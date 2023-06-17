Министр обороны России поручил расширять мощности по производству танков и ТОС в Омской области

В Омской области необходимо расширить производственные мощности на предприятии, выпускающем танки и тяжелые огнеметные системы. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время проверки хода выполнения государственного оборонного заказа предприятиями военно-промышленного комплекса страны.
Глава российского военного ведомства обратил внимание руководства предприятия на необходимость придерживаться строгого графика по выполнению государственного оборонного заказа. Расширение производственных мощностей необходимо для того, чтобы своевременно обеспечивать потребности российских войск в тяжелой военной технике.
Министр обороны проверил состояние техники и вооружений, подготовленных к отправке в зону проведения специальной военной операции. Для этого он посетил арсеналы и базы резерва в Омской области. Министру представили отчет по организации комплексного обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения и автомобильной техники, которая будет задействована при проведении специальной военной операции ВС РФ.
Напомним, что в последние месяцы российское руководство демонстрирует повышенный интерес к работе военной промышленности. Значительно вырос уровень контроля за работой предприятий ВПК со стороны как военного ведомства, так и контрольно-надзорных органов.
Президентом России даны поручения по обеспечению своевременной поставки всех необходимых видов вооружений, военной техники, боеприпасов в зону проведения специальной военной операции. Бесперебойные поставки вооружений и боеприпасов являются одним из ключевых условий достижения успеха в выполнении поставленных задач. Кстати, даже многие западные аналитики отмечают превосходство российской военной промышленности в плане способности к интенсификации производства, над западными оборонными компаниями.