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Западная пресса «анализирует» контрнаступление ВСУ: «Украинские силы сейчас просто прощупывают российскую оборону»

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Западная пресса «анализирует» контрнаступление ВСУ: «Украинские силы сейчас просто прощупывают российскую оборону»

В настоящее время украинские формирования продолжают вести активные наступательные действия на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Естественно, они вызывают большой интерес у западной прессы. Американское издание Time пытается выяснить, какие успехи могут ожидать украинские войска впереди.


Эксперт Николо Фасола, работающий в Болонском университете в Италии, рассказывает изданию, что прорывы украинских войск локализованы. Успехи, которые демонстрируют ВСУ, не являются решающими, подчеркивает аналитик.

Украинские силы сейчас просто прощупывают российскую оборону

- отмечает эксперт.

Для достижения успеха украинским военным придется бросить очень серьезные силы на прорыв российской обороны. Очень многое будет зависеть от способности ВСУ оперативно перебрасывать и концентрировать свои силы на различных участках фронта. Тем более, не стоит забывать о том, что обороняющаяся армия имеет явные преимущества. У России было достаточно времени подготовиться к отражению натиска ВСУ, отмечают опрошенные изданием эксперты.

Что касается главной цели наступления украинских формирований, то она заключается в перерезании сухопутного коридора из основной части России в Крым. Но добиться решения этой задачи очень сложно. Аналитики Сет Джонс, Александр Палмер и Джозеф Бермудес-младший в интервью изданию The New York Times назвали российскую линию обороны самым масштабным оборонительным сооружением в Европе со времен Второй мировой войны, и это обстоятельство тоже будет препятствовать продвижению ВСУ, считают западные исследователи.

Отдельное внимание издание обращает на нехватку у Украины военно-воздушных сил. Из-за этого части ВСУ на переднем краю фронта оказываются фактически лишенными воздушной поддержки. Профессор географии и политической экономии Оксфордского университета Вальд Михненко утверждает, что это – едва ли не первая в истории военная операция такого масштаба, которая проводится без воздушной поддержки.

Еще одна проблема – минные поля, которые тоже являются серьезной преградой на пути продвижения военной техники. Сейчас украинский режим пытается утверждать, что контрнаступление в полной мере еще не началось, чтобы оправдать реальное отсутствие успехов в течение последних дней. Этот ход был вполне ожидаемым, учитывая, что если контрнаступление окажется полностью провальным, то Киев может вообще отрицать факт его проведения, и в этом ему помогут западные СМИ, утверждающие, что еще продолжается «прощупывание позиций».
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25 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:23
    +2
    Тут как в шахматах,каждая сторона делая ход пытается предугадать ответный ход оппонента. Только вот ук-роина решила сыграть партию в быстрые шахматы,чего и плантровать даже было глупо. Оттого и начали массово "терять фигуры",а мы в выгодной ситуации,просто мы смогли хорошо к обороне подготовиться. Хотя тут выгода временная,'наступать нам надо будет обязательно .
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:35
      +7
      Украинские силы сейчас просто прощупывают российскую оборону
      - отмечает эксперт.

      То есть, вторую неделю делают российской обороне лёгкий массаж winked Ну, ну...
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 08:53
        +1
        Мин нет))) вот о чем мечтают укробандеровцы, и к чему стремятся.
    2. скептик
      скептик Сегодня, 09:16
      +2
      Цитата: Бережливый
      Тут как в шахматах,каждая сторона делая ход пытается предугадать ответный ход оппонента.


      Украинские силы сейчас просто прощупывают российскую оборону

      Одно не понятно - космическую, авиаразведку НАТО никто не трогал, Старлинк, как работал, так и работает, поставки вооружений идут беспрепятственно - кого и за что "прощупывают" в российской обороне?
      На это можно сказать - всё дело, в стойкости наших воинов и адекватности командования, на местах. И только это они пытаются "прощупать", устилая трупами и остовами сгоревшей техники, степи Донбасса, а вычислить упорство и тактику, приборами - не возможно.
  2. Сергей Хорошов
    Сергей Хорошов Сегодня, 08:24
    +4
    Инстаграм войска наступают по всем фронтам. Послушав их, так они уже в Мытищах и уничтожили миллион российских солдат, что объективно неправда. В инфо битве мы конечно в отстающих, проигрываем. Но благодаря этому стало понятно кто есть кто, и мы знаем, каким ресурсам верить, а каким нет
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:37
      +6
      Цитата: Сергей Хорошов
      Послушав их, так они уже в Мытищах и уничтожили миллион российских солдат,

      Кто поумнее из них, уже давно в Мытищах на стройках работают припеваючи.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:41
      0
      Цитата: Сергей Хорошов
      они уже в Мытищах

      А где такое можно поглядеть-послушать? И как это они мимо меня проскочили, а я и не заметил?
      1. Сергей Хорошов
        Сергей Хорошов Сегодня, 08:52
        -3
        Включите свой канал 1+1 и нечего под мордвина мимикрировать.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 09:07
          0
          Цитата: Сергей Хорошов
          Включите свой канал 1+1

          Нема такого. request
          Цитата: Сергей Хорошов
          нечего под мордвина мимикрировать.

