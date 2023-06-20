Почему в США покрывали нацистских преступников

Фон Браун и президент Джон Кеннеди. 19 мая 1963 года
Хозяева проекта «Гитлер»
Приравнивая сталинский СССР к гитлеровской Германии, возлагая на СССР такую же или почти такую же вину за развязывание Второй мировой войны, выбрасывая Россию из рядов держав-победительниц мирового фашизма и нацизма, хозяева коллективного Запада умалчивают о своей роли в деле становления Третьего рейха и развязывания мировой войны.
Аргументы ненавистников России и русских, как за рубежом, так и в самой России, которые пытаются очернить нашу Победу, бьются легко. Достаточно вспомнить, что Договор о ненападении с Германией СССР заключил последней из великих европейских держав. Достаточно рассмотреть цифры военных потерь немцев и русских, сколько германских дивизий, танков, самолётов и орудий было на Русском (Восточном) фронте по сравнению с западным. Достаточно сопоставить цифры производства оружия и техники в СССР и помощи союзников по ленд-лизу. Достаточно вспомнить, что союзники открыли второй фронт в Европе только тогда, когда стало ясно, что русские сами уничтожат «чёрно-коричневую чуму» и выйдут к Атлантике. Достаточно вспомнить, что именно русские освободили Варшаву, Бухарест, Будапешт, Софию, Кёнигсберг, Вену, Берлин и Прагу.
Историкам хорошо известно, что западные плутократии в предвоенный период похоронили систему коллективной безопасности в Западной Европе, которую всемерно поддерживал СССР. Англосаксы активно вели Гитлера к власти с 1920-х годов, чтобы бросить его на СССР. Также фюрер нужен был мировому финансовому капиталу, чтобы с его помощью ограбить СССР, всю Европу.
В 1933 году у будущего фюрера не был ещё ни золота, ни валюты, чтобы восстановить индустрию, создать первые в Европе вооружённые силы; не было хорошо вооружённой и опытной армии; Германия была связана ограничениями Версальской системы (шаг влево, шаг вправо и Германию легко бы раздавила сильная французская армия с союзниками). Не было общей границы с СССР. Всё это Гитлеру предоставили в течение нескольких лет.
Версальские ограничения похоронили, французам не дали разбить практически безоружных немцев. Аншлюс с Австрией дал Гитлеру дополнительные золотовалютные, экономические и людские резервы. Отданная по частям Чехословакия дала фюреру золотовалютные запасы (включая часть золота России, которое чехи вывезли из нашей страны во время Смуты), мощный ВПК, обезопасила Рейх с южного направления. Затем Гитлер решил польский вопрос: соединил Западную и Восточную Пруссию (т. н. Данцигский коридор), лишил Англию и Францию возможного союзника. Усилил Рейх, вселил в армию и народ веру в его личную непогрешимость и непобедимость. В это время Франция и Англия понарошку воевали с Германией, хотя в этот момент легко могли раздавить Третий рейх. В Лондоне и Париже считали, что после Польши Гитлер пойдёт на русских.
В итоге Гитлеру практически без боя отдали даже Францию, дав ему поглотить большую часть промышленно развитой Западной и Восточной Европы. Поэтому Берлин до последнего надеялся договориться с Лондоном (Тайна смерти Рудольфа Гесса).
Новый глобальный порядок – «Вечный рейх»
Третий рейх был не только проектом правящих кругов США и Англии, самой германской финансово-промышленной верхушки при поддержке англоамериканского финансового капитала, это был ещё и общезападный эксперимент. Западный проект, капиталистическая система была в кризисе. Великая депрессия едва не привела к гражданской войне в США (Великая депрессия и Вторая мировая война). Поэтому хозяевам западного мира нужно было «перезагрузить» систему. Создать крайне агрессивный модернистский новый мировой порядок – «Вечный рейх».
В нём в интересах капиталистов-плутократов ликвидировались все демократические достижения, свободы и институты, добытые и построенные средними и низшими социальными слоями и группами со времён Великой Французской революции. Республика, парламент, демократические институты, многопартийность, в перспективе – гражданское общество и церковь. Создавался милитаристский режим в рабовладельческо-феодальной обёртке – культ вождя-верховного жреца, орденские структуры вроде СС, неоязычество, воссоздание помещичье-рабовладельческого порядка – использование «восточных рабов» (славян) и т. д. При этом сама суть хищнического капитализма сохранялась.
