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Американский эксперт: После поражения ВСУ в конфликт может вмешаться армия Польши

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Американский эксперт: После поражения ВСУ в конфликт может вмешаться армия Польши

Чем дольше длится конфликт на Украине, тем чаще появляются разговоры о возможности прямого вмешательства НАТО или отдельных стран альянса в него на стороне Украины.


Одной из наиболее антироссийски настроенных стран Североатлантического альянса является Польша, войска которой, по мнению некоторых экспертов, могут оказаться на Украине.

Особенно вероятность такого развития событий усилилась после слов экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, заявившего о возможности вступления отдельных стран альянса в войну на стороне Украины, не втягивая при этом весь блок НАТО. Речь, в частности, шла о Польше, Латвии, Литве и Эстонии.

По словам американского военного аналитика Скотта Риттера, ситуация на Украине приближается к опасной черте, когда произойдёт неизбежное уничтожение украинской армии. Тогда на Польшу будут давить для посылки своих войск на Украину для замены ВСУ, считает аналитик. Однако, по мнению Риттера, ничем хорошим для поