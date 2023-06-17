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СМИ США: западная оборонная промышленность не успевает удовлетворять потребности украинской армии

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СМИ США: западная оборонная промышленность не успевает удовлетворять потребности украинской армии

Западная оборонная промышленность не успевает удовлетворять потребности украинской армии. При этом запасы вооружений в странах НАТО значительно истощены.

Данная проблема поднята в американском издании Politico.

В СМИ США говорится, что страны Запад испытывают дефицит запасов вооружения. Поэтому его устранение станет одной из ключевых тем, который будут обсуждаться на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. Страны НАТО рассчитывают выработать план, позволяющий как можно быстрее решить эту проблему.

На данный момент ситуаций в Соединенных Штатах отличается от положения дело в Европе – американская военная промышленность пока что способна помогать киевскому режиму, не ослабляя обороноспособность своей страны, чего не скажешь о европейских странах. Союзники США по альянсу уже осознали, что помощь Украине они оказывают в ущерб собственным армиям.

А украинской армии, которая начала контрнаступление, все больше требуется оружия военной техники и боеприпасов. Поэтому перед Западом остро встала проблема, как продолжать поставлять вооружения Киеву в течение продолжительного времени, не забывая при этом и о пополнении собственных арсеналов.

Собственно, для американской оборонки данная ситуация является не столько проблемой, сколько возможностью значительно увеличить объемы прибыли. У нее все хорошо – спрос только растет, и союзники послушно покупают продукцию.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:25
    0
    Не понял- на западе что все зависят от поставок из КНР,так трудно клепать снаряды 1000 штук в день.Где зацепка,что мешает?
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:26
    0
    Та большая часть уходит "налево" , хахлы имеют свой гешефт.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 09:33
    +2
    Цитата: tralflot1832
    Не понял- на западе что все зависят от поставок из КНР,так трудно клепать снаряды 1000 штук в день.Где зацепка,что мешает?

    Часть заводов по производству снарядов переквалифицировали в что то ещё ... ибо за годы их потребление особо не превышало сколько то тысяч штук в год для учений , а моща простаивали
    И быстро развернуть всё назад у них не получится , если вообще получится
    В европе похожая проблема ... ибо многие заводы закрыли , а часть БК покупали у союзников