сотнях БТР М113, которые пылятся в израильских боксах. Машины заменены тяжёлыми Namer и Eitan. До недавнего времени Цахал не знал, что с ними делать – техника откровенно устаревшая и плохо подходит для войны даже с партизанскими отрядами. Но плавильный котёл Украины сожрёт всё, причём за неплохую маржу для продавца.
Если будет уместно, немного позитива в конце истории. Merkava, как бы её ни идеализировали на Западе, всего лишь бронированная машина с неплохой пушкой. Сама не стреляет и не управляется модным искусственным интеллектом. Перетяжелённая и ориентированная на строго специфический театр боевых действий, к которому Украина относится в последнюю очередь. Пример немецких танков, которые при должном уровне сопротивления вполне себе горят, лишний раз подтверждает тезис – главное не железо, а умение им пользоваться.