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Президент Украины продолжил лгать про «ракетный обстрел» Киева во время визита африканских лидеров

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Президент Украины продолжил лгать про «ракетный обстрел» Киева во время визита африканских лидеров

Российские войска сегодня якобы осуществили ракетный обстрел Киевской области, хотя в столице Украины находились с визитом лидеры африканских государств, включая президента ЮАР Сирила Рамафосу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.


Таким образом, глава киевского режима продолжил лгать про «ракетный обстрел» Киева во время визита африканской делегации. На самом деле, никакого обстрела Киева не было, и Россия не могла бы его проводить в то время, когда в городе находятся с визитом лидеры дружественных африканских государств.

Сами представители руководства ЮАР опровергли сообщения о «ракетной атаке», открыто назвав их «дезинформацией». Они подчеркнули, что никаких взрывов не слышали и визит прошел нормально.

Тем не менее, Зеленский продолжил развивать версию об обстрелах, а чтобы у доверчивой украинской и западной публики не возникали вопросы, зачем российской армии потребовалось бы наносить удары во время визита лидера страны-члена БРИКС ЮАР, Зеленский заявил, будто бы президент России «не контролирует свою армию», выделив «наемников-вагнеровцев». Но раньше украинские власти заявляли, что обстрел велся гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ракетами «Калибр», а такое вооружение, как мы понимаем, у ЧВК «Вагнер» отсутствует.

Далее Зеленский заявил, что российский президент якобы может быть «неадекватен», и в этой связи переговоры с ним не представляется возможным вести. Вероятно, именно к этому выводу и хочет подтолкнуть мир украинский президент, чтобы объяснить, почему киевский режим настойчиво отказывается от любых переговоров с России и реализации любых мирных планов. Не будет же Зеленский, в самом деле, открыто признаваться в том, что Запад требует от него вести боевые действия максимально долго, чтобы ослаблять Россию.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:35
    +4
    Продолжение бреда сивой кобылы.Это все,что надо знать о подобных заявлениях
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 20:39
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Продолжение бреда

      российский президент якобы может быть «неадекватен»
      Он говорил про себя... Просто в третьем лице. Порошочек ядрёный попался.
      У Эрих Мария Ремарк есть замечательные слова: "Всё, что вы видите во мне — это не моё, это ваше...."
  2. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 20:37
    +2
    это от бессилия laughing ....он ведь "должен под "солью" нести "правду в массы" wassat А ЭТО уже ближе к агонии bully
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:40
    +1
    Бреши как можно сильнее - запад слушает и умиляется "мученикам" из 95 квартала. Любят гейропейцы всякие шоу и не важно, что они далеки от реальности. fool
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:46
    0
    Есть в диалектике Гегеля такая вещь, как отрицание отрицанием собственного отрицания. Жутко непонятная, но очень умная фигня. Зеленский видно достаточно расширил свое сознание для её понимания.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:51
    0
    Президент Украины продолжил лгать про «ракетный обстрел» Киева во время визита африканских лидеров
    . Кокс забористый, долго играющий подсунули...
  6. Трямс
    Трямс Сегодня, 20:55
    +1
    об обстрелах
    президент России «не контролирует свою армию»
    «неадекватен», и в этой связи переговоры ..
    все смешалось, кони, люди. шоу-мен хренов
  7. sanja.grw
    sanja.grw Сегодня, 21:03
    +1
    почему киевский режим настойчиво отказывается от любых переговоров с России и реализации любых мирных планов.

    А я думаю ни каких мирных переговоров и не будет с этим неадекватом,он упал ниже кровавого кондитера