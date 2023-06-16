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На Запорожском направлении уничтожен командир штурмовой 23-й бригады ВСУ

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На Запорожском направлении уничтожен командир штурмовой 23-й бригады ВСУ

Командир 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Шмелев был ликвидирован во время боев на Запорожском направлении. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.


Заголовок одного из украинских изданий – «Ему всегда будет 35». Вероятно, именно в таком возрасте и был уничтожен высокопоставленный украинский офицер, командовавший участвующей в штурмовых действиях бригадой.

Напомним, что 23-я отдельная механизированная бригада ВСУ была сформирована в феврале 2023 года. Это совсем новое соединение украинской армии, которое создавалось специально для участия в контрнаступлении на Запорожском направлении. В начале июня 2023 года бригаду перебросили на Запорожское направление, где она начала участвовать в боевых действиях.

По данным украинских источников, в состав 23-й бригады входят три механизированных и один танковый батальоны, зенитный ракетно-артиллерийский дивизион, три самоходных артиллерийских дивизиона, противотанковый артиллерийский дивизион, батарея управления и артиллерийской разведки, рота снайперов, разведывательная рота, рота радиоэлектронной борьбы, радиолокационная рота, рота РХБ защиты и подразделения обслуживания.

О ликвидированном украинском офицере почти ничего неизвестно. Судя по возрасту, это был типичный представитель современного офицерства ВСУ, чье формирование полностью пришлось уже на «постмайданные» годы.

Отметим, что ВСУ несут большие потери на Запорожском направлении. Сегодня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что соотношение потерь ВСУ и ВС РФ составляет более чем десять к одному, потеряны также множество танков и БМП.
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13 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:04
    0
    Командир 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Шмелев был ликвидирован во время боев на Запорожском направлении. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.
    recourse Омолаживание кадров идет полным ходом. Вчера Беданов, сегодня Шмелев, завтра.... feel
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:39
      0
      ВСУ уже задействовали половину бригад наступления.
      В последние дни также стало ясно, что Украина пока задействовала лишь некоторые бригады, подготовленные и придержанные для наступления. Девять были вновь созданы для этой цели, другие уже были выведены с фронта в марте, они должны были восстановиться, были пополнены и частично перевооружены. «Всего армейский резерв для контрнаступления насчитывает около 25 бригад», - говорит Грессель. «Из них десять находятся в бою в данный момент, одиннадцать - если будет тяжело». Пять-семь бригад на оси Великая Новосёлка, три-четыре бригады на оси Орехов.


      Надо понимать,что недостающие 4 бригады уже выведены в тыл из-за понесённых потерь.10 бригад прямо сейчас участвуют в боях и 11 бригад ещё не начинали боевые действия и находятся на данный момент времени в резерве.Сумарно получается 25 бригад наступа.

      «В ближайшие несколько дней эти украинские формирования будут смотреть, где они смогут прорваться через линию Суровикина», - говорит Грессель. Это главная российская линия обороны, названная в честь российского генерала Сергея Суровикина, который до начала этого года был главнокомандующим российской армии на Украине и отвечал в то время за строительство оборонительных сооружений. К тому времени, когда эти украинские формирования прорвались через первую линию обороны и нашли выгодную точку атаки на линии Суровикина, они, вероятно, уже израсходовали свои силы. «Тогда за дело берётся второй резерв», - говорит Грессель. Однако он скептически относится к тому, что все оставшиеся наступательные подразделения будут собраны в этой точке: «Сильная концентрация сил - это всегда приглашение для артиллерии стрелять по всему короткому и малому».

      https://dzen.ru/a/ZIxPgL-vhiQ-GuQd
  2. Ath Kontogiannis
    Ath Kontogiannis Сегодня, 20:05
    0
    Ο Θεός να τον αναπαύσει.
    Ας το ακούσουν οι συνάδελφοι του, ας αφήσουν τα όπλα και ας γυρίσουν σπίτια τους, στις γυναίκες τους
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 20:17
      0
      земля ему стекловатой belay
      Цитата: Ath Kontogiannis
      Ο Θεός να τον αναπαύσει.
      Ας το ακούσουν οι συνάδελφοι του, ας αφήσουν τα όπλα και ας γυρίσουν σπίτια τους, στις γυναίκες τους
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 20:19
      0
      Бог то услышит , но слышат ли дьявол ? Все войны от лукавого . am
    3. shrus79
      shrus79 Сегодня, 20:43
      -1
      Цитата: Ath Kontogiannis
      Ο Θεός να τον αναπαύσει.
      Ας το ακούσουν οι συνάδελφοι του, ας αφήσουν τα όπλα και ας γυρίσουν σπίτια τους, στις γυναίκες τους

      Η γη του είναι φτιαγμένη από βαμβακερό γυαλί.
      Αφήστε τους συναδέλφους του να το ακούσουν, να καταθέσουν τα όπλα και να πάνε σπίτι στις γυναίκες τους
    4. RoninO
      RoninO Сегодня, 20:46
      -1
      Золотые слова ! Они глухи и слепы ...
      Χρυσά λόγια!
      Είναι κωφοί και τυφλοί
    5. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 21:08
      0
      Цитата: Ath Kontogiannis
      Ο Θεός να τον αναπαύσει.
      Ας το ακούσουν οι συνάδελφοι του, ας αφήσουν τα όπλα και ας γυρίσουν σπίτια τους, στις γυναίκες τους

      Перевод с греческого

      Упокой его Господь.
      Пусть его коллеги услышат это, пусть они сложат оружие и разойдутся по домам к своим женам
    6. роман66
      роман66 Сегодня, 21:54
      0
      Да сколько можно!?!!? Пишите по-русски, это русский сайт,, тупые всё??
  3. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 20:11
    0
    Очередной ВСУшник отскакался, земля ему гуталином !!!
  4. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:12
    0
    Вот и славно земля ему стекловатой.
  5. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 20:13
    +2
    Цитата: Ath Kontogiannis
    Ο Θεός να τον αναπαύσει.
    Ας το ακούσουν οι συνάδελφοι του, ας αφήσουν τα όπλα και ας γυρίσουν σπίτια τους, στις γυναίκες τους


    Перевод:
    Упокой его бог. Пусть это услышат его коллеги, пусть сложат оружие и пойдут домой к женам
  6. AntonR7
    AntonR7 Сегодня, 20:54
    +1
    Андрей Шмелёв украинец))) тогда я балетмейстер. Они сами не понимают, что русские, но только ссученные. Нет украинцев и белорусов, есть русские которые предали свои корни