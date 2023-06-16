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«Продвигаться вперёд трудно»: сюжет на американском канале вскрыл использование территориальной обороны в наступлении ВСУ

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«Продвигаться вперёд трудно»: сюжет на американском канале вскрыл использование территориальной обороны в наступлении ВСУ

В эфире американского телеканала CNN продолжается тема украинского контрнаступления. При этом с каждой новой программой обсуждение это всё больше связано с проблемами, которые испытывают ВСУ в ходе своих наступательных действий.


В свежем сюжете на CNN был выведен заместитель командира одного из батальонов территориальной обороны, которая (ТрО), как выясняется, тоже бросается украинским командованием в наступление. Сам этот факт обращает на себя особое внимание, уже исходя из того, что ТрО – территориальная оборона, именно оборона. Военно-политическое руководство Украины считает, что от названия и изначального предназначений ничего зависеть не должно, потому и батальоны, созданные сугубо для оборонительных действий, бросаются в «мясорубку» контрнаступления. Сюжет на американском канале вскрыл такое использование ТрО.

По словам замкомбата ТрО (назван его позывной – «Спас»), «продвигаться вперёд трудно».

Украинский офицер:

Российская авиация работает волнами. Так же, как это было во Вьетнаме и Афганистане.

Замкомбата не уточнил, «так же» как у кого?

Заместитель командира батальона теробороны:

Авиация русских работает непрерывно, в течение всего дня. Там и самолёты, и вертолёты. У нас авиационной поддержки не хватает катастрофически. Ещё и российская артиллерия затрудняет наше продвижение.

При этом «Спас» заявляет, что «отвоевание территории всё же есть»:

Мы используем небольшие группы, не позволяем им вести обстрел колонн. У нас есть опыт.

Итоговым заявлением было заявление о том, что украинские войска «наступают, но не так быстро, как хотелось бы».
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:43
    +4
    Неужели он испытал это на собственной шкуре в Афгане?И тем более во Вьетнаме??Да,подобный бред редок,даже для упоротых
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:47
      +1
      Может быть он ещё и во Вьетнаме был? laughing Скорее всего где то прочитал или рассказали.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 20:50
      0
      Для "красного слловца" цего не придумаешь...
      А так, забугорные журналисты настроены на одно, вызвать жалость к свидомому воинству.
      Подчеркнуть какие то успехи даже в такой обстановке....
      На этом и их политики потом будут играть... им только дай повод. Нет повода, сделай вид, что таковой есть.
      Короче, все как всегда, как у них заведено...
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:45
    +1
    При этом «Спас» заявляет, что «отвоевание территории всё же есть»

    Три колодца две избы?! И это то ради чего положили кучу народа? Вот перемога так перемога!
  3. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 21:00
    0
    Украинский офицер:

    Российская авиация работает волнами. Так же, как это было во Вьетнаме

    когда был "Вьетнам" этого офицера даже в проекте не было am
  4. Галеон
    Галеон Сегодня, 21:06
    0
    Наступают они. В кизяки коровьи они наступают, обеими ногами. Ну СNN, все понятно.
  5. zenion
    zenion Сегодня, 21:34
    0
    Для правильного наступления украинцы должны были делать подкопательные окопы, по которым они могли невидимо наступать в любую сторону по желанию. Но США пожадничали и это не сделали. Им на украинцев наплевать даже на уровень глаз.