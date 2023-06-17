Действия пользующихся поддержкой киевского режима экстремистских формирований, укомплектованных, в том числе, и сбежавшими из России предателями-нацистами, ставят Украину в не очень хорошее положение. Об этом пишет американское издание The Washington Post.По утверждению американской прессы, власти США недовольны тесными связями киевского режима с этими экстремистами, поскольку атаки последних носят «слишком провокационный характер». В частности, Вашингтон призывает Украину не использовать военную технику западного производства для подобных операций.Интересно, что официально Киев заявляет об отсутствии связей с напавшими на Белгородскую и Брянскую область формированиями и утверждает, что они действуют самостоятельно. Но эти заявления не выдерживают никакой критики. Во-первых, зафиксировано применение этими формированиями военной техники западного производства, которая ранее передавалась ВСУ.Во-вторых, если эти формирования неподконтрольны киевскому режиму, то президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный должны признать, что не контролируют ситуацию даже в тех регионах, где нет российских войск. Ведь получается, что иностранные вооруженные формирования свободно оперируют на украинской территории и совершают нападения на соседнее государство без ведома украинских властей.Еще один нюанс – неонацистские убеждения большинства участников этих формирований. Речь идет о таких формированиях как «Русский добровольческий корпус» (запрещен в РФ как террористическая организация) и «Легион Свобода России» (запрещен в РФ как террористическая организация). Их костяк – ультраправые боевики, сбежавшие на Украину из России, в том числе и спасаясь от уголовной ответственности за совершение преступлений на почве национальной ненависти.Связи киевского режима с этими формированиями, считает американское издание, подрывают доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который на словах отрицает наличие в стране неонацистов и их поддержку украинской властью.В итоге получается, что эти формирования, вряд ли внося существенный вклад в боевые действия, даже с пропагандистской точки зрения, скорее дискредитируют Киев и придают дополнительную аргументацию словам президента России Владимира Путина о наличии нацистов на Украине, делает вывод американская пресса.