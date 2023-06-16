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США запланировали выделение 80 млн долларов на приобретение ракет ATACMS для Украины

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США запланировали выделение 80 млн долларов на приобретение ракет ATACMS для Украины

В течение последних месяцев 2023 – начала 2024 гг. США собираются выделить 80 млн долларов на приобретение Украиной ракет большой дальности ATACMS. Об этом пишет американская пресса, ссылаясь на проект закона о национальной обороне на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября 2023 года.


Известно, что средняя стоимость ATACMS в 2022 году, как пишет американская пресса, составила около 1 млн долларов. Таким образом, на 80 млн долларов будет приобретено достаточно большое количество ракет, которые затем ВСУ будут пытаться запускать по различным целям на российской территории.

Несмотря на то, что на словах США выступают против ударов по «старым» регионам России, в действительности Вашингтон будет закрывать глаза на применение Украиной таких ракет по любым целям на территории нашей страны. В этой связи Москве следует задуматься о превентивных мерах, которые бы исключили риски применения данных ракет по российской территории.

Напомним, что ракета ATACMS (англ. Army TACtical Missile System, буквально Армейский тактический ракетный комплекс) представляет собой тактическую баллистическую ракету с дальностью применения до 300 километров.

Такие ракеты находятся на вооружении американской армии. Их появление у ВСУ гарантированно создаст риски для мирного населения, поскольку украинские формирования регулярно применяют ракеты для ударов по населенным пунктам, в том числе по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Unknown author - http://sill-www.army.mil
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17 комментариев
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  1. Stoler
    Stoler Сегодня, 20:58
    -1
    НЕСИТЕ НАШИ КРАСНЫЕ ФЛОМАСТЕРЫ !!!!!!! laughing И хлорку ,"неактуальные" линии свести feel
  2. ave0123
    ave0123 Сегодня, 21:02
    0
    А не пора ли превентивно грохнуть по Жешуву, например ?
    1. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 21:13
      +2
      Цитата: ave0123
      А не пора ли превентивно грохнуть по Жешуву, например ?

      Жешув, как и вся Польша давно америкосами приговорена на заклание, так что не поможет.
      Бить надо по англосаксам, например вынести в ноль несколько американских или английских баз, если их ракеты полетят из украины по российской территории. А они полетят однозначно.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:07
    +2
    Одно Ваше слово заставит мир вздрогнуть: скажите его Владимир Владимирович...
    1. Stoler
      Stoler Сегодня, 21:10
      +1
      "Прошу отнестись к этому с пониманием"- не знаю как мир а Россия точно вздрогнула laughing laughing Лишь бы еще раз это не услышать.
  4. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 21:08
    +2
    Вон как. А меня давеча шпалами закидали доказывая что матрасы скакуасам ракет ATACMS не дадут, а посему и нам таких не надо.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 21:20
      +2
      Единственное, что страны нынешней оси пока что боятся поставить вна - это тяо. Всё остальное - пожалуйста.
  5. karabas-barabas
    karabas-barabas Сегодня, 21:14
    -1
    А Шторм Шадов на сколько летит, разве не 300-500км? Или там БЧ значительно меньше? В Германии и Франции кстати на данный момент обсуждают передачу своих дальнобойных тактических ракет класса типа АТАКМС, после того как бриты дали Стром Шадов и вот теперь такая новость. Кстати было такое мнение, что АТАКМС не давали потому что их у американцев самих мало в арсеналах.
    1. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 21:17
      0
      Цитата: karabas-barabas
      А Шторм Шадов на сколько летит, разве не 300-500км?

      Так и есть, только разница в средствах доставки. Самолёт, несущий Штормы, можно относительно легко засечь, в отличие от мобильных Хаймарсов.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:17
    0
    Рядом с Украиной такие ракеты есть у Польши,Румынии ,Греции и Турции.Да и сами США их 900 штук наштамповали.
  7. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 21:17
    0
    Если всё таки часть ракет будут использованы, их скорее всего собьют. Это достаточно старые ракеты, 80'х годов разработки.
    Видимо США планируют утрату территорий на Украине, ориентировочно к осени. Видимо поэтому идёт одобрение на поставку дальнобойных ракет и авиации.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:19
    +1
    Несмотря на то, что на словах США выступают
    . Вопрос... у нас, на верху, начнут поступать так, что б мы догадались/поняли, что они за нас, за Родину???
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:19
    0
    мда и какой будет ответ РФ ?????? мне интересно сша же не проста так 2014 переворот сделал а значит есть план у них а значит идут по нему
    1. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 21:27
      0
      Цитата: opuonmed
      а значит идут по нему

      Идут то идут, но их планам не суждено сбыться.
      С Крымом им так зачётно обломалось, что до сих пор пыжатся. laughing Но и этого пыжыка мы им обломаем.
  10. zenion
    zenion Сегодня, 21:29
    0
    80 млн. долларов, так это одному из правителей Украины на один карман. Нечего пугать украинскую власть такой мелочью.
  11. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 21:41
    +1
    С поставкой для Украины таких вооружений все ограничения для разрастания конфликта сняты. С этого момента можно всё, вплоть до ковровых бомбардировок Киева и объектов в Польше, Румынии и Чехии.
    А уж беспилотники и спутники сам всевышний велел сбивать.
  12. km-21
    km-21 Сегодня, 21:44
    +1
    Американцы не собираются останавливать бойню на Украине и будут только повышать градус. Но своими руками они не хотят воевать и подставляют вместо себя сначала украинцев, а потом и всех европейцев, начиная с поляков и прибалтов. Поэтому война продолжится до тех пор, пока украинцы и европейцы будут готовы проливать свою кровь за интересы США. Значит России надо останавливать европейцев самым убедительным способом - атакой на территорию НАТО. При этом весьма маловероятно, чтобы США в ответ начали войну, в которой не будет победителя.