Подразделения 58-й армии отбили атаки противника на Пятихатки в Запорожской области

Накануне в вечернее время суток противник вновь активизировался на Запорожском направлении.
Основные волнообразные атаки шли в направлении населённого пункта Пятихатки, что на участке дороги Орехов-Васильевка в Запорожской области.
Перед началом непосредственно атак противник проводил артподготовку с использованием как ствольной, так и реактивной артиллерии. Однако полностью отработать удалось далеко не всем артиллерийским расчётам ВСУ, так как в воздухе активно действовала российская авиация. Она же продолжила нанесение ударов и в тот момент, когда подразделения противника предприняли попытку штурма Пятихаток. В районе 21:00 мск несколько групп противника, понеся потери в живой силе и технике, всё же смогли войти на одну из окраин населённого пункта. Однако сколько-нибудь значительное время продержаться им там не удалось.
Под шквальным огнём артиллерии передовые группы врага были сначала отсечены от основных сил, а затем уничтожены.
Подразделения 58-й армии ВС РФ отбросили другие формирования наступавших.
В течение ночи бои в направлении Пятихаток вспыхивали вновь, но противник демонстрировал всё меньшую активность.
По состоянию на 6:45 мск населённый пункт Пятихатки остаётся под российским контролем. Очередные контрнаступательные действия противника были отбиты, потери уточняются. Известно об уничтожении как минимум 6 БМП и 2 танков ВСУ, которые остаются в «серой зоне».