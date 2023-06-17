Министр обороны Украины: украинским лётчикам достаточно и 4-х месяцев, чтобы освоить F-16

Наши пилоты освоят истребители F-16 гораздо быстрее, чем по стандартному плану обучения.

Когда двух наших пилотов протестировали в США, то посчитали, что до 6 месяцев для них будет достаточно. Я оптимистично смотрю на то, что наши пилоты полетят быстрее, потому что они опытные. И не просто полетят, а с выполнением маневров, в ночное время суток, а также в паре.

Я оптимистично на это смотрю. Потому что мы, украинцы, умеем учиться.

Побывавший на очередной встрече в формате «Рамштайн» глава министерства обороны Украины А.Резников сделал заявление о формировании так называемой «истребительной коалиции». По его словам, украинские лётчики уже начали обучение пилотированию истребителей F-16 американского производства. Причём, как утверждает министр обороны Украины, для украинских лётчиков обучение пройдёт гораздо быстрее, потому что «они опытные».Резников:Стандартный план, о котором говорит Резников, предусматривает переобучение лётчиков стран НАТО минимум за полгода, если они до этого имели опыт пилотирования истребителей.Резников:По словам Резникова, украинским лётчикам достаточно и 4-х месяцев, чтобы освоить F-16:Значит ли это, что кроме украинцев учиться в мире никто не умеет, если программа переподготовки предусматривает как минимум полугодовой срок...Глава украинского Минобороны добавил, что первые F-16 окажутся на Украине не ранее 2024 года.Напомним, что накануне, выступая на ПМЭФ, президент России дал понять, что если истребители для ударов по российским войскам и иным целям начнут подниматься с аэродромов других стран, включая страны НАТО, то эти аэродромы превратятся в законные цели уже для российских ударов.