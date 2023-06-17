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Китайское издание: Рассматривать Пекин как геополитического соперника - стратегическая ошибка Вашингтона

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Китайское издание: Рассматривать Пекин как геополитического соперника - стратегическая ошибка Вашингтона

С окончанием холодной войны и развалом Советского Союза в Вашингтоне продолжили искать новых врагов, так как для нормального существования американским властям необходимо иметь внешних врагов, и если их нет, то надо их выдумать.


Всё более усиливающийся в последние годы Китай с чуждой Западу идеологией подходит для роли нового главного врага Вашингтона как нельзя лучше. И в США открыто заявляют, что Китая являются главным геополитическим соперником Штатов.

Однако, как пишет китайское издание XINHUANET, такая позиция Вашингтона является его стратегической ошибкой. По словам автора статьи в XINHUANET, между Китаем и Соединёнными Штатами имеется конкуренция в экономической и торговой сфере, но это нельзя назвать серьезным геополитическим вызовом. Очевидно, что подобная конкуренция наблюдается и между самими западными странами.

При этом в отличие от других стран США пытаются при помощи давления, обеспеченного своей мощью, подавлять конкуренцию, отмечает китайское издание. Для этого Вашингтон занимается «безответственной травлей» Китая, что приведёт к усилению американо-китайской конфронтации и разделению мира, пишет китайский автор.

Напомним, что Вашингтон продолжает накалять обстановку в регионе, раздражая Пекин своими действиями в отношении Тайваня.
Использованы фотографии:
Википедия/White House
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:03
    0
    Что США до КНР докопались,может из за того что в что в три раза меньше продают чем покупают?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:10
    0
    Дело абсолютно не в идеологии.Вот не обвиняют они китайцев в коммунизме.Тут вопрос экономической мощи Китая и все возрастающая конкуренция с их стороны
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:17
    +1
    Ну китайцы дают - такое ощущение, что занятие по марксизму в институте прогуливали.. Капитализм в принципе способен выживать только постоянно захватывая новые рынки сбыта. Ибо без перманентного грабежа - катастрофически падает прибыль. А это - неприемлемо. И тут Китай - мало того, что поднакопил изрядные жировые запасы, так ещё и нагло лезет на англо-саксонские поляны, отжимая давние кормовые угодия! Какие уж тут типа дружба и сотрудничество..
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:22
    +1
    как пишет китайское издание XINHUANET, такая позиция Вашингтона является его стратегической ошибкой. По словам автора статьи в XINHUANET, между Китаем и Соединёнными Штатами имеется конкуренция в экономической и торговой сфере, но это нельзя назвать серьезным геополитическим вызовом. Очевидно, что подобная конкуренция наблюдается и между самими западными странами.
    . Разные страны, разные мнения и у них, внутри себя могут быть.
    Вон полосатии, вроде как лидер, град на холме, незыблемый монолит!!! А может не все так однозначно и внутри них?
    Понятно, что внутри у них нет белых, пушистых и от гегемонии не готов отказаться никто, но есть нюансы, свои тараканы в головах.
    Пусть их, бесятся, может менее назойливыми станут, хотелки свои поумерят в соответствии с возможностями???
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:44
    +1
    Für Russland und die Welt ist es nur von Vorteil, wenn
    China und die USA sich wegen - was auch immer - in
    die Wolle kriegen...!! Ob Wirtschaft, oder Taiwan, es ist
    überaus wichtig, dass die USA endlich mal so richtig
    auf die freche Schnauze kriegen und am besten gleich
    vor der Haustüre Chinas im südchinesischen Meer, oder
    wohl eher wegen Taiwan...!!
    Erst wenn die USA sich mit China anlegen, kann auch
    Russland mal durchatmen und sich erforderlichenfalls
    die Scheiss-EU mal so richtig "zur Brust nehmen"...!!!
    Besser könnte es gar nicht kommen, je früher desto
    besser...!!!!!!!!!!
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 16:05
      0
      Alle großen Länder haben ihre eigenen Interessen... so ist diese Welt. China und Amerika sind wirtschaftlich stark gebunden!!! Wenn die Reichen Amerikas nicht in allem und immer die wichtigsten bleiben wollten, könnten sie es schaffen! Und jetzt sind wir uns nicht einig. Was dann passieren wird, ist nicht bekannt