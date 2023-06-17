Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны России поручил расширять мощности по производству танков и ТОС в Омской области

25
Министр обороны России поручил расширять мощности по производству танков и ТОС в Омской области

В Омской области необходимо расширить производственные мощности на предприятии, выпускающем танки и тяжелые огнеметные системы. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время проверки хода выполнения государственного оборонного заказа предприятиями военно-промышленного комплекса страны.


Глава российского военного ведомства обратил внимание руководства предприятия на необходимость придерживаться строгого графика по выполнению государственного оборонного заказа. Расширение производственных мощностей необходимо для того, чтобы своевременно обеспечивать потребности российских войск в тяжелой военной технике.

Министр обороны проверил состояние техники и вооружений, подготовленных к отправке в зону проведения специальной военной операции. Для этого он посетил арсеналы и базы резерва в Омской области. Министру представили отчет по организации комплексного обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения и автомобильной техники, которая будет задействована при проведении специальной военной операции ВС РФ.

Напомним, что в последние месяцы российское руководство демонстрирует повышенный интерес к работе военной промышленности. Значительно вырос уровень контроля за работой предприятий ВПК со стороны как военного ведомства, так и контрольно-надзорных органов.

Президентом России даны поручения по обеспечению своевременной поставки всех необходимых видов вооружений, военной техники, боеприпасов в зону проведения специальной военной операции. Бесперебойные поставки вооружений и боеприпасов являются одним из ключевых условий достижения успеха в выполнении поставленных задач. Кстати, даже многие западные аналитики отмечают превосходство российской военной промышленности в плане способности к интенсификации производства, над западными оборонными компаниями.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
25 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AUL
    AUL Сегодня, 08:25
    -3
    Шойгу призывает, а Мотовилихинские заводы в это время спокойно распродают... Страна чудес!
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 08:32
      -2
      AUL-это не чудеса,это убийство оборонки страны,удар ей в спину!
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 09:29
        0
        И за что вас минусуют товарищи, не пойму.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:26
    -2
    В Омске танки не делают. Завод давно перепрофелирован под ремонт и модернизацию танков. Танки делает Нижний Тагил а там проблема с кадрами,там вон заключённых даже к станкам ставят-результаты "оптимизации "оборонки стране боком выходят.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 08:34
      0
      Всё как всегда 'стадо минусил втихую минусует не объясняя что не слава Богу! fool fool Я это переживу, буратинки не радуйтесь fool
    2. Иван 1980
      Иван 1980 Сегодня, 08:36
      +4
      Откуда такая информация не поделитесь Омский танковый завод рассчитан на производство т-80 и модернизацию т-72!
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 08:42
        0
        Иван 1980- результат ельцинско-Путинской оптимизации промышленности. Завод перепрофилировали под ремонт танков,на базе Т72 делают ТОСы ,но производства той же ходовой части танков там уже несколько лет нет!
      2. ASAD
        ASAD Сегодня, 08:43
        +4
        Поддержу, завод работает . Танки производит и модернизирует.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 08:55
          +1
          Судя по видео с базы хранения только танков там находится 153 штуки."Мангалы" на башню делаются в заводских условиях. hi
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 08:42
    0
    В Омской области необходимо расширить производственные мощности на предприятии, выпускающем танки и тяжелые огнеметные системы.
    Да, да... то есть все вернуть на круги своя. Да и про наращивания выпуска там же БРЭМ-80У, плавающих транспортеров ПТС-4, переправочно-десантных паромов ПДП, мостоукладчики ММК и ТММ-6, и конечно же МТУ-2020






    так же забывать не стоит
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 08:46
    -3
    Вот как тесть блогера может что то там поручить предприятию, которое ему не подчиняется? Неужели этот человек не понимает, что просто "прокукарекав" - просто так нерасширятся производственные мощности на предприятии?
    1. monetam
      monetam Сегодня, 08:59
      +5
      Вообще-то Шойгу - министр обороны, и вот так залихватски обзываться есть неприятный окружающим психический комплекс.
      А "поручить расширить "- так это понять вполне можно: мин.обороны даст гос. заказ на гораздо большее количеств и танков, и бронемашин, и соответствующих ремонтных работ, чем раньше, поэтому соответствующих мощностей и не хватит- нужно расширение !
      И расширение - будет . И путем реконструкции старых мощностей, и введением в оборот новых.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 09:12
        +1
        Пока он хорошо справляется с должностью "тестя блогера". А вот со второй должностью - не очень. Давайте тогда говорить, что и Боря-алкаш молодец, всё-таки это первый Президент РФ. Дело в том, что просто выделить деньги и заключить дополнительные контракты (о чем в статье ни слова) очень мало для расширения производственных мощностей.
  5. Million
    Million Сегодня, 08:51
    0
    Министр обороны проверил состояние техники и вооружений

    а он в этом разбирается?
    1. monetam
      monetam Сегодня, 08:53
      +3
      Да, он в этом разбирается. В той части, которая ему поручена - так вполне понимает.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 09:00
        0
        Цитата: monetam
        В той части, которая ему поручена - так вполне понимает.

        А какую часть на технике и вооружении ему поручили проверить, можете конкретно указать... )))
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:04
      +1
      Цитата: Million
      состояние техники и вооружений

      Можно же поглядеть, как выхлопная труба покрашена, а прицелы блестят от соляры.
  6. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 08:59
    +2
    Чет последний год в комментах одни и теже же ципсошники - человек 10 с одной и той же методичкой. Да дело не в этом - даже не стараются что то новое придумать. Одно старое нытьё от всяких бережливых и прочих новорегов
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:14
      +2
      Цитата: WhiteFallen
      Одно старое нытьё от всяких бережливых и прочих новорегов

      Ну выдай в стиле Михана, всех порвем на британский флаг, за нами правда, мужики! А то ведь ты и не стараешься.
    2. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 09:35
      0
      вам адабрямс нужен?...
      тут хоть озвучиться можно пока ... куда это все заведет...
      люди вон за чат рулетку уже приседают
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:11
    +2
    Значится так: МО не обязан быть инженером: он администратор-менеджер, приехав на завод он, как МО гарантировал заказ на производство и модернизацию танков , а также расширение производственных мощностей, гарантировав при этом кредитные линии (финансирование) на уровне правительства. Так это работает. Касаемо заключённых: грех не использовать тех у кого из них золотые руки.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 09:24
      0
      В принципе согласен, не все на зоне урки отпетые. От сумы и тюрьмы не зарекайся. Кто может воевать на фронт , у кого руки не из задницы растут на завод.
  8. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 09:17
    +3
    Смотрел видос о его визите.
    Что не понравилось, так это то, что техника с резерва, которую ему демонстрировали, покрашена для красоты, а по факту древний хлам, которую надо доводить до ума.
    Один момент где Шойгу в движке копошится а там патрубки да провода торчат не подсоединенные чего стоит

    Опять галимая показуха для высокого начальства
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:25
      +1
      Цитата: JonnyT
      Один момент где Шойгу в движке копошится а там патрубки да провода торчат не подсоединенные чего стоит

      А завел он эту технику, или как?
  9. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 09:35
    0
    ну поручил.. ок.. а что будет если поручение не выполнят? если нет ответственности- это ни о чем, для картинки.. да и вообще, почему целый МО по заводам ездит, вроде это ДАМ по должности должен делать? не слышал, чтобы в ВОВ Жуков на технику "посмотреть" занимался..