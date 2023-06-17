Представитель МИД России: Запад во главе с США угрожал странам, принявшим решение посетить ПМЭФ-2023

Стало известно о многочисленных попытках стран Запада во главе с США сорвать проведение Петербургского экономического форума. Для Вашингтона оказалось принципиально не допустить участия в ПМЭФ-2023 стран, которые хотят сотрудничать с Россией, да и друг с другом, на прозрачных и взаимовыгодных условиях без санкционных угроз. Однако миссия Вашингтона провалилась.
Об этом сообщила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя ситуацию в интервью ТАСС, Мария Захарова отметила, что Запад пытался оказать давление буквально на каждую страну, заявившую о готовности участвовать в экономическом форуме в России.
По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, в авангарде этого давления шли, естественно, США, распространяя даже письма с угрозами о том, что может ожидать ту или иную страну, если её делегация отправится в Санкт-Петербург.
Мария Захарова заявила о том, что Вашингтон угрожал последствиями всем тем странам, чьи делегации прибыли в Северную столицу РФ:
Они (США) обрабатывают чиновников в разных странах, представителей бизнеса, рисуют страшные картины последствий. После заключения договорённостей они приезжают с намерением их разрушить.
Однако тот факт, что на ПМЭФ собрались представители политических элит и бизнеса примерно 130 стран мира говорит о том, что в большинстве стран уже не просто устали от западного диктата, но и намерены сделать всё и в экономике, и в политике, чтобы этот диктат остался в прошлом как деструктивный пережиток.