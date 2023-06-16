«Продвигаться вперёд трудно»: сюжет на американском канале вскрыл использование территориальной обороны в наступлении ВСУ

Российская авиация работает волнами. Так же, как это было во Вьетнаме и Афганистане.

Авиация русских работает непрерывно, в течение всего дня. Там и самолёты, и вертолёты. У нас авиационной поддержки не хватает катастрофически. Ещё и российская артиллерия затрудняет наше продвижение.

Мы используем небольшие группы, не позволяем им вести обстрел колонн. У нас есть опыт.

В эфире американского телеканала CNN продолжается тема украинского контрнаступления. При этом с каждой новой программой обсуждение это всё больше связано с проблемами, которые испытывают ВСУ в ходе своих наступательных действий.В свежем сюжете на CNN был выведен заместитель командира одного из батальонов территориальной обороны, которая (ТрО), как выясняется, тоже бросается украинским командованием в наступление. Сам этот факт обращает на себя особое внимание, уже исходя из того, что ТрО – территориальная оборона, именно оборона. Военно-политическое руководство Украины считает, что от названия и изначального предназначений ничего зависеть не должно, потому и батальоны, созданные сугубо для оборонительных действий, бросаются в «мясорубку» контрнаступления. Сюжет на американском канале вскрыл такое использование ТрО.По словам замкомбата ТрО (назван его позывной – «Спас»), «продвигаться вперёд трудно».Украинский офицер:Замкомбата не уточнил, «так же» как у кого?Заместитель командира батальона теробороны:При этом «Спас» заявляет, что «отвоевание территории всё же есть»:Итоговым заявлением было заявление о том, что украинские войска «наступают, но не так быстро, как хотелось бы».