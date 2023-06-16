Губернатор Курской области: В селе Коренево украинский БПЛА упал во двор частного дома

В Курской области в селе Коренево на территорию частного дома произошло падение беспилотного летательного аппарата ВСУ. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, беспилотник рухнул во двор частного дома. В результате падения дрона произошел взрыв, из-за чего один из местных жителей получил легкие осколочные ранения. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте происшествия, от госпитализации гражданин отказался.
Кроме того, в результате взрыва были повреждены окна дома. Роман Старовойт пообещал обязательно помочь местным жителям с восстановлением поврежденного имущества.
Отметим, что в последнее время приграничные российские регионы все чаще подвергаются атакам украинской беспилотной авиации. Чаще всего украинские беспилотники атакуют приграничные районы Белгородской, Брянской и Курской областей Российской Федерации, а также Республику Крым.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что рассматривается перспектива создания т.н. «санитарной зоны» на территории Украины, которая бы не позволила ВСУ осуществлять обстрелы расположенных у российско-украинской границы населенных пунктов. Однако решение задачи по созданию такой зоны потребует нанесения значительного поражения украинским формированиям, находящимся в соседних с Россией Харьковской и Сумской областях.