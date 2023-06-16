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Контрудар 127-й дивизии ВС РФ позволил вернуть под контроль практически все утраченные ранее позиции на Времевском выступе

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Контрудар 127-й дивизии ВС РФ позволил вернуть под контроль практически все утраченные ранее позиции на Времевском выступе

Поступают сообщения о боях за Времевский выступ. В течение нескольких предыдущих суток украинские войска осуществляли незначительное продвижение, пытаясь занять как можно больше территорий. При этом сначала замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявляла о продвижении ВСУ «на несколько километров», потом в украинском военном ведомстве стали говорить о продвижении на «несколько сотен метров», а к настоящему моменту решили вообще не давать никаких оценок.


Причина состоит в том, что украинское контрнаступление столкнулось с российским контр-контрнаступлением.

Продвижение украинских войск к югу от Времевки, как сообщают военкоры, сначала бойцами 127-й мотострелковой дивизии ВС РФ было остановлено, а после этого уже наши войска из состава той же дивизии пошли вперёд, возвращая под российской контроль практически все утраченные в предыдущие несколько дней позиции.



Огромный вклад в продвижение наших войск традиционно внесло эффективное сочетание артиллерии и авиации. ВКС РФ «молотили» весь день. Армейская авиация использовала противотанковые управляемые ракеты для поражения бронетехники. Когда на поле боя в районе Нескучного и к северу от Благодарного горели уже не менее двух десятков танков и БМП ВСУ, противник вообще перестал применять бронетехнику. Его попытки атаковать выглядели более чем странно: сначала артиллерийский обстрел, потом в бой бросалась просто-напросто живая сила – пехота численностью до роты без моторизованной поддержки, если таковой не считать вооружённые пулемётами несколько пикапов. Пехота превращалась в лёгкую мишень для артиллерии.

Использование фактически незащищённой пехоты противником говорит о том, что украинское командование уже не просто не бережёт личный состав, а готово использовать даже самые сомнительные военные методы, лишь бы показать какое-то движение. Один из примеров – использование ВСУ батальонов территориальной обороны в наступлении, о чём сегодня стало известно из репортажа американского CNN.

Противник после первых неудач попытался провести локальную перегруппировку и атаковать на флангах Времевского выступа, однако контрудар 127-й дивизии Вооружённых сил России привёл к тому, что перегруппировавшиеся подразделения понесли новые потери и оставили свои позиции южнее Времевки, так и не сумев прорвать толком 1-ю линию российской обороны.
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:24
    +3
    Командование НАТО не умеет ломать эшелонированную оборону без авиации.Как бы ВСУ в оборону не ушли.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 21:31
      +4
      Командование НАТОшки, да и полосатики, Разучились воевать по взрослому! Они готовы "играть" только в поддавки, причём с одной стороны... умело выбирая себе противника сильно слабее.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:29
    +3
    Комментарий будет коротким - молодцы, парни! good
  3. Товарищ_Икс
    Товарищ_Икс Сегодня, 21:36
    0
    Какая-то странная новость – без какой-либо конкретики. Известно, что ранее на Времевском выступе было потеряно 4 села. «возвращая под российский контроль практически все утраченные в предыдущие несколько дней позиции.» Эти села возвращены?
  4. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 21:37
    0
    С Пятихаток под вечер тоже знатно выбили много кастрюль, пытавшихся пойти в наступление нахрапом сегодня с утра,
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 21:43
      0
      Только что,на Пятихатку опять ВСУшники попёрли,идёт бой.
  5. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 21:45
    0
    украинское контрнаступление столкнулось с российским контр-контрнаступлением.

    Зачëтная фраза. Зачëтное событие.good
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 21:48
    0
    Его попытки атаковать выглядели более чем странно: сначала артиллерийский обстрел, потом в бой бросалась просто-напросто живая сила – пехота численностью до роты без моторизованной поддержки, если таковой не считать вооружённые пулемётами несколько пикапов. Пехота превращалась в лёгкую мишень для артиллерии.

    С пулемётами на пикапах это уже дно- имитация наступления. .