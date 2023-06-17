Если страны Запада передадут самолеты-истребители F-16 американского производства Украине, то Воздушно-космические силы России смогут уничтожить их за одну ночь. Об этом в интервью телеканалу Sky News рассказал военный аналитик Шон Белл.
По утверждению эксперта, киевский режим нуждается в создании современных военно-воздушных сил, а не в «эскадрилье подержанных самолетов». Переданные Киеву F-16 все равно не смогут противостоять современным истребителям ВКС России. Российские самолеты смогут уничтожить западные истребители едва ли не в течение одной ночи, что приведет к разрушению потенциала Воздушных сил Украины и воодушевит российских военных на новые победы.
Интересно, что вчера президент России Владимир Путин заявил о теоретической возможности уничтожения самолетов F-16 и за пределами Украины, если они будут совершать боевые вылеты для участия в конфликте с аэродромов в третьих странах.
Хотя глава государства не стал более подробно раскрывать эту тему, можно предположить, что речь идет о возможных ударах по военным аэродромам в той же Польше, если самолеты F-16, размещенные на них, будут задействованы в конфликте. Таким образом, факт передачи самолетов Украине не столько повысит шансы киевского режима на успех, сколько создаст дополнительные условия для эскалации вооруженного конфликта.
В любом случае, у России есть все возможности уничтожать поставленные самолеты не только в воздухе, с помощью ударов истребительной авиации и средств противовоздушной обороны, но и на земле - на аэродромах, посредством ракетных ударов по ним.