В течение последних месяцев 2023 – начала 2024 гг. США собираются выделить 80 млн долларов на приобретение Украиной ракет большой дальности ATACMS. Об этом пишет американская пресса, ссылаясь на проект закона о национальной обороне на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября 2023 года.Известно, что средняя стоимость ATACMS в 2022 году, как пишет американская пресса, составила около 1 млн долларов. Таким образом, на 80 млн долларов будет приобретено достаточно большое количество ракет, которые затем ВСУ будут пытаться запускать по различным целям на российской территории.Несмотря на то, что на словах США выступают против ударов по «старым» регионам России, в действительности Вашингтон будет закрывать глаза на применение Украиной таких ракет по любым целям на территории нашей страны. В этой связи Москве следует задуматься о превентивных мерах, которые бы исключили риски применения данных ракет по российской территории.Напомним, что ракета ATACMS (англ. Army TACtical Missile System, буквально Армейский тактический ракетный комплекс) представляет собой тактическую баллистическую ракету с дальностью применения до 300 километров.Такие ракеты находятся на вооружении американской армии. Их появление у ВСУ гарантированно создаст риски для мирного населения, поскольку украинские формирования регулярно применяют ракеты для ударов по населенным пунктам, в том числе по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры.