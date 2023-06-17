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Подразделения 58-й армии отбили атаки противника на Пятихатки в Запорожской области

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Подразделения 58-й армии отбили атаки противника на Пятихатки в Запорожской области

Накануне в вечернее время суток противник вновь активизировался на Запорожском направлении.


Основные волнообразные атаки шли в направлении населённого пункта Пятихатки, что на участке дороги Орехов-Васильевка в Запорожской области.



Перед началом непосредственно атак противник проводил артподготовку с использованием как ствольной, так и реактивной артиллерии. Однако полностью отработать удалось далеко не всем артиллерийским расчётам ВСУ, так как в воздухе активно действовала российская авиация. Она же продолжила нанесение ударов и в тот момент, когда подразделения противника предприняли попытку штурма Пятихаток. В районе 21:00 мск несколько групп противника, понеся потери в живой силе и технике, всё же смогли войти на одну из окраин населённого пункта. Однако сколько-нибудь значительное время продержаться им там не удалось.

Под шквальным огнём артиллерии передовые группы врага были сначала отсечены от основных сил, а затем уничтожены.

Подразделения 58-й армии ВС РФ отбросили другие формирования наступавших.

В течение ночи бои в направлении Пятихаток вспыхивали вновь, но противник демонстрировал всё меньшую активность.

По состоянию на 6:45 мск населённый пункт Пятихатки остаётся под российским контролем. Очередные контрнаступательные действия противника были отбиты, потери уточняются. Известно об уничтожении как минимум 6 БМП и 2 танков ВСУ, которые остаются в «серой зоне».
Использованы фотографии:
Минобороны России
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9 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:12
    -2
    Ну так естественно здесь многие обрадовались что техника врага в полях стоит сожженная,а у всу ещё сотни тысяч человек и сотни единиц техники сосредоточены для наступления в разных частях фронта. Нам нужна мобилизация,нам нужны ещё 300 тысяч человек для наступательных действий.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 08:19
      +1
      Цитата: Бережливый
      Нам нужна мобилизация,нам нужны ещё 300 тысяч человек

      Вот что вам нужно:


      Херкулесычь. yes laughing
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 08:30
        -2
        Репликант или референт,не важно ''по сути статьи напесать нечего?Заниматься глупым троллингом ума много не надо! fool fool
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 08:38
          +1
          Цитата: Бережливый
          по сути статьи напесать нечего

          Ну, я даже и не зна-аааю... request

          Мой вам совет - прекращайте истерить. Изменить вы все равно ничего не можете, а нервы потратите. Транквилизаторы - ваше всё... дружище. yes

          Цитата: Бережливый
          Репликант или референт,не важно

          Не хами, вредно для кармы. wink laughing
          1. Бережливый
            Бережливый Сегодня, 08:47
            -1
            Дифферент,или дифференциал-не тыкайте незнакомым,вредно для здоровья fool am
    2. Путник_2
      Путник_2 Сегодня, 08:34
      0
      А может, нам нужно техники и боеприпасов побольше? Или опять желаете людьми их заменить? Уверены, что в этот раз хотя бы будет во что путное одеть и экипировать?
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:14
    +1
    Под шквальным огнём артиллерии передовые группы врага были сначала отсечены от основных сил, а затем уничтожены.

    А тем временем, пока ВСУ пытаются добиться хоть каких-то убедительных успехов на фронте, на Западной Украине объявили всеобщую мобилизацию. Ренее на практике мобилизация касалась в основном восточных, то есть преимущественно русскоговорящих областей Украины. Прежде всего ВСУ черпали людской ресурс в Николаевской, Черкасской, Днепропетровской областях и части Запорожской области.
    "По данным Евростата, до 30% мужчин находятся за пределами Украины. И если исходить из данных украинской погранслужбы, военные комендатуры выдали 1,2 млн разрешений мужчинам на выезд" - сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.
    По словам Шеслер, теперь настала очередь тех, кто «надеялся отсидеться».
    «На Украине хорошо знают, что чем дальше от фронта, тем сильнее в людях патриотизм. Патриотизм, который декламируют жители Западной Украины, никак не коррелирует с их действиями. Подавляющее большинство мужчин из тех регионов уезжали на работу в Польшу или Германию. После начала СВО они были в первых рядах по отъезду из страны под любым предлогом. Так что к мобилизации эти люди готовы меньше всего, а вот покричать «Слава Украине» и «Героям слава» – в этом им равных нет».
  3. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:20
    -3
    Война зашла в позиционный тупик. Сегодня враг занял коровник, а на вечер его оттуда выбили. Похоже это действительно надолго.
  4. Plantagenet
    Plantagenet Сегодня, 08:41
    0
    "Ситуация со снарядами стабильно-положительная - нехватки не ощущается. По-прежнему наш основной враг - дальность: на будущее придётся это учитывать и "удлиняться". Численности людей в целом хватает - местами не хватает мотивированности. Добровольцы - кадровые - мобилизованные, - примерно в таком порядке выстраивается шкала мотивированности. Но мотивированность - это не дело замполитов, - это дело всей страны." - Ходаковский

    P.S. Мотивация - вот что нам нужно.