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Глава МИД РФ: Россия даст военно-технический ответ на поставки Украине истребителей F-16

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Глава МИД РФ: Россия даст военно-технический ответ на поставки Украине истребителей F-16

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ даст военно-технический ответ, если способные нести ядерное вооружение американские истребители F-16 будут поставлены украинской армии.


Как сообщает информационное агентство RT, на полях ПМЭФ-2023 глава российского внешнеполитического ведомства в ходе интервью отметил, что в подобном случае ответ будет за военными, которые знают, что делать.

Лавров подчеркнул, что в рамках заседания "ядерной пятерки" Совбеза ООН российская делегация сделала демарш, связанный с вероятностью поставок украинской армии американских самолетов, способных нести ядерное оружие.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончательное решение о предоставлении Украине истребительной авиации западного производства, в частности американских самолетов F-16, будет напрямую зависеть от оценки ситуации со стороны союзников по альянсу.

Между тем, ряд западных стран, в частности Дания, заявили о готовности начать подготовку украинских военных летчиков эксплуатации американских истребителей F-16, что создаст необходимые условия для начала поставок ВСУ американских истребителей.

Президент России Владимир Путин, комментируя возможное начало поставок боевикам киевского режима американских истребителей F-16, подчеркнул, что в случае, если они будут базироваться на аэродромах за пределами Украины, при этом участвуя в боевых действиях, российская армия будет рассматривать различные способы их поражения.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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25 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:08
    +5
    Глава МИД РФ: Россия даст военно-технический ответ на поставки Украине истребителей F-16
    . Очевидно одно, другое, третье.... Пятое, десятое. Даже перечислять не надо, все говорилось, обсуждалось не раз!
    Самое очевидное, надо идти вперёд и сокращать возможности кукуевских и их хозяев, по всем направлениям военно технической деятельности!!!
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 20:31
      +4
      «Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались», — заявил Владимир Путин в обращении, которое транслировалось на телеканале «Россия — 24».перед сво говорил !
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 20:35
        +2
        Просто в данном случае шаг назад сродни краху. Даже если это приведёт к конфликту Россия-НАТО, то пусть лучше они заботятся о своей безопасности. Время нот и прочих озабоченностей прошло. Теперь нужны только действия.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:38
        +5
        Лучше бы Путин заявил подобное весной 2014..А сейчас все те,кому это адресовано ,не воспринимают его слова всерьез
        1. ААК
          ААК Сегодня, 21:03
          0
          Хрен бы с "партнёрами", не принимающими всерьёз адресованные слова Великого, его слова уже не воспринимаем мы, потому, что они являются ничего не значащей безответственной болтовнёй...
        2. Per se.
          Per se. Сегодня, 21:14
          0
          Цитата: dmi.pris1
          А сейчас все те,кому это адресовано ,не воспринимают его слова всерьез


          Слишком много "красных линий"...
    2. grem
      grem Сегодня, 20:31
      -1
      Цитата: rocket757
      Самое очевидное, надо идти вперёд и сокращать возможности кукуевских и их хозяев, по всем направлениям военно технической деятельности!!!

      По факту взлетать будут с территории Польши ,на усраине нет таких аэродромов и обслуживание ..
      Появятся над усраиной ,сразу удар по аэродромам польши и т.д.
      НАТО не вступится ! А сейчас по хорошему раздолбать все коммуникации на границе с поляками ковровыми бомардировками(планирующими бомбами и т.д.) ..Иначе потом поздно будет !
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 20:59
        0
        Как раздолбать ковровыми бомбардировки! Какое ни какое, ПВО у них есть, а с помощью НАТОшкиных технических, разведывательных ресурсов, оно представляет серьёзную опасность для нашей авиации... момент, когда что то можно было раздолбать упущен, а создать новые, подходящие условия дорого обойдётся, скорее всего.
        Всё теперь завоёвывать придётся большой кровью и затратами больших ресурсов...
        Самое главное... на счёт политической воли у наших верхних, есть большие сомнения и здесь и сейчас...
  2. Альф
    Альф Сегодня, 20:10
    +3
    Президент России Владимир Путин, подчеркнул, что в случае, если они будут базироваться на аэродромах за пределами Украины, при этом участвуя в боевых действиях, российская армия будет рассматривать различные способы их поражения.

    Только "рассматривать" ? А как насчет "уничтожать" ?
    1. Комментарий был удален.
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:11
    -2
    А каков будет ответ? Что мы еще не испробовали кроме... Кроме? Ответ по моему очевиден. Я давно говорил, что к этому придет, а вы всё не верили...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:40
      0
      Нет,можно еще перекрасить пресловутые линии..Но этого очень не хотелось бы.Как и то,о чем Вы "давно говорите".Это будет обоюдно.Все же детей и внуков жалко.
  4. wanna
    wanna Сегодня, 20:12
    0
    если они будут базироваться на аэродромах за пределами Украины, при этом участвуя в боевых действиях, российская армия будет рассматривать различные способы их поражения.


