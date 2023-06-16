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Украинский посол пригрозил Израилю отменой визита Елены Зеленской, если там не осудят слова президента России о главе Украины

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Украинский посол пригрозил Израилю отменой визита Елены Зеленской, если там не осудят слова президента России о главе Украины

Посол Украины в Израиле решил прокомментировать сегодняшнее заявление президента России о Зеленском. Напомним, что, выступая на Петербургском экономическом форуме, Владимир Путин отметил, что у него немало друзей и знакомых среди евреев и что они говорят о нынешнем президенте Украине как о «позоре еврейского народа». Так Владимир Путин прокомментировал заявление отдельных политиков, в том числе на Западе, которые утверждают, что на Украине нацизма нет, так как там президент еврей. По словам Путина, это не мешает киевскому режиму фактически действовать заодно с неонацистами, которых в свою очередь против России использует Запад.


Украинский посол в Израиле, видимо, в очередной раз забыв о дипломатическом этикете, начал буквально требовать от израильских властей осуждения слов президента России. А после и вовсе перешёл к угрозам. Причём угрозы от Евгения Корнийчука оказались весьма оригинальными. По его словам, если правительство Израиля не продемонстрирует «своей реакции на слова Путина о президенте Украины и решительно не осудит это высказывание, то может сорваться запланированный на шабат визит супруги президента Елены Зеленской в Израиль».

Украинский посол:

Народ Израиля должен гордиться президентом Украины, который - еврей по национальности и который защищает свою страну. Если осуждения не последует, то визит Елены Зеленской может быть отменён.

Напомним, что ранее премьер Израиля (тогдашний) Нафтали Беннет с улыбкой рассказывал СМИ о том, как глава киевского режима интересовался у него, не отдаст ли Владимир Путин приказ нанести удар по его резиденции и по нему самому. По словам Беннета, он тогда связался с Кремлём и получил от Владимира Путина заверение в том, что ликвидировать Зеленского не станет. Тогда, как, улыбаясь, продолжил Нафтали Беннет, Зеленский вышел из своего укрытия и записал известную речь, в которой заявил, что «не боится Путина».

Видимо, и за это тоже Корнийчук предлагает израильтянам гордиться Зеленским.
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5 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 21:45
    +1
    ничтожное зеленое чMo! нацист и слабак!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:46
    0
    Елена Зеленская не приедет на шабат,какое горе!!! laughing
  3. Трямс
    Трямс Сегодня, 21:47
    0
    Народ Израиля должен гордиться президентом Украины, который - еврей по национальности и который защищает свою страну. Если осуждения не последует, то визит Елены Зеленской может быть отменён.
    так отменяйте, плевать
    А Зеленский - позор еврейского народа - это уже факт.
    Именно по таким и судят о народе.
    Наши бухарики на турецких пляжах и в интернетах, подписчики клоуна Столярова или Димана с Рогозиным - позор моего народа. Я это признаю и вижу задачу это изменить. Учись у меня, клоун Зе - признавать свои косяки - удел сильных.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:47
    0
    Украинский посол пригрозил Израилю
    . Кукуевские давно уже Штучка сами в себе! Если в гейропе их готовы принимать такими (сами такими их создали), то всем нормальным давно понятно, что они СОВСЕМ НЕ В СЕБЕ и это ещё мягко сказано...
  5. Jafar
    Jafar Сегодня, 21:48
    0
    Что же теперь бедные израильтяне будут делать, если к ним данная особа не приедет smile