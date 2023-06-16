Украинский посол пригрозил Израилю отменой визита Елены Зеленской, если там не осудят слова президента России о главе Украины

Народ Израиля должен гордиться президентом Украины, который - еврей по национальности и который защищает свою страну. Если осуждения не последует, то визит Елены Зеленской может быть отменён.

Посол Украины в Израиле решил прокомментировать сегодняшнее заявление президента России о Зеленском. Напомним, что, выступая на Петербургском экономическом форуме, Владимир Путин отметил, что у него немало друзей и знакомых среди евреев и что они говорят о нынешнем президенте Украине как о «позоре еврейского народа». Так Владимир Путин прокомментировал заявление отдельных политиков, в том числе на Западе, которые утверждают, что на Украине нацизма нет, так как там президент еврей. По словам Путина, это не мешает киевскому режиму фактически действовать заодно с неонацистами, которых в свою очередь против России использует Запад.Украинский посол в Израиле, видимо, в очередной раз забыв о дипломатическом этикете, начал буквально требовать от израильских властей осуждения слов президента России. А после и вовсе перешёл к угрозам. Причём угрозы от Евгения Корнийчука оказались весьма оригинальными. По его словам, если правительство Израиля не продемонстрирует «своей реакции на слова Путина о президенте Украины и решительно не осудит это высказывание, то может сорваться запланированный на шабат визит супруги президента Елены Зеленской в Израиль».Украинский посол:Напомним, что ранее премьер Израиля (тогдашний) Нафтали Беннет с улыбкой рассказывал СМИ о том, как глава киевского режима интересовался у него, не отдаст ли Владимир Путин приказ нанести удар по его резиденции и по нему самому. По словам Беннета, он тогда связался с Кремлём и получил от Владимира Путина заверение в том, что ликвидировать Зеленского не станет. Тогда, как, улыбаясь, продолжил Нафтали Беннет, Зеленский вышел из своего укрытия и записал известную речь, в которой заявил, что «не боится Путина».Видимо, и за это тоже Корнийчук предлагает израильтянам гордиться Зеленским.