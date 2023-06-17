Западная пресса «анализирует» контрнаступление ВСУ: «Украинские силы сейчас просто прощупывают российскую оборону»

В настоящее время украинские формирования продолжают вести активные наступательные действия на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Естественно, они вызывают большой интерес у западной прессы. Американское издание Time пытается выяснить, какие успехи могут ожидать украинские войска впереди.
Эксперт Николо Фасола, работающий в Болонском университете в Италии, рассказывает изданию, что прорывы украинских войск локализованы. Успехи, которые демонстрируют ВСУ, не являются решающими, подчеркивает аналитик.
Украинские силы сейчас просто прощупывают российскую оборону
- отмечает эксперт.
Для достижения успеха украинским военным придется бросить очень серьезные силы на прорыв российской обороны. Очень многое будет зависеть от способности ВСУ оперативно перебрасывать и концентрировать свои силы на различных участках фронта. Тем более, не стоит забывать о том, что обороняющаяся армия имеет явные преимущества. У России было достаточно времени подготовиться к отражению натиска ВСУ, отмечают опрошенные изданием эксперты.
Что касается главной цели наступления украинских формирований, то она заключается в перерезании сухопутного коридора из основной части России в Крым. Но добиться решения этой задачи очень сложно. Аналитики Сет Джонс, Александр Палмер и Джозеф Бермудес-младший в интервью изданию The New York Times назвали российскую линию обороны самым масштабным оборонительным сооружением в Европе со времен Второй мировой войны, и это обстоятельство тоже будет препятствовать продвижению ВСУ, считают западные исследователи.
Отдельное внимание издание обращает на нехватку у Украины военно-воздушных сил. Из-за этого части ВСУ на переднем краю фронта оказываются фактически лишенными воздушной поддержки. Профессор географии и политической экономии Оксфордского университета Вальд Михненко утверждает, что это – едва ли не первая в истории военная операция такого масштаба, которая проводится без воздушной поддержки.
Еще одна проблема – минные поля, которые тоже являются серьезной преградой на пути продвижения военной техники. Сейчас украинский режим пытается утверждать, что контрнаступление в полной мере еще не началось, чтобы оправдать реальное отсутствие успехов в течение последних дней. Этот ход был вполне ожидаемым, учитывая, что если контрнаступление окажется полностью провальным, то Киев может вообще отрицать факт его проведения, и в этом ему помогут западные СМИ, утверждающие, что еще продолжается «прощупывание позиций».