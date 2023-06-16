Президент Украины продолжил лгать про «ракетный обстрел» Киева во время визита африканских лидеров

Российские войска сегодня якобы осуществили ракетный обстрел Киевской области, хотя в столице Украины находились с визитом лидеры африканских государств, включая президента ЮАР Сирила Рамафосу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.Таким образом, глава киевского режима продолжил лгать про «ракетный обстрел» Киева во время визита африканской делегации. На самом деле, никакого обстрела Киева не было, и Россия не могла бы его проводить в то время, когда в городе находятся с визитом лидеры дружественных африканских государств.Сами представители руководства ЮАР опровергли сообщения о «ракетной атаке», открыто назвав их «дезинформацией». Они подчеркнули, что никаких взрывов не слышали и визит прошел нормально.Тем не менее, Зеленский продолжил развивать версию об обстрелах, а чтобы у доверчивой украинской и западной публики не возникали вопросы, зачем российской армии потребовалось бы наносить удары во время визита лидера страны-члена БРИКС ЮАР, Зеленский заявил, будто бы президент России «не контролирует свою армию», выделив «наемников-вагнеровцев». Но раньше украинские власти заявляли, что обстрел велся гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ракетами «Калибр», а такое вооружение, как мы понимаем, у ЧВК «Вагнер» отсутствует.Далее Зеленский заявил, что российский президент якобы может быть «неадекватен», и в этой связи переговоры с ним не представляется возможным вести. Вероятно, именно к этому выводу и хочет подтолкнуть мир украинский президент, чтобы объяснить, почему киевский режим настойчиво отказывается от любых переговоров с России и реализации любых мирных планов. Не будет же Зеленский, в самом деле, открыто признаваться в том, что Запад требует от него вести боевые действия максимально долго, чтобы ослаблять Россию.