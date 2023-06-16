На Запорожском направлении уничтожен командир штурмовой 23-й бригады ВСУ

Командир 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Шмелев был ликвидирован во время боев на Запорожском направлении. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.
Заголовок одного из украинских изданий – «Ему всегда будет 35». Вероятно, именно в таком возрасте и был уничтожен высокопоставленный украинский офицер, командовавший участвующей в штурмовых действиях бригадой.
Напомним, что 23-я отдельная механизированная бригада ВСУ была сформирована в феврале 2023 года. Это совсем новое соединение украинской армии, которое создавалось специально для участия в контрнаступлении на Запорожском направлении. В начале июня 2023 года бригаду перебросили на Запорожское направление, где она начала участвовать в боевых действиях.
По данным украинских источников, в состав 23-й бригады входят три механизированных и один танковый батальоны, зенитный ракетно-артиллерийский дивизион, три самоходных артиллерийских дивизиона, противотанковый артиллерийский дивизион, батарея управления и артиллерийской разведки, рота снайперов, разведывательная рота, рота радиоэлектронной борьбы, радиолокационная рота, рота РХБ защиты и подразделения обслуживания.
О ликвидированном украинском офицере почти ничего неизвестно. Судя по возрасту, это был типичный представитель современного офицерства ВСУ, чье формирование полностью пришлось уже на «постмайданные» годы.
Отметим, что ВСУ несут большие потери на Запорожском направлении. Сегодня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что соотношение потерь ВСУ и ВС РФ составляет более чем десять к одному, потеряны также множество танков и БМП.