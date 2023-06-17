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Американская пресса раскритиковала поддержку киевским режимом атак проукраинских экстремистов на российские регионы

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Американская пресса раскритиковала поддержку киевским режимом атак проукраинских экстремистов на российские регионы

Действия пользующихся поддержкой киевского режима экстремистских формирований, укомплектованных, в том числе, и сбежавшими из России предателями-нацистами, ставят Украину в не очень хорошее положение. Об этом пишет американское издание The Washington Post.


По утверждению американской прессы, власти США недовольны тесными связями киевского режима с этими экстремистами, поскольку атаки последних носят «слишком провокационный характер». В частности, Вашингтон призывает Украину не использовать военную технику западного производства для подобных операций.

Интересно, что официально Киев заявляет об отсутствии связей с напавшими на Белгородскую и Брянскую область формированиями и утверждает, что они действуют самостоятельно. Но эти заявления не выдерживают никакой критики. Во-первых, зафиксировано применение этими формированиями военной техники западного производства, которая ранее передавалась ВСУ.

Во-вторых, если эти формирования неподконтрольны киевскому режиму, то президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный должны признать, что не контролируют ситуацию даже в тех регионах, где нет российских войск. Ведь получается, что иностранные вооруженные формирования свободно оперируют на украинской территории и совершают нападения на соседнее государство без ведома украинских властей.

Еще один нюанс – неонацистские убеждения большинства участников этих формирований. Речь идет о таких формированиях как «Русский добровольческий корпус» (запрещен в РФ как террористическая организация) и «Легион Свобода России» (запрещен в РФ как террористическая организация). Их костяк – ультраправые боевики, сбежавшие на Украину из России, в том числе и спасаясь от уголовной ответственности за совершение преступлений на почве национальной ненависти.

Связи киевского режима с этими формированиями, считает американское издание, подрывают доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который на словах отрицает наличие в стране неонацистов и их поддержку украинской властью.

В итоге получается, что эти формирования, вряд ли внося существенный вклад в боевые действия, даже с пропагандистской точки зрения, скорее дискредитируют Киев и придают дополнительную аргументацию словам президента России Владимира Путина о наличии нацистов на Украине, делает вывод американская пресса.
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5 комментариев
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  1. avia12005
    avia12005 Сегодня, 09:29
    +1
    Теперь радоваться надо? Великий белый Отец из Вашингтона наконец соизволил обратить свой взор на проблемы туземного населения.
    1. grem
      grem Сегодня, 09:35
      +1
      Цитата: avia12005
      Теперь радоваться надо? Великий белый Отец из Вашингтона наконец соизволил обратить свой взор на проблемы туземного населения.

      Ну не радоваться , а просто ехидно усмехнутся ..Англосаксы пытаются откреститься от таких формирований и что главное от киевского режима ..Мы не причем ,это они сами Ну ну .. Расчет их провалился и весь мир видел кто они такие и какой идеологии придерживаются ..Радио "Свобода" аж завывало от радости ..Типо вот они освободители России ! Сейчас заткнулись ,поняв ,что это обыкновенные неонацисты и прочии предатели и убийцы из "кракена".
      Мы их всех уничтожим ,этих власовцев инфа имеется и где бы не скрывались эти мрази выродки
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 09:30
    +2
    Американская пресса раскритиковала поддержку киевским режимом атак проукраинских экстремистов на российские регионы
    ПОДДЕРЖКУ????????? Да он их ОРГАНИЗУЕТ и РУКОВОДИТ этими атаками...
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:37
    +2
    Да ладно.Они апплодируют стоя,видя как убивают русских людей всякими утырками.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:40
    +2
    Из вчерашних слов Путина ВВ, запад зацепило за живое: Зеленский - позор еврейского народа.Как только не вертятся на сковородке,лишь бы оправдаться.Весь тырнет не перекроешь,с зигующими украинцами.