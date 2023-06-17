Китайское издание: Рассматривать Пекин как геополитического соперника - стратегическая ошибка Вашингтона

С окончанием холодной войны и развалом Советского Союза в Вашингтоне продолжили искать новых врагов, так как для нормального существования американским властям необходимо иметь внешних врагов, и если их нет, то надо их выдумать.Всё более усиливающийся в последние годы Китай с чуждой Западу идеологией подходит для роли нового главного врага Вашингтона как нельзя лучше. И в США открыто заявляют, что Китая являются главным геополитическим соперником Штатов.Однако, как пишет китайское издание XINHUANET, такая позиция Вашингтона является его стратегической ошибкой. По словам автора статьи в XINHUANET, между Китаем и Соединёнными Штатами имеется конкуренция в экономической и торговой сфере, но это нельзя назвать серьезным геополитическим вызовом. Очевидно, что подобная конкуренция наблюдается и между самими западными странами.При этом в отличие от других стран США пытаются при помощи давления, обеспеченного своей мощью, подавлять конкуренцию, отмечает китайское издание. Для этого Вашингтон занимается «безответственной травлей» Китая, что приведёт к усилению американо-китайской конфронтации и разделению мира, пишет китайский автор.Напомним, что Вашингтон продолжает накалять обстановку в регионе, раздражая Пекин своими действиями в отношении Тайваня.