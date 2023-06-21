Разведывательные корабли не выживут, нужны лёгкие крейсера вместо них



Наш разведывательный корабль (на фото – «Карелия», проект 864, корабль однотипный «Приазовью») и угроза для него – ракетный крейсер ВМС США «Техас», 1988. В реальной войне с сильным противником выживаемость разведывательных кораблей под вопросом. Фото: ВМС США



Кадр с камеры, установленной на украинском катере-брандере. Есть мнение, что видео – фальсификат какого-то ЦИПСО, так как на нём не видно пулемёта, только мешки вокруг пулемётной тумбы, огонь по катеру в видео не ведётся



«Иван Хурс» менее чем через сутки после боя, никаких следов удара в борт или взрыва под бортом. Фото – кадр из видео Минобороны РФ



Украинский катер-брандер под огнём с разведывательного корабля «Приазовье». Фото – кадр из видео Минобороны РФ



Как утверждается, кадр из видео отражения атаки брандеров ВМСУ, снятого с «Приазовья». Фото – кадр из видео Минобороны РФ

Проблемы «разведчика»

Чужие ошибки и чужие выводы



«Либерти» после атаки, сфотографирован с борта подошедшего на помошь ракетного крейсера «Литтл Рок». Пожары в основном потушены, но дым кое-где идёт, работает спасательный вертолёт. Фото: Greg Knowles.



«Пуэбло» в Пхеньяне, наши дни. Фото: «Википедия»

Малые вооружённые разведчики

«Первый опытный образец ГАК «Кентавр» с ГПБА был развернут на борту опытового судна ГС-31 Северного флота.

Из воспоминаний его командира:

«Активно участвовал в испытании нового ГА комплекса... возможности – просто песня – из середины Баренцухи слышно все, что делается в СВА (Северо-восточная Атлантика. – Прим. авт.)... Норвежскую дизелюху в подводном положении слышали издалека, английский «Трафальгар» вели без перерыва двое суток...

Для составления «портрета» новейшей американского ПЛА типа «Си Вулф» – «Коннектикут», совершавшей свой первый поход к берегам России, мне пришлось пойти на прямое нарушение Боевого распоряжения и встретить ее у самой кромки тервод, где спецы из «науки» переписали ее вдоль и поперек...»



ГС-31

Возвращение лёгкого крейсера



«Аврора», тип «Диана». Пример классического крейсера для классических крейсерских задач. Как видно, ни тяжёлого оружия, ни больших размеров тут нет.



Фрегат проекта 22350 послужит донором ЗРК, оружия и массы других систем.



Пример корабля, способного нести 3 вертолёта и обеспечивать подъём двух из них. Либо двух и большого числа беспилотников для разведки.



Вид сверху. Ясно, что если убрать поворотную пусковую установку противолодочных ракет и вторую 127-мм артустановку, то места для вертикальных пусковых установок высвободится очень много. Но надо будет ещё найти место для воздуховодов и газоходов ГЭУ, у «Ширанэ» она котлотурбинная, столько воздуха не надо, столько места под его подачу – тоже. Для сравнения рядом газотурбинный эсминец. Наша ГЭУ тоже будет газотурбинная



Компактное размещение ПУ Mk.141 для ПКР «Гарпун» на ракетном крейсере «Принстон» типа «Тикондерога». Можно оценить и другие компоновочные решения корабля



Непрерывная надстройка от мостика до ангара и артустановка на надстройке сверху – характерные признаки фрегатов типа «Оливер Перри». При необходимости разместить большое количество разведывательного оборудования на борту можно прибегнуть к похожим решениям.