Президент России Владимир Путин проявил невероятную уверенность и стойкость в ходе встречи с российскими военными корреспондентами. Невозможно даже представить, чтобы нечто подобное сделал американский лидер Джо Байден, равно как и любой другой президент США. Об этом заявил бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер.В эфире YouTube-канала Judging Freedom Риттер назвал проведение Путиным встречи с военкорами самым смелым решением, которое может сделать глава государства, ведущего военные действия.Экс-разведчик также отметил, что российский лидер не боялся любых вопросов, касающихся текущей ситуации на фронте, задаваемых военными корреспондентами, которые находились в зоне проведения спецоперации на Украине. Путин вел себя очень спокойно и уверенно, как, по мнению Риттера, должен вести себя настоящий лидер страны.Ранее сообщалось, что подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что украинская армия не оправдала ожиданий своих западных союзников, не сумев должным образом организовать контрнаступление.В своей статье, опубликованной на портале 19FortyFive, Дэвис отметил, что на Западе многие верили в успех украинской армии, обусловленный серьезной подготовкой и предоставленным странами НАТО вооружениям. Однако, спустя неделю боевых действий, стало очевидно, что ВСУ потерпели катастрофическое поражение.Отставной американский военный подчеркнул, что украинское руководство впервые за все время проведения российской спецоперации решилось на широкомасштабное наступление против хорошо укрепленных линий обороны противника, однако ВСУ сразу же продемонстрировали полную некомпетентность в проведении наступлений такого рода.