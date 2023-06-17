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Военный аналитик предупредил о возможностях ВКС России уничтожить переданные Украине самолеты F-16 за одну ночь

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Военный аналитик предупредил о возможностях ВКС России уничтожить переданные Украине самолеты F-16 за одну ночь

Если страны Запада передадут самолеты-истребители F-16 американского производства Украине, то Воздушно-космические силы России смогут уничтожить их за одну ночь. Об этом в интервью телеканалу Sky News рассказал военный аналитик Шон Белл.


По утверждению эксперта, киевский режим нуждается в создании современных военно-воздушных сил, а не в «эскадрилье подержанных самолетов». Переданные Киеву F-16 все равно не смогут противостоять современным истребителям ВКС России. Российские самолеты смогут уничтожить западные истребители едва ли не в течение одной ночи, что приведет к разрушению потенциала Воздушных сил Украины и воодушевит российских военных на новые победы.

Интересно, что вчера президент России Владимир Путин заявил о теоретической возможности уничтожения самолетов F-16 и за пределами Украины, если они будут совершать боевые вылеты для участия в конфликте с аэродромов в третьих странах.

Хотя глава государства не стал более подробно раскрывать эту тему, можно предположить, что речь идет о возможных ударах по военным аэродромам в той же Польше, если самолеты F-16, размещенные на них, будут задействованы в конфликте. Таким образом, факт передачи самолетов Украине не столько повысит шансы киевского режима на успех, сколько создаст дополнительные условия для эскалации вооруженного конфликта.

В любом случае, у России есть все возможности уничтожать поставленные самолеты не только в воздухе, с помощью ударов истребительной авиации и средств противовоздушной обороны, но и на земле - на аэродромах, посредством ракетных ударов по ним.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Staff Sergeant Jason Gamble
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19 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:38
    -6
    В течение одной ночи если верить "диалогам: Платона погибла Атлантида,а мы вон не в состоянии оказались даже переданные из европ старые истребители унечтожить. Отстреливаем их по мере появления в воздухе. Так что "гоп " кричать очень рано.
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 08:38
    +1
    Интересно,ударим по Польше? Прошлые угрозы ,,партнёры,, проигнорировали.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 08:44
      -2
      ASAD-ага,ударим,по хрущёвски -батинком по карте польши как вмажем.... laughing
    2. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 08:46
      +4
      Интересно,ударим по Польше?
      Время покажет, но "намек" был слишком прямой и на большую аудиторию. И так слишком долго Запад испытывает Россию на слабо.
  3. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 08:42
    0
    Так они (Ф-16) и не будут базироваться на Украине, чтобы ВКС не нанесли по ним удар. 99%, что базироваться и делать вылазки будут с Польши, Словакии, Румынии надеясь на то, что красные линии российского руководства ничего не стоят и наносить удар по аэродрому НАТО не станут.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 08:49
      +4
      Цитата: ratoborets
      базироваться и делать вылазки будут с Польши, Словакии, Румынии

      Ф-16 самолет "поля боя", смысла их размещать там для боевых вылетов просто нет. Слишком велико время реагирования... Они могут там постоянно базироваться, но совершать боевые вылеты они будут с аэродромов Украины. Это обычная тактика применения боевой авиации
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:56
        +4
        Я хочу заметить другое.Сколько времени понадобилось ВКС России для уничтожения укроВВС(летают до сих пор).?Так что все наши хотелки и речевки просто замечательны.Только есть и реальность
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 09:11
          +4
          Цитата: dmi.pris1
          Так что все наши хотелки и речевки просто замечательны.Только есть и реальность

          Все будет как было, не зависимо, советского производства МИГ и СУ, подаренные Украине, или подаренные Ф-16. Тактика уничтожения их, останется прежней.
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 09:36
            0
            Цитата: carpenter
            Тактика уничтожения их, останется прежней.

            Значит её надо менять, а для этого необходимо, что бы круглосуточно небо над Украиной контролировалось всеми возможными средствами технической разведки... увы, сейчас их там нам явно не хватает
    2. beybender
      beybender Сегодня, 08:54
      -2
      А что эти линии чего то стоят ?!? Российская власть их уже старается и не рисовать , понимая что всем на эти линии !!!
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 08:46
    +1
    Военный аналитик предупредил о возможностях ВКС России уничтожить переданные Украине самолеты F-16 за одну ночь
    Да, конечно, конечно... "одной левой", да "шапками"... вот только ВВСУ до сих пор изничтожить не можем, хотя отлично знаем где и что базируется...
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:51
      +2
      Так одной левой и шапками - это ж не наши слова, а американские. Как и Киев за три дня. Одни несут пургу у себя в Штатах, а другие, которые всю жизнь только Штатам и верили, по привычке подхватывают и несут дальше. Только сейчас они с матрасных полос в триколор раскрасились)))
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 08:48
    0
    Если вспомнить, как зимой 2022 года наш президент призывал украинцев складывать оружие и брать власть в свои руки, то на Крещатике уже давно должны калинку-малинку танцевать, а сурков раздавать пирожки с капустой.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:33
      0
      Цитата: мордвин 3
      Если вспомнить, как зимой 2022 года наш президент призывал украинцев складывать оружие и брать власть в свои руки

      Не могут они брать власть в "свои руки". Если после 1240 года, когда северная часть Руси, создала государственность, то южная часть Руси так её и не создала и до 1654 года она была в рабстве Литвы, Польши, Турции и Австрии и получила её в 1991 году из рук Ельцина запада.
      Рабы никогда не могут взять власть в свои и быть свободными, это генетика. Вспомним Спартака — руководителя восстания рабов и гладиаторов в Италии в 73—71 годах до н. э...
      Раб не желает свободы, раб желает быть рабовладельцем. Да только кто это ему позволит.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:02
    0
    Всё зависит то того, как будут применять; если
    для запуска КРВБ, то поживут; будут заходить в эону действия нашего ПВО: сдохнут быстро.
  7. Vashek
    Vashek Сегодня, 09:06
    0
    Не хвались идучи на рать... Как ни били ВВС UA, а они всё летают.
  8. solar
    solar Сегодня, 09:23
    -1
    самолеты-истребители F-16 американского производства Украине, то Воздушно-космические силы России смогут уничтожить их за одну ночь. Об этом в интервью телеканалу Sky News рассказал военный аналитик Шон Белл

    Да этот американец круче Конашенкова. Тот всю украинскую авиацию за две недели перебил, а этот прям за одну ночь.
  9. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:23
    +1
    Как ТЕМНЕЙШИЙ сказал так и будет , уничтожим амеровские литаки на месте базирования независимо от страны.
  10. kayak
    kayak Сегодня, 09:42
    0
    Раз предупредил, то украинское МО подсуетится и их не уничтожат. Логично, чо.