Российских саперов премировали за подрыв западной техники ВСУ

Уже около двух недель прошло с момента начала украинского контрнаступления, хотя наступать у ВСУ никак не получается.
Украинские силы несут значительные потери как в живой силе, так и военной технике, включая передовые экземпляры западного образца.
Немаловажную роль в этом сыграли и российские инженерно-саперные подразделения, подготовившие оборонительные рубежи, через которые не могут прорваться ВСУ.
Как сообщает Минобороны России, за свои достижения сапёры получили государственные и ведомственные награды. Кроме того, особо отличившимся из них выплатили по 50 тысяч рублей за подрыв на минах западной техники ВСУ. Отмечается, что сапёры установили минное поле на пути наступления техники противника, на котором подорвались две бронемашины.
По словам командующего группировкой ВС России Александра Романчука, на минных полях на Запорожском направлении пытавшиеся наступать части ВСУ понесли первые серьёзные потери. Он отметил, что на российских минах подорвались четыре украинских танка и установка разминирования.
Напомним, 4-5 июня украинские силы перешли в контрнаступление на Запорожском фронте. Но до сих пор достичь каких-либо серьёзных успехов не смогли, потеряв при этом значительное количество поставленной Западом военной техники.