    Если Украине предоставлен польский аэродром, но она летает из Польши на украинский аэродром для символической остановки и взлета каждый раз, когда выполняется боевая задача. Может ли Россия по-прежнему атаковать аэропорты за пределами своих границ?
    1. tsvetahaki
      tsvetahaki Сегодня, 20:30
      +2
      Может ли Россия по-прежнему атаковать аэропорты за пределами своих границ?

      если они будут базироваться на аэродромах за пределами Украины, при этом участвуя в боевых действиях, российская армия будет рассматривать различные способы их поражения.

      Ни кто не говорит, что Россия будет "атаковать аэропорты за пределами своих границ"
      Будет "рассматриваться вопрос".
      Как о зерновой сделке.
      1. wanna
        wanna Сегодня, 20:41
        +1
        Ни кто не говорит, что Россия будет "атаковать аэропорты за пределами своих границ"


        Проблема в том, что по законам войны вы имеете право атаковать наступающую базу противника. Если вы откажетесь от этого законного права, позволите врагу заставить вас отступить еще раз и увидеть вашу трусость, то он не будет удовлетворен этой победой.
    2. horiszahari
      horiszahari Сегодня, 21:22
      0
      Да, может: чисто символически бомбануть польскую базу.
  5. WIS
    WIS Сегодня, 20:25
    -2
    Президент России Владимир Путин, комментируя возможное начало поставок боевикам киевского режима американских истребителей F-16, подчеркнул, что в случае, если они будут базироваться на аэродромах за пределами Украины, при этом участвуя в боевых действиях, российская армия будет рассматривать различные способы их поражения.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончательное решение о предоставлении Украине истребительной авиации западного производства, в частности американских самолетов F-16, будет напрямую зависеть от оценки ситуации со стороны союзников по альянсу.

    Блинкен: США не видят признаков, что Россия готова применить ядерное оружие

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ даст военно-технический ответ, если способные нести ядерное вооружение американские истребители F-16 будут поставлены украинской армии.

    Лавров так и не понял, что его мало кто слышит. Надо что-то сделать, чтоб увидели...
    Оппоненты по ту сторону воспринимают только Силу, и не на словах. а в действии, или же сами "жестикулируют с позиции силы".
    1. horiszahari
      horiszahari Сегодня, 21:17
      -1
      Его прекрасно слышат и понимают те, кто пытается управлять миром. Если кому Господь не дал дара слышать, могут прочитать. А ежели не могут - безмятежного счастья им!
  6. Stoler
    Stoler Сегодня, 20:27
    +1
    !даст военно-технический ответ!- Это ,извините меня - КАК???? request " У меня волосы дыбом встали когда я пытался ЭТО себе представить!!! Это что то из садомазо???? :lol От нас скрывают какие то новые ракеты???? laughing laughing laughingПотому что словам уже ни кто не верит! request
    1. horiszahari
      horiszahari Сегодня, 21:01
      -2
      Просто напомню, что когда Россия в декабре 2021 г. потребовала от Запада вполне определенных гарантий безопасности, которые были пригнорированы оным Западом, тоже был обещан военно-технический ответ. Его вы сейчас и наблюдаете на Украине... хехе.
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:30
    0
    «Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались», — заявил Владимир Путин в обращении, которое транслировалось на телеканале «Россия — 24».

    я напомню всем !
  8. beybender
    beybender Сегодня, 20:41
    +3
    Военно технический ответ ,это как ?!? Теперь на карте , прилюдно линии и окружности рисовать будут ?!? Карта боев - военный ответ, а циркуль и линейка - технический !!!
    1. horiszahari
      horiszahari Сегодня, 21:14
      -1
      И вам напомню, что СВО на Украине и есть первый из военно-технических ответов, анонсированных Президентом РФ в декабре 2021 года. Устраивает вас это? Вот и отлично.
      1. beybender
        beybender Сегодня, 21:33
        +1
        Недоделанный ответ какой то , с кучей оговорок , линий , жестов !!! Вам понятно , ну и отлично !!!
  9. AntonR7
    AntonR7 Сегодня, 20:57
    0
    Надеюсь этот ответ не заключается в жесте доброй воли)))
    1. horiszahari
      horiszahari Сегодня, 21:27
      0
      Это тот самый жест, когда одну, протянутую вперёд руку, в районе локтевого сгиба перекрывают второй, на уровне запястья?
  10. Комментарий был удален.