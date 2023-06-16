С одной стороны, количество потерь, которые несет противник, не может не удовлетворять: он слабеет. Но по большому счету радости его потери не вызывают… Мы-то знаем, кто есть кто за пределами ситуации, - и мы понимаем, что ивановых, петровых, сидоровых становится меньше на радость тем, кто нас не особо любит

Контрнаступление украинских формирований характеризуется высокими потерями личного состава и техники. Противник долго пытался «проверить на прочность» российскую оборону, но эта задача так и не была выполнена. Пост о своем отношении к контрнаступлению ВСУ опубликовал бывший командир бригады «Восток» и действующий заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР полковник Александр Ходаковский.Видный деятель Донецкой Народной Республики пишет о «двояком отношении к происходящему». То есть, с военной точки зрения, и как действующий российский силовик и патриот своей страны, Ходаковский, безусловно, удовлетворен большими потерями украинских формирований. Но есть и другой аспект.- написал Ходаковский в своем Telegram-канале Однако, есть то, что мы имеем на данный момент, и в этой ситуации российским войскам нужно отражать контрнаступление ВСУ. Ходаковский подчеркивает, что «уставшие окопники» российских войск сбивают «лишнюю самоуверенность» с украинских боевиков, а ведь наступательные действия ВСУ проводят далеко не первый день, и пока ничего путного украинским военным добиться не удалось.Что касается поднятой Ходаковским проблемы потерь восточных славян, в этом и заключается одна из главных трагических черт данного конфликта. Воевать против российской армии идут люди с русскими фамилиями и именами, говорящие на русском языке и воспитанные практически в той же культурной парадигме. Но они – лишь инструмент в руках «коллективного Запада» и кучки авантюристов, поставленных им во главе киевского режима.