Военное обозрение
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Бывший американский разведчик восхитился уверенностью президента России на встрече с военкорами

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Бывший американский разведчик восхитился уверенностью президента России на встрече с военкорами

Президент России Владимир Путин проявил невероятную уверенность и стойкость в ходе встречи с российскими военными корреспондентами. Невозможно даже представить, чтобы нечто подобное сделал американский лидер Джо Байден, равно как и любой другой президент США. Об этом заявил бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер.


В эфире YouTube-канала Judging Freedom Риттер назвал проведение Путиным встречи с военкорами самым смелым решением, которое может сделать глава государства, ведущего военные действия.

Экс-разведчик также отметил, что российский лидер не боялся любых вопросов, касающихся текущей ситуации на фронте, задаваемых военными корреспондентами, которые находились в зоне проведения спецоперации на Украине. Путин вел себя очень спокойно и уверенно, как, по мнению Риттера, должен вести себя настоящий лидер страны.

Ранее сообщалось, что подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что украинская армия не оправдала ожиданий своих западных союзников, не сумев должным образом организовать контрнаступление.

В своей статье, опубликованной на портале 19FortyFive, Дэвис отметил, что на Западе многие верили в успех украинской армии, обусловленный серьезной подготовкой и предоставленным странами НАТО вооружениям. Однако, спустя неделю боевых действий, стало очевидно, что ВСУ потерпели катастрофическое поражение.

Отставной американский военный подчеркнул, что украинское руководство впервые за все время проведения российской спецоперации решилось на широкомасштабное наступление против хорошо укрепленных линий обороны противника, однако ВСУ сразу же продемонстрировали полную некомпетентность в проведении наступлений такого рода.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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10 комментариев
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  1. Трямс
    Трямс Сегодня, 21:01
    +4
    не боялся любых вопросов
    он просто в курсе, что самая дорогая цена за эволюцию естественным путем, пусть даже с катализатором, но естественным - именно общество должно стать сознательным, из нас и паркетники растут и лентяи и балаболы. И голова рыбы, и хвост - это мы. Без всяких сбрасываний ответственности на 1 человека. В этом и есть истинное благо. А всякие проблемы - испытания на Пути к цели.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:22
      +2
      Самая дорогая цена?Развитие общества естественным путем?О чем Вы?Я всегда думал,что для него должно быть доверие людей.Которое он методично теряет,несмотря на нарисованные проценты
    2. Юра
      Юра Сегодня, 21:34
      0
      Цитата: Трямс
      не боялся любых вопросов
      он просто в курсе, что самая дорогая цена за эволюцию естественным путем, пусть даже с катализатором, но естественным - именно общество должно стать сознательным, из нас и паркетники растут и лентяи и балаболы. И голова рыбы, и хвост - это мы. Без всяких сбрасываний ответственности на 1 человека. В этом и есть истинное благо. А всякие проблемы - испытания на Пути к цели.
      Трямс! Хорошо сказано.
  2. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 21:04
    -5
    Об этом заявил бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер.

    Опять этот Скотт. winked После гастротура по России, другого мнения от него и не ожидается впринципе.
    А повесомее эксперта не могли спросить?
  3. spirit
    spirit Сегодня, 21:09
    -1
    Конечно он уверен)Когда один из твоих основных источников Коношенков а другой красные папочки от генералов у которых" все по плану" можно быть вообще на расслабоне и не думать ни о какой войне и каких то там мелких проблемах с дронами и оснащением солдат.Что эта встреча с военкорами и показала.У Цезаря все хорошо,человек прекрасно проводит старость в комфорте и беззаботно hi
    1. karabas-barabas
      karabas-barabas Сегодня, 21:27
      +2
      По моему военкоры на него так смотрели, что казалось они его съедят на месте, если он дальше в том же духе им будет рассказывать что-то, что они не наблюдают своими глазами. Но видимо были приковпны к ножками стульев. А может мне просто показалось. wassat
  4. Станислав Быков
    Станислав Быков Сегодня, 21:22
    +3
    Нет, "любых" вопросов там и близко не было.А из неудобных вопросов,коими полны интернет форумы от обычных людей,не было задано ни одного.Почему бы было не спросить уважаемого президента к примеру,какую цель преследовали на переговорах Абрамович с Мединским в Стамбуле,когда последовал отвод наших войск от Киева,особенно в свете озвученных задач СВО самим Путиным,как денацификация и демилитаризация Украины.Очередной срежесированный спектакль ,призванный показать-Путин эрудирован,обо всем знает,все контролирует,во всем разбирается.Вряд-ли кто-то нормальный еще верит в эту туфту
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 21:35
      0
      Там было две части. Публичная и закрытая. Вы знаете какие вопросы были в закрытой части?
  5. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 21:26
    +3
    У Скотта Риттера, почти все видео, это восхваления и никакой конкретики. Если послушать, так Россия давно победила, а сейчас просто добивают врага. laughing
  6. zenion
    zenion Сегодня, 21:26
    0
    Не кажи гоп, доки не перескочив! Не хвались ідучи на рать...