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Представитель МИД России: Запад во главе с США угрожал странам, принявшим решение посетить ПМЭФ-2023

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Представитель МИД России: Запад во главе с США угрожал странам, принявшим решение посетить ПМЭФ-2023

Стало известно о многочисленных попытках стран Запада во главе с США сорвать проведение Петербургского экономического форума. Для Вашингтона оказалось принципиально не допустить участия в ПМЭФ-2023 стран, которые хотят сотрудничать с Россией, да и друг с другом, на прозрачных и взаимовыгодных условиях без санкционных угроз. Однако миссия Вашингтона провалилась.


Об этом сообщила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя ситуацию в интервью ТАСС, Мария Захарова отметила, что Запад пытался оказать давление буквально на каждую страну, заявившую о готовности участвовать в экономическом форуме в России.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, в авангарде этого давления шли, естественно, США, распространяя даже письма с угрозами о том, что может ожидать ту или иную страну, если её делегация отправится в Санкт-Петербург.

Мария Захарова заявила о том, что Вашингтон угрожал последствиями всем тем странам, чьи делегации прибыли в Северную столицу РФ:

Они (США) обрабатывают чиновников в разных странах, представителей бизнеса, рисуют страшные картины последствий. После заключения договорённостей они приезжают с намерением их разрушить.

Однако тот факт, что на ПМЭФ собрались представители политических элит и бизнеса примерно 130 стран мира говорит о том, что в большинстве стран уже не просто устали от западного диктата, но и намерены сделать всё и в экономике, и в политике, чтобы этот диктат остался в прошлом как деструктивный пережиток.
Использованы фотографии:
МИД России
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:54
    0
    130 стран,представители которых прибыли в Питер,это конечно-хорошо.Две трети мира,как никак.Только большинство их на международной арене не поддерживает нас,в лучшем случае заявляют нейтралитет(точно так же они и к Украине относятся).Все дело в том,что они хотят у нас чего то ,да и поиметь.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 06:58
      +7
      Цитата: dmi.pris1
      Все дело в том,что они хотят у нас чего то

      Так это нормальная ситуация. Все от всех чего-то хотят. Нас интересует рынок, где мы сможем сбывать свою продукцию. А также инвестиции. Другие страны интересуются тем же.
      Если странам друг от друга ничего не нужно, то они просто не контактируют...
      Всем от всех что-то нужно...
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 06:59
      +4
      Вопрос... а как бывает по другому?
      Приехать, что б просто похлопать глазами и ушами ничего, при том, не хотеть? Что б так, хоть частично получилось, я уж не знаю, что надо сделать в таком мире, где альтруистов, в политике, экономике и прочем просто нет!
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 08:51
        0
        Цитата: rocket757
        .... Приехать, что б просто похлопать глазами и ушами ничего, при том, не хотеть? Что б так, хоть частично получилось, я уж не знаю, что надо сделать в таком мире, где альтруистов, .... нет

        Приветствую Виктор hi Посмотреть на тех, кто приехал, несмотря на письма США. Взвесить долговременные программы.... ,но не откладывать в долгий ящик, пока тема не ушла .... примерно так.
    3. alexandreII
      alexandreII Сегодня, 07:10
      +1
      Нейтралитет это немаловажно,если бы наша страна поддерживала нейтралитет в отношении России ,и не подгавкивала вашингтонскому обкому,мы бы жили как люди и не были бы нищими
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 06:55
    +1
    Раз из примерно 130 стран приехали, значит будут какие то новые соглашения.
    Часть из них опубликуют. И станет видно, кто больше выиграет в экономическом смысле: мы или те, кто приехал.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:56
    +4
    Для Вашингтона оказалось принципиально не допустить участия в ПМЭФ-2023 стран, которые хотят сотрудничать с Россией,
    Угрозы, шантаж, кому-то обещания светлого будущего - давно опробованные американцами методы давления на другие страны. Иногда проходит, а иногда дает сбой, как получилось с посещением ПМЭФ. Для Сша присутствие на нем представителей из 130 стран конечно болезненная ситуация и удар по самолюбию. Для других поучительная - оказывается можно наплевать на американское мнение ради интересов своей страны.
  4. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 07:02
    0
    Слово "последствия" уже можно признать нецензурным?
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:03
    +3
    В США и Европе нет понимания того, что от них просто устали. Много обид, жива память о колониальных временах.
  6. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 07:05
    +3
    Хорошо, что 130 приехали, несмотря на угрозы. Сам факт несогласие с США ------ положительно. Дальнейшее ------ следующий этап.
  7. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 07:37
    0
    "Некультурные они" и этим все сказано. Американцы застряли во временах покорения Америки, когда все решалось грубой силой, угрозами и обманом.
  8. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 07:39
    +1
    а почему письма слали США, а официально - угрожал Запад? может тогда не стеснятся и называть конкретную страну-противника, вместо обобщающего и неопределенного - "Запад"?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 08:30
      0
      Да так проще. Всё, что к западу от границ России и Белоруссии и вплоть до конца нашего варианта карты, пляшет под штатовскую дудку. Думаю, в пропагандистских речах (бывают ли у представителей МИД другие?) можно смело приравнивать их хотелки к хотелкам Штатов и не утруждать себя разбирательством, кто там и что.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:47
    0
    Угрожать - это они могут, любят, практикуют... Кстати, очередного свидетеля обвинения по делу Бидона грохнули wink

    Политика - дело такое... Ну, по-американски если...