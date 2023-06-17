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Власти Испании заблокировали план НАТО по военному производству для Украины

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Власти Испании заблокировали план НАТО по военному производству для Украины

План Североатлантического альянса по развитию производства вооружений для Украины не был принят из-за позиции Испании, которая его заблокировала. Об этом сообщает издание Euractiv.


Как стало известно, главной причиной такого решения испанских властей стало то, что военно-промышленные компании Испании не стали приглашать на встречу министров обороны стран альянса с ведущими игроками европейского оборонного комплекса. НАТО планирует вложить крупные средства в ведущие компании-производители оружия, чтобы затем передавать оружие Украине.

В Североатлантическом альянсе рассматривают вопрос максимального наращивания производства боеприпасов для нужд ВСУ. Для этой цели планируется задействовать многие компании европейского военно-промышленного комплекса. Но, как оказалось, есть более привилегированные и менее привилегированные компании, что свидетельствует о неравенстве стран-участниц альянса.

Вероятно, что действия Испании могут заставить руководство НАТО пойти на некоторые шаги в сторону испанских компаний, например – подключить к производству боеприпасов в ограниченном количестве одну или несколько испанских компаний, но так, чтобы это не задевало интересы крупных компаний из Германии или Франции.

Ранее ряд государств, входящих в состав Североатлантического альянса, пообещал организовать обучение украинских летчиков на истребителях F-16 американского производства. Среди них - Дания, Нидерланды и Великобритания.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Luis García
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9 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 07:54
    +2
    Короче речь идет о том кто сколько сможет заработать. Ну с учетом того что деньги выделяются огромные, то торг вполне себе уместен.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 08:02
      +2
      Арон,на бесплатной передаче техники и боеприпасов заработали в первую очередь янки,навязывая свою технику и боеприпасы не только натовцам,но и многим "независимым "государствам. Так будет и тут делать оружие и боеприпасы будут в европе а сливки снимать будут 'янки.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 08:28
      +2
      Создаётся единый военно-промышленный комплекс из стран Европы, который будет работать на обеспечение Украины вооружением, боеприпасами, снаряжением. Отдельные шероховатости при его создании, не отменяют решимости и планов по его созданию. И в том, что он будет очень скоро создан и заработает- не стоит сомневаться. И ничего в этом хорошего для нас нет, ну и ирония по этому поводу, думаю, тоже, не уместна.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:10
    0
    военно-промышленные компании Испании не стали приглашать на встречу министров обороны стран альянса с ведущими игроками европейского оборонного комплекса.
    киданули бычатников в эуропе! laughing
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:21
    0
    есть более привилегированные и менее привилегированные компании
    Не удивительно. Когда на кону большие деньги каждый хочет протолкнуть своих и дать им заработать в надежде на свой %.
    рассматривают вопрос максимального наращивания производства боеприпасов для нужд ВСУ
    Все страны члены НАТО готовы ударно трудиться, чтобы обеспечить Киев всем необходимым для продолжения войны. Ради этого и сами готовы потерпеть тяготы в результате таких стараний. Тем больнее им будет воспринимать поражение ВСУ, которое все равно наступит.
  4. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 08:34
    0
    Я вообще не понял из статьи, почему Испания отказалась производить оружие.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 08:52
      +2
      Наоборот, Испания очень хочет, чтобы и ее компании участвовали в этом. А их даже не пригласили на на встречу министров обороны стран альянса с ведущими игроками европейского оборонного комплекса. Поэтому и демарш.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:52
      0
      Цитата: aybolyt678
      Я вообще не понял из статьи, почему Испания отказалась производить оружие.

      Потому что ей не предложили за это денег из общака. hi
  5. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 09:10
    +1
    Просто требуют свой кусок......
    Все страны НАТО хотят заработь на войне против РФ.

    Из этого факта вытекает вывод, что никакого мира не будет пока НАТО либо не нажрется, либо понесет ужасающие финансовые потери