          В прынцыпе да, у меня мордвином только дед был.
    3. скептик
      скептик Сегодня, 09:26
      0
      Цитата: Сергей Хорошов
      В инфо битве мы конечно в отстающих, проигрываем.

      Не совсем согласен. Именно сейчас, можно определить, кто есть кто. Война не вечна, а шоры лжи скинуты. Дальше должны быть выводы.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:26
    0
    Не читайте по утрам англицкие газеты.Журналисты Гардиан " талантливо " подали материал за вчера.Источник Маляр.Но отсебятину классно от себя добавили,ЛБС не упоминается идёт только разговор о дорогах на Бердянск и Мариуполь?!Англицкий читатель будет в недоумении через пару дней.Вовсю реклама Челенджеров 2,сватают 14 штук на запорожское направление( каждый день их куда-то направляют на бумаге). Незнаю почему ,но украинские танкисты недовольны " лёпами".Похоже они в курсе как бронирована башня.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 08:28
    +1
    для западных сми шоу продолжается и дальше !!!!!!! америке и европе же не угрожает ядерный апокалипсис
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:39
      +1
      Цитата: opuonmed
      для западных сми шоу продолжается и дальше !!!!!!! америке и европе же не угрожает ядерный апокалипсис

      Только это шоу для них тоже дороговато. Но, всё есть, как есть.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:30
    +1
    прорывы украинских войск локализованы. Успехи, которые демонстрируют ВСУ, не являются решающими
    Странная позиция. Прорывы локализованы, но при этом ВСУ демонстрирует успехи? А дальше старая песня с целью оправдать действия ВСУ и свои ожидания
    Украинские силы сейчас просто прощупывают российскую оборону
    Это "прощупывание" с огромными потерями в л/с и б/т становится уже дежурным определением потугов Киева.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:41
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Это "прощупывание" с огромными потерями в л/с и б/т становится уже дежурным определением потугов Киева.

      Да, Геннадий, потуги и потери Киева, а командует США и им пофиг сколько заХисников саХиснули
  6. дядя влад
    дядя влад Сегодня, 08:31
    +3
    Меня с 2014 года поражал этот конфликт на Донбасе. Куча техники с обоих сторон и артиллерии и полное отсутствие авиации. Какой то кусок Первой мировой .
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:43
      +2
      Цитата: дядя влад
      и полное отсутствие авиации. Какой то кусок Первой мировой .

      Этот кусок обеспечивает - ПВО.
  7. lukash66
    lukash66 Сегодня, 08:33
    +1
    Пощупали так пощупали. Было вроде 12 бригад, остались недобитки из 4х наступавших и 8 в резерве. 4 из них уже говорят вводят в бой. И это даже не преодолев первую полосу. Щупайте дальше. Полосы три. И не думаю, что инженерные части сидят без дела, вполне возможно, что усиленно готовят и четвертую и пятую. Вот будет сюрприз для шароварников.)))
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 08:39
    +2
    Профессор географии и политической экономии Оксфордского университета Вальд Михненко утверждает
    "Крупнейший" специалист в военной области, сразу видно, но тут видимо украинские корни ОБЯЗУЮТ...
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 08:49
      +1
      И швец, и жнец... Гениальность древних укров никуда не денешь. А прощупывать можно до полной нехватки кадров.
  9. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 08:47
    +2
    Западным пропагандистам только и остаётся делать хорошую мину при плохой игре, придумывая оправдания.
  10. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 09:02
    +1
    Западная пресса «анализирует» контрнаступление ВСУ: «Украинские силы сейчас просто прощупывают российскую оборону»

    Западная пресса старательно придумывает оправдания для провала разрекламированного "наступа", сукины дети врут как дышат
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:05
    +1
    Профессор географии и политической экономии Оксфордского университета Вальд Михненко утверждает...

    Твою дивизию, уже и профессор географии в военных экспертах. Чего только не увидишь в этом мире... wassat
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:15
    +1
    Цитата: Бережливый
    Тут как в шахматах,каждая сторона делая ход пытается предугадать ответный ход оппонента. Только вот ук-роина решила сыграть партию в быстрые шахматы,чего и плантровать даже было глупо. Оттого и начали массово "терять фигуры",а мы в выгодной ситуации,просто мы смогли хорошо к обороне подготовиться. Хотя тут выгода временная,'наступать нам надо будет обязательно .

    Согласен, наступать надо и будут; но сначала нанесут ВСУ такие потери, которые уничтожат не только её наступательный, но и оборонительный потенциал.
  13. _просто
    _просто Сегодня, 09:20
    +1
    У ВСУ достаточно большой наступательный потенциал... Идёт ли прощупывание? Отчасти, да. Только странно, что в этом прощупывании используется немногочисленная натовская техника. Тем не менее, они могут отправить часть своих резервов туда, где потоньше, в другое место боестолкновений, и просто развивать наступление там. Информационный эффект им обеспечен, ну и локальный- военный. Там знают, что российское общество очень требовательно или даже предвзято к своим ВС.