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Министр обороны Украины: украинским лётчикам достаточно и 4-х месяцев, чтобы освоить F-16

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Министр обороны Украины: украинским лётчикам достаточно и 4-х месяцев, чтобы освоить F-16

Побывавший на очередной встрече в формате «Рамштайн» глава министерства обороны Украины А.Резников сделал заявление о формировании так называемой «истребительной коалиции». По его словам, украинские лётчики уже начали обучение пилотированию истребителей F-16 американского производства. Причём, как утверждает министр обороны Украины, для украинских лётчиков обучение пройдёт гораздо быстрее, потому что «они опытные».


Резников:

Наши пилоты освоят истребители F-16 гораздо быстрее, чем по стандартному плану обучения.

Стандартный план, о котором говорит Резников, предусматривает переобучение лётчиков стран НАТО минимум за полгода, если они до этого имели опыт пилотирования истребителей.

Резников:

Когда двух наших пилотов протестировали в США, то посчитали, что до 6 месяцев для них будет достаточно. Я оптимистично смотрю на то, что наши пилоты полетят быстрее, потому что они опытные. И не просто полетят, а с выполнением маневров, в ночное время суток, а также в паре.

По словам Резникова, украинским лётчикам достаточно и 4-х месяцев, чтобы освоить F-16:

Я оптимистично на это смотрю. Потому что мы, украинцы, умеем учиться.

Значит ли это, что кроме украинцев учиться в мире никто не умеет, если программа переподготовки предусматривает как минимум полугодовой срок...

Глава украинского Минобороны добавил, что первые F-16 окажутся на Украине не ранее 2024 года.

Напомним, что накануне, выступая на ПМЭФ, президент России дал понять, что если истребители для ударов по российским войскам и иным целям начнут подниматься с аэродромов других стран, включая страны НАТО, то эти аэродромы превратятся в законные цели уже для российских ударов.
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38 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:08
    +4
    На убой соколиков готовят... А Резникову, что? Он не полетит, платочком махнёт: из бункера...
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 07:12
      +6
      На фоне негодования западных экспертов по поводу погибшего в первом же полёте пилота всу подготовленного на Западе слова Резникова кроме иронии ничего не вызывают.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 07:29
      +9
      Ггрезников- молодец! Отправляет наивный рагалячий наивняк на убой. И они идут как бараны. Времена Януковича они ещё будут вспоминать как лучшие времена их жизни. Спокойно жили, подворовывали, передавали друг- другу взятки, но вцелом жили спокойно и вполне комфортно. Глупый народ. Не ценили..
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 07:44
        +4
        Цитата: Андрей Николаевич
        Глупый народ. Не ценили..

        Интересно, а чего им не хватало. Европейские трюселя можно было и в Киеве купить, а теперь пол Украины разлетелось по всему миру с криками - "А нас за что !!!"
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 08:11
          +3
          Цитата: tihonmarine
          Цитата: Андрей Николаевич
          Глупый народ. Не ценили..

          Интересно, а чего им не хватало... Европейские трюселя..., а теперь пол Украины разлетелось по всему миру с криками - "А нас за что !!!"

          А вторая половина разлетается от врывов в окопах, куда укров загнали зарабатывать на кружевные труселя.
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 08:22
            +2
            Цитата: Теренин
            А вторая половина разлетается от врывов в окопах, куда укров загнали зарабатывать на кружевные труселя.

            И еще по данным Евростата, до 30% мужчин находятся за пределами Украины.
      2. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 07:56
        -2
        наивный рагалячий наивняк
        Вы что, думаете, таким доверят Ф-16 ?
        Голову немного включайте.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 08:23
          +1
          Цитата: Андрей Москвин
          Вы что, думаете, таким доверят Ф-16 ?

          Так не новые доверят, а списанные, их не жалко, как и пилотов-янычар.
          1. Андрей Москвин
            Андрей Москвин Сегодня, 08:37
            0
            Какая нахрен разница? Для шумеров это новый фетиш. Поэтому посадят лучших из худших.
    3. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 07:29
      +3
      Цитата: Иезекиль 25-17
      платочком махнёт: из бункера...

      Бункер не панацея. Буданов подтвердит. Если сможет...
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:13
        +1
        Цитата: Васян1971
        Цитата: Иезекиль 25-17
        платочком махнёт: из бункера...

        Бункер не панацея. Буданов подтвердит. Если сможет...

        Сейчас он все подверждает, при этом постоянно кивая и улыбаясь yes
      2. volodimer
        volodimer Сегодня, 08:23
        +1
        Конечно бункер не панацея, но Ф-16 это просто гарантированный гроб в первом же вылете. Ну чтож, это их выбор. Или может им японская традиция понравилась? Салокамикадзе.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:10
    +3
    Так надо учить только взлетать, остальное уже не пригодится
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:37
      0
      Ну тогда и шасси пусть отстегиваются после взлета - нафига они им если приземления не будет. wassat
      А так - следующему захистнику пригодятся для взлета - экономия будет. wassat
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 07:43
        +1
        А там примерно так и будут учить. Знаете, отчего США всю эту байду с обучением пилотированию курирует? Пехтуру сразу к себе забрали немцы-англичане... А потому что таких пилотов могут научить только в США! По заветам Зигзага Маккряка и Джона Маккейна... Кстати, они не родственники?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:47
          0
          Лысого болта самого посадить в самолет-снаряд и отправить захисничать. А то только катается по загранкам да трындит на камеру.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 07:46
      +1
      Цитата: Bingo
      Так надо учить только взлетать, остальное уже не пригодится

      Подобное было в Японии 1944-1945 года.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:49
        0
        Камикадзе не нанесли серьезного урона американцам, но вот психологически для янки это было жосткое испытание.
        Особенно плохо проявили себя атаки на авианрсцы и крейсера - камикадзе просто не долетали до них - сбивали их, плотность зенитного огня была очень высокой....
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 08:04
          -2
          Не все, но некоторые долетали. А психологически конечно, испытание для западного разума было жосткое.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:17
      +1
      Цитата: Bingo
      Так надо учить только взлетать, остальное уже не пригодится

      Есть ещё вариант для укров: посадить самолёт на нашем аэродроме, получить денежку и купить домик в Подмосковье.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 08:40
        0
        А через ПВО пройдёт? Или времена Руста не прошли?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:21
    +3
    Наши пилоты освоят истребители F-16 гораздо быстрее, чем по стандартному плану обучения.
    Освоят, конечно освоят ведь у них семь пядей во лбу не зря же нация "прародительница всего человечества". Правда у вас один целых два года учился в Сша, а сбили при первом вылете, но у него наверное не семь пядей во лбу было, как у нынешних.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 08:05
      -1
      Видимо, это был тупой российский шпион. bully
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:19
      +1
      Цитата: rotmistr60
      а сбили при первом вылете, но у него наверное не семь пядей во лбу было, как у нынешних.

      Семь не нужно, достаточно одной во лбу... дырки.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 07:34
    +4
    Я оптимистично смотрю на то, что наши пилоты полетят быстрее, потому что они опытные.

    Первый пошёл !!!
    Обучавшийся два года в США украинский пилот Владислав Савельев был сбит в первом же бою. Его позывной «Кочевник», проходил обучение на базе ВВС США Колумбус, штат Миссисипи, завершил подготовку в марте 2023 года. Получается, что двухлетнее обучение в Соединенных Штатах никак не улучшило боевые навыки того, кого называли одним из самых перспективных украинских летчиков.
    1. solar
      solar Сегодня, 08:58
      0
      Куда он мог пойти, если Ф-16 еще не поставляли? А Миг-29 у американцев на вооружении не состоит.
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:36
    +3
    Я оптимистично на это смотрю. Потому что мы, украинцы, умеем учиться.

    Заметно. Украинские пилоты - одноразовые, как презервативы. Был киевский призрак, так и тот сказочный персонаж.
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 08:07
      +2
      Знатно сказочный, сбивал самолёты пачками, потом погиб ( почему?) Потом ожил и снова сбивал пачками, потом исчез, наверно переучиваться поехал. Вот помяните мое слово как подвезут им ф16 так сразу и достанут из сундука это идеологическое привидение
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:26
      +1
      Цитата: Tagan
      Я оптимистично на это смотрю. Потому что мы, украинцы, умеем учиться.

      Заметно. Украинские пилоты - одноразовые, как презервативы. Был киевский призрак, так и тот сказочный персонаж.

      Вот до чего укры самовлюблённые и нахальные эгоисты..., сами себе орут славу, сами себя хвалят fool
      Им в детстве не объяснили, что хвалить и славить за твои дела должны другие люди...
      Короче, как об стенку горох.
  6. Eug
    Eug Сегодня, 07:56
    0
    Значит ли это, что кроме украинцев учиться в мире никто не умеет, если программа переподготовки предусматривает как минимум полугодовой срок...

    Это значит, что на Украине продолжают появляться способные летчики, да и готовят их, скорее всего, по сокращенной программе (вроде "взлет-посадка", как в известнейшем фильме). а там - кто выживет, до всего дойдет сам. Но этих, как по мне, учило еще первое поколение украинских летчиков-инструкторов.. учившееся летать, в свою очередь, у СОВЕТСКИХ инструкторов. А вообще при распаде СССР очень много летчиков стремилось на Украину, как-то слышал, что в Коломые (Ивано-Франковская обл.) в полку МиГ-29 летчиков было едва ли не втрое больше, чем самолетов. Интересно вот что - многим
    ли прошедшим обучение украинским пилотам предложат контракты ВВС западных стран? Это и будет настоящим критерием уровня украинских летчиков.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:30
      +2
      Цитата: Eug
      А вообще при распаде СССР очень много летчиков стремилось на Украину

      При распаде СССР на Украине действительно всё было самое лучшее. А, почему так не стало потом?
      Значит, это были далеко не все украинцы. Но, они так не считают и поэтому - быкуют.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:57
    +1
    ИдиЁт! Хоть бы со специалистами обговорил, сколько времени нужно что бы летчику стать воздушным бойцом. Одного амеры два года натаскивали, что бы прибыв на ридну, язви его в душу, Украину быстро угробиться. Твари совсем о своих, хотя какие свои- гои, не думают.
  8. sifgame
    sifgame Сегодня, 08:02
    0
    Зачем в мирное время тратить пять лет на обучение пилота если можно управиться за 6 месяцев, деньги тратить, технику гробить, летные часы нарабатывать, тут раз и готово даже ночью может.
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:16
    0

    Резников:

    Когда двух наших пилотов протестировали в США, то посчитали, что до 6 месяцев для них будет достаточно. Я оптимистично смотрю на то, что наши пилоты полетят быстрее,
    Особенно в обломках к земле! laughing
  10. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 08:20
    0
    Экипажи, выжившие после обучения на "Леопарды", легко освоят и F-16. На один вылет хватит квалификации сто пудов.
  11. solar
    solar Сегодня, 08:56
    0
    украинским лётчикам достаточно и 4-х месяцев, чтобы освоить F-16

    это уже 200 раз на разных ресурсах обсуждали и выдержки из документов американцев приводили.
    Стандартный курс переучивания на Ф-16 летчика с другого реактивного истребителя у американцев- 4 месяца.
    Откуда взялось про полугодовой курс- непонятно. Возможно, речь идет об изучении языка вначале.
  12. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 09:07
    0
    Я оптимистично на это смотрю. Потому что мы, украинцы, умеем учиться

    Не знаю, как там украинцы, а неудавшийся адвокатишка Резников любит врать. Дня без брехни прожить не может, так прямо несёт и несёт его. Сам то он без взятки даже автомобильные права получить не смог
  13. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:28
    0
    Самолётом управлять , это тебе не на муйдане скакать и пирожки бабки Нуландян жрать.