Речь также шла о механизме управления большими массами людей (уже без церкви) на основе контроля психики человека и манипуляции его поведением. Поэтому вождям Третьего рейха и позволили использовать тайные техники психического манипулирования и добились уникальных результатов. Германская нация пошла по пути самоуничтожения и не оказывала практически никакого сопротивления до самого конца. В основе была идеологическая пропаганда, мистицизм (проект «чёрное солнце», когда солнечная религия язычников была искажена в сторону тьмы), индустрия развлечения, использование наркотиков и психотропных веществ.
Поэтому американцы после поражения Третьего рейха вывезли из Германии не только физиков, высокопоставленных офицеров СС, спецслужб и вермахта (с помощью них укрепили свои спецслужбы, начали создавать НАТО), но и сотни психологов, психиатров, идеологов и пр. Наследие проекта Третий рейх было использовано англосаксами уже для создания своего нового мирового порядка.
В частности, интеллектуальная элита немцев в 1950-1960-е годы под контролем западных спецслужб разработала субкультуру «рок, секс и наркотики». Эта субкультура, вместе с запуском сексуальной революции и упрощением системы массового образования, была создана для контроля и дебилизации американской молодёжи, затем – мировой молодёжи, её психики. Эксперимент вполне удался. Начинается инволюция, вырождение всего человечества. Этот процесс во всей «красе» мы ныне и наблюдаем. В том числе и в России, в которой эти программы запустили с 1985-1993 гг.
Таким образом, Третий рейх был глобальным экспериментом хозяев Запада по созданию устойчивого нового мирового порядка, капитализма с элементами феодализма и рабовладения, очищенного от любых форм демократии и мешающего ему христианства. Союз этот мрачный эксперимент по созданию «Вечного рейха» прервал. Победа советской (русской) цивилизации отодвинула строительство глобальной рабовладельческой цивилизации почти на пять десятилетий. Именно за это ненавидит Сталина и Советский Союз глобальная мафия и её российская клиентела.
Благодаря русской Победе мир одно-два поколения мог наслаждаться миром, верить в светлое будущее. Затем хозяева Запада смогли продолжить своё чёрное дело. Советскую цивилизацию, которая звала человечество в будущее, в мир Света и Добра, разрушили. Далее становилось всё хуже, вплоть до наших дней, когда хозяева Запада стравили две части русского суперэтноса. В России многие ещё не понимают, что Запад снова начал «крестовый поход» против Русского мира с целью нашего полного порабощения и уничтожения, как во времена Гитлера. Снова глобальные фашисты, капиталисты и плутократы хотят раздавить Русь-Россию.
Операция «Скрепка»
Естественно, что хозяева Запада, и в первую очередь США, не могли бросить на произвол и гибель столь ценные кадры в Третьем рейхе. Они требовались американцам для их мирового господства. Нужен был бесценный опыт работников германских спецслужб, СС, вермахта, научно-технические, идеологические кадры.
Интересно, что в самом конце войны и сами функционеры Третьего рейха, эсэсовцы, военные, коллаборационисты и т. д. устремились на Запад, на территории, которые отходили под контроль британских и американских войск. Они считали себя борцами с большевиками и хотели избежать заслуженного наказания за совершённые преступления. И многие оказались правы.
Сами американцы также стремились захватить военные, технические секреты Рейха, заполучить ведущих военных учёных, инженеров. Ещё до разгрома гитлеровской Германии США с помощью немецких физиков заметно ускорили свою атомную программу. После разгрома Германии проводилась операция американской разведки «Скрепка». В 1945-1959 гг. в рамках этой спецоперации американцы перевезли в Соединённые Штаты 1600 нацистских учёных, физиков, и «ракетчиков».
К примеру, с помощью неё вывезли члена НСДАП, штурмбанфюрера СС Вернера фон Брауна. Это позволило американцам заметно ускорить свою ракетную программу. Вернер фон Браун стал «крёстным отцом» американской лунной программы. А сподвижник фон Брауна и ещё один из главных лиц в американской лунной программе Артур Рудольф был уличён в том, что, руководя заводом боеприпасов Mittelwerk, нёс прямую ответственность за эксплуатацию труда заключённых и узников концлагерей. В 1984 году после громкого скандала он вынужден был отказаться от гражданства США, покинуть страну и уехать в Германию, где спокойно скончался в 1996 году в возрасте 89 лет.
А начальник гестапо города Лиона, гауптштурмфюрер СС Клаус Барби, который был ответственен за гибель 14 тыс. людей — подпольщиков, евреев, заложников, в 1947 г. был нанят консультантом в американскую армейскую контрразведку. Он учил американских офицеров искусству допросов. Экс-гестаповец получал хорошую зарплату, но через пару лет о нём узнали во Франции. Там нацист заочно был приговорён к смертной казни. Американцы срочно сделали своему протеже фальшивые документы и переправили в Боливию. Барби благополучно жил в Латинской Америке, и только в 1983 году после свержения военной хунты был выдан новыми властями французскому суду. Таких примеров очень много.
Одни из создателей т. н. «крысиных троп», давний поклонник Гитлера, австрийский епископ Алоис Худал
Убежище для нацистов
О том, что Америка стала прибежищем для многих нацистов, рассказывали и сами американцы. В 2010 году издание The New York Times опубликовало материалы из доклада Министерства юстиции США, в котором сообщалось о фактах укрывательства нацистских преступников на территории Штатов при содействии американских спецслужб. Доклад готовился в течение нескольких лет, а затем ещё в течение пяти лет Минюст выступал против его огласки.
В 1984 году американское издание «Интернэшнл геральд трибюн» привело слова бывшего начальника отдела специальных расследований Аллана Райана, который сообщил, что в США на тот момент проживали не менее 10 тыс. нацистских преступников. Отчёт Министерства юстиции США от 2005 года подтвердил, что если Райан и завысил общий показатель, то не слишком. При этом часть нацистов даже получала от американского государства различные социальные выплаты.
Американская разведка сотрудничала с Отто фон Болшвингом, подручным знаменитого Адольфа Эйхмана, непосредственно принимавшего участие в разработке планов массового уничтожения евреев. ЦРУ даже охраняла его, так как нацист опасался, что его выкрадут спецслужбы Израиля. Расследование по делу фон Болшвинга началось в США только в 1979 году, вопрос о его депортации был поставлен в 1981 году. Однако пока шли судебные процедуры, бывший нацист скончался в США от старости.
Среди тех, кого вывезли в Америку, был и Губертус Штругхольд, впоследствии получивший звание «отца американской космической медицины». Немецкий доктор проводил эксперименты над узниками концлагерей Дахау и Дора-Миттельбау, но избежал наказания и умер вполне уважаемым человеком.
Ватикан и нацисты
Одним из каналов (т. н. «крысиная тропа»), созданных для бегства гитлеровцев, была Италия, Ватикан. В частности, помогал нацистам избежать заслуженного наказания австрийский епископ Алоис Худал. С его помощью бежал в Сирию комендант концлагеря СС Треблинка Франц Штангль, на совести которого были многие тысячи жертв. Из Дамаска эсэсовец бежал в Бразилию. Также «святой отец» устроил переправку в Аргентину капитана СС Эдварда Рошмана. «Рижский мясник» был ответе за гибель 24 тыс. узников еврейского гетто Риги. В 1948 году через Италию в Буэнос-Айрес без проблем добрался врач-упырь концлагеря Освенцим Й. Менгеле, который ставил изуверские опыты на живых людях и умертвил огромное количество узников.
Даже высокопоставленный начальник Управления имперской безопасности Адольф Эйхман, причастный к программе по истреблению евреев, прятался по итальянским монастырям. В 1950 году он получил документы на имя «Рикардо Клемента» и уплыл в Аргентину. Схема была простой: гитлеровцу делали бумаги на выдуманное имя, затем (часто за взятку) оформляли визу в нужных посольствах, покупали билет, сажали на пароход – и здравствуй Рио или Буэнос-Айрес.
Спасал нацистов и «Международный Красный Крест» под руководством швейцарца Карла Якоба Буркхардта. Президент МКК считал:
«Коммунизм значительно большее зло, чем нацизм.»
Массово визы в Аргентину штамповал кардинал Антонио Каджиан. Он один помог исчезнуть в Южной Америке 5 тыс. гитлеровцам.
Сам глава Ватикана папа римский Пий XII знал о помощи подчинённых нацистам, но закрывал на это глаза. Во-первых, Ватикан сам был замазан сотрудничеством с Третьим рейхом ещё до его разгрома. Во-вторых, руководители Ватикана считали, что коммунизм большее зло, чем нацизм.
Американские спецслужбы оказывали посильную помощь римскому престолу. Они сотрудничали с епископом Крунославом Драгоновичем (из хорватов). Он прославился тем, что смог переправить в Аргентину вождя профашистского «Государства Хорватия» Анте Павелича. Американцы финансировали работу Драгановича по переброске в Латинскую Америку немцев и австрийцев, виновных в военных преступлениях.
В итоге тысячи нацистов при помощи американских спецслужб, властей и Ватикана спаслись и вполне хорошо жили, многие легально, были уважаемыми людьми в США, Аргентине, Бразилии, Чили, Боливии и других странах.
Спаситель нацистов, епископ Крунослав Драганович