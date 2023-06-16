Контрудар 127-й дивизии ВС РФ позволил вернуть под контроль практически все утраченные ранее позиции на Времевском выступе

Поступают сообщения о боях за Времевский выступ. В течение нескольких предыдущих суток украинские войска осуществляли незначительное продвижение, пытаясь занять как можно больше территорий. При этом сначала замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявляла о продвижении ВСУ «на несколько километров», потом в украинском военном ведомстве стали говорить о продвижении на «несколько сотен метров», а к настоящему моменту решили вообще не давать никаких оценок.
Причина состоит в том, что украинское контрнаступление столкнулось с российским контр-контрнаступлением.
Продвижение украинских войск к югу от Времевки, как сообщают военкоры, сначала бойцами 127-й мотострелковой дивизии ВС РФ было остановлено, а после этого уже наши войска из состава той же дивизии пошли вперёд, возвращая под российской контроль практически все утраченные в предыдущие несколько дней позиции.
Огромный вклад в продвижение наших войск традиционно внесло эффективное сочетание артиллерии и авиации. ВКС РФ «молотили» весь день. Армейская авиация использовала противотанковые управляемые ракеты для поражения бронетехники. Когда на поле боя в районе Нескучного и к северу от Благодарного горели уже не менее двух десятков танков и БМП ВСУ, противник вообще перестал применять бронетехнику. Его попытки атаковать выглядели более чем странно: сначала артиллерийский обстрел, потом в бой бросалась просто-напросто живая сила – пехота численностью до роты без моторизованной поддержки, если таковой не считать вооружённые пулемётами несколько пикапов. Пехота превращалась в лёгкую мишень для артиллерии.
Использование фактически незащищённой пехоты противником говорит о том, что украинское командование уже не просто не бережёт личный состав, а готово использовать даже самые сомнительные военные методы, лишь бы показать какое-то движение. Один из примеров – использование ВСУ батальонов территориальной обороны в наступлении, о чём сегодня стало известно из репортажа американского CNN.
Противник после первых неудач попытался провести локальную перегруппировку и атаковать на флангах Времевского выступа, однако контрудар 127-й дивизии Вооружённых сил России привёл к тому, что перегруппировавшиеся подразделения понесли новые потери и оставили свои позиции южнее Времевки, так и не сумев прорвать толком 1-ю линию российской обороны.