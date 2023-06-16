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Ходаковский прокомментировал контрнаступление ВСУ: «По большому счету радости потери противника не вызывают»

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Ходаковский прокомментировал контрнаступление ВСУ: «По большому счету радости потери противника не вызывают»

Контрнаступление украинских формирований характеризуется высокими потерями личного состава и техники. Противник долго пытался «проверить на прочность» российскую оборону, но эта задача так и не была выполнена. Пост о своем отношении к контрнаступлению ВСУ опубликовал бывший командир бригады «Восток» и действующий заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР полковник Александр Ходаковский.


Видный деятель Донецкой Народной Республики пишет о «двояком отношении к происходящему». То есть, с военной точки зрения, и как действующий российский силовик и патриот своей страны, Ходаковский, безусловно, удовлетворен большими потерями украинских формирований. Но есть и другой аспект.

С одной стороны, количество потерь, которые несет противник, не может не удовлетворять: он слабеет. Но по большому счету радости его потери не вызывают… Мы-то знаем, кто есть кто за пределами ситуации, - и мы понимаем, что ивановых, петровых, сидоровых становится меньше на радость тем, кто нас не особо любит

- написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

Однако, есть то, что мы имеем на данный момент, и в этой ситуации российским войскам нужно отражать контрнаступление ВСУ. Ходаковский подчеркивает, что «уставшие окопники» российских войск сбивают «лишнюю самоуверенность» с украинских боевиков, а ведь наступательные действия ВСУ проводят далеко не первый день, и пока ничего путного украинским военным добиться не удалось.

Что касается поднятой Ходаковским проблемы потерь восточных славян, в этом и заключается одна из главных трагических черт данного конфликта. Воевать против российской армии идут люди с русскими фамилиями и именами, говорящие на русском языке и воспитанные практически в той же культурной парадигме. Но они – лишь инструмент в руках «коллективного Запада» и кучки авантюристов, поставленных им во главе киевского режима.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Александра Ходаковского
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:34
    +1
    Э нет..Это уже не петровы,ивановы,сидоровы.Наши деды и прадеды яростно сражались с этими самыми петровами,сидоровами из РОА.И только после их сдачи в плен,решали-жалеть их или к стенке.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:36
    0
    Пусть посмотрит затрофеенные телефоны у ВСУшников,пацифизм быстро пройдёт.
  3. Msi
    Msi Сегодня, 19:37
    0
    Но по большому счету радости его потери не вызывают… Мы-то знаем, кто есть кто за пределами ситуации, - и мы понимаем, что ивановых, петровых, сидоровых становится меньше на радость тем, кто нас не особо любит

    Ну и плакать по ним не стоит. Выиграли войну уже? На данный момент это враг. Коварный и опасный.
    Что за сопли? Не рановато ли жалость к врагу испытывать?
  4. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 19:38
    0
    Жалко ему этих мазеп и бандер. Дебильная русская привычка врага жалеть. А через поколение имеем повторение пройденного, только в ещё большем масштабе.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:38
    0
    Ходаковский прав, но это был не наш выбор. Скакунов майданных мне ничуть не жаль - чем больше этой нечисти сгинет тем лучше. Жаль, что это не вернет Олеся Бузину и других.