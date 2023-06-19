Списали, передали и потеряли: негативные последствия помощи Украине для стран НАТО

Украинские бронемашины иностранного производства в прицеле российского вертолета Ка-52. Фото Минобороны РФ
Страны НАТО в течение длительного времени предоставляют киевскому режиму активную военно-техническую помощь и фактически содержат его в этом отношении. Регулярно и в значительных количествах на Украину отправляют технику, вооружения и боеприпасы различных классов и типов для использования против российской армии. При этом подавляющее большинство таких поставок выполняется за счет разоружения собственных частей и/или опустошения складов. Другой проблемой становится крайне низкая эффективность иностранного оружия в руках украинских формирований. Все это может иметь серьезные последствия экономического, политического и военного характера.
Списано и передано
Программы военной, технической и экономической поддержки Украины дорого обходятся странам НАТО, в первую очередь США. Еще несколько месяцев назад общий объем их затрат в этом контексте превысил 100 млрд долл. Прочие страны Альянса выделили меньшие суммы, однако доля таких затрат в их бюджете может быть значительно выше. При этом НАТО не планирует останавливаться, и потому следует ожидать, что расходы отдельных стран и организации в целом продолжат расти.
Основным направлением поддержки киевского режима являются поставки продукции военного назначения, в первую очередь из наличия собственных армий. В результате этих процессов парки и арсеналы стран НАТО заметно сократились, а продолжение поставок приведет к сохранению этой тенденции. При этом восполнение подобных «потерь» требует времени и денег.
Любопытную статистику поставок и их влияния на состояние зарубежных армий не так давно опубликовал известный ресурс LostArmour. На основании открытых данных его авторы подсчитали, какими были парки и арсеналы иностранных армий, сколько матчасти передали Украине, и какую долю она составила. К настоящему времени эта информация частично устарела, однако основные тенденции остались прежними.
Уничтожение техники советского образца. Фото Минобороны РФ
Так, в недавнем прошлом у стран НАТО суммарно имелось более 8,8 тыс. танков. Украине передали ок. 480 машин – порядка 5% от общего количества. Парк натовских БМП сократился на 500 с лишним машин или ок. 4%. Из 23,6 тыс. БТР отдали 1 тыс. – ок. 4%.
Самоходную артиллерию в количестве 3,95 тыс. ед. сократили на те же 4%. Количество переданных буксируемых систем калибром менее 122 мм и минометов в НАТО сократилось лишь на 300 ед., и это составило всего 2% от общего числа. Для буксируемых орудий калибра более 122 мм достигнута рекордная доля 8% (260 ед. из 3,25 тыс.) Переданная реактивная артиллерия в виде 84 РСЗО составляет 5%. На уровне 8% от собственного парка, выделялись зенитные ракетные комплексы, за исключением переносных.
Примечательно, что доли «потерь» разных стран серьезно отличаются. Так, США, несмотря на все обещания, до сих пор не отправили на Украину свои танки. При этом Польша списала и передала 41% своих ОБТ. Отдельные страны, такие как Чехия или Словения, отгрузили количество танков, равное численности активного парка. Также следует вспомнить Данию, которая отдала Киеву все свои САУ, в т.ч. уже заказанные, но еще не полученные.
Следует обратить внимание на то, как менялся состав пакетов иностранной помощи. Сначала западноевропейские страны и США снимали с вооружения или хранения только пехотное оружие. Затем восточноевропейские государства начали отправлять Киеву технику и прочие системы советского образца. На оружие и бронемашины натовских стандартов стали переходить позже.
За мгновение до поражения танка барражирующим боеприпасом, съемка с атакующего БПЛА. Фото Минобороны РФ
США и НАТО намерены продолжать военно-техническую поддержку киевского режима. Ожидаются новые поставки той или иной матчасти, как уже анонсированные, так и только планируемые. Кроме того, говорят о принципиальном расширении номенклатуры изделий. В частности, ожидается передача самолетов натовского образца. По-прежнему основная часть таких поставок будет выполняться за счет разоружения зарубежных армий. Доля специально изготовленных изделий будет оставаться небольшой.
Испорченная репутация
Российская армия успешно продолжает принудительную силовую демилитаризацию Украины. В первые недели и месяцы этого процесса было уничтожено подавляющее большинство матчасти, доставшейся Киеву при распаде СССР и полученной в последние годы. Затем начался процесс уничтожения техники и вооружений советского образца, переданных в первых пакетах помощи.
К настоящему времени старая матчасть, как имевшаяся, так и поступившая из-за рубежа, понесла критические потери. Одной из причин этого стало ее моральное и физическое устаревание. Танки Т-72 старых модификаций, самолеты МиГ-29 ранних версий и т.д., применение которых обеспечивалось не менее старыми средствами, фактически не имели шансов против современных российских вооружений.
Зарубежные покровители предполагали, что более новая техника натовского образца сможет изменить ситуацию, однако эти надежды не оправдались. Так, современные буксируемые орудия M777, при всех преимуществах, сохранили все врожденные недостатки несамоходных систем. Корректируемые ракеты иностранных РСЗО MLRS/HIMARS оказались несложной целью для российской ПВО.
Поражение финских БТР XA-180. Фото УНМ ДНР
В последние недели противостояние российского и натовского вооружения проявилось особенно ярко. Так, при помощи современных ударных средств были выведены из строя или уничтожены современные системы ПВО Patriot, NASAMS или IRIS-T, причем некоторые из них фактически не имели шансов на спасение. Особый интерес представляют недавние потери немецких танков Leopard 2 актуальных модификаций и американских БМП M2 Bradley. Вместе с боевыми машинами противник потерял от огня российской армии значительную часть инженерной техники.
Потери современной натовской матчасти уже нельзя объяснить устареванием. «Леопарды-2» или «Пэтриоты» активно продвигаются на рынке как современные и эффективные образцы, и такое объяснение ударит по их коммерческому потенциалу. Впрочем, с такой точки зрения ударом является и уничтожение на поле боя, которое к тому же становится рекламой российских систем и комплексов.
В ближайшем будущем США обещают передать Украине свои танки M1 Abrams. После провального дебюта немецких Leopard 2 подобный шаг выглядит неоднозначным. Несколько иностранных государств собираются поставить истребители F-16. Есть все основания полагать, что такая помощь тоже окажется бесполезной, и эти самолеты пополнят и без того немалый список потерь украинских ВВС.
Большая политика
На протяжении длительного времени высказываются опасения о возможном военном вмешательстве НАТО в текущие события. Предполагается, что на фоне краха киевского режима Альянс может вступить в открытый конфликт с Россией. Однако наблюдаемые сейчас события и процессы показывают, что зарубежным странам не следует делать этого – такие шаги могут иметь самые серьезные последствия.
Разбитая САУ AHS Krab. Фото Lostarmour.info
Согласно открытой информации, к настоящему времени страны НАТО отдали Украине не более 4-5 проц. от общего количества своих танков, БТР, БМП, САУ, орудий, авиационной техники и т.д. Подавляющее большинство матчасти остается в строю или на хранении. Однако количественные показатели армий не следует прямо переводить в качественные и на их основании оценивать военный потенциал Альянса.
В ходе подготовки пакетов помощи киевскому режиму выяснилось, что в ряде стран состояние парков и арсеналов оставляет желать много лучшего. В активной эксплуатации находилось ограниченное количество техники и вооружений, и значительная их часть требовала ремонта. Кроме того, не во всех случаях речь идет о современных образцах, вне зависимости от страны их производства.
В последние недели и месяцы российская армия наглядно показала, что может противодействовать иностранной матчасти, бороться с нею и успешно уничтожать. Исключением не стали даже наиболее совершенные и разрекламированные образцы.
В таких условиях набрать полноценную группировку войск для эффективного противостояния с российской армией будет достаточно трудно, даже силами большого числа стран. Кроме того, под большим вопросом потенциал такой группировки, оснащенной, как оказалось, не самыми эффективными вооружениями и техникой. Ей будет крайне трудно противостоять российской армии, имеющей современную матчасть и опыт боевых действий, в т.ч. опыт борьбы с иностранными образцами и тактиками.
Известный эпизод - попытка "контрнаступа" завершилась разгромом. Фото Минобороны РФ
Последовательная демилитаризация
К настоящему времени российские вооруженные силы практически полностью уничтожили военный потенциал, парки и арсеналы украинских формирований обр. 2021-22 гг. Кроме того, нанесен большой ущерб военной инфраструктуре противника. Теперь киевский режим фактически находится на содержании у иностранных партнеров, и его возможности определяются, главным образом, их помощью и поставками.
Страны НАТО к настоящему времени отправили на Украину несколько процентов своей техники и вооружений разных классов. Значительная часть этой помощи уже уничтожена, и такие процессы успешно продолжаются. Это означает, что Киеву нужны новые пакеты помощи с разнообразной матчастью, иначе он потеряет всякую возможность к сопротивлению.
США и НАТО в целом готовы продолжать снабжение украинских формирований и даже расширять номенклатуру поставок. Однако теперь такая помощь будет приводить к сокращению собственного потенциала Альянса. Более того, некоторые его члены уже остались без тех или иных видов техники.
Таким образом, демилитаризация Украины превратилась в разоружение и обезвреживание блока НАТО. Учитывая его планы в отношении России и регулярные агрессивные шаги, такие процессы никак нельзя назвать негативными. По их результатам Альянс может столкнуться с серьезным провалом боеспособности. Вполне возможно, что это заставит его умерить амбиции, хотя бы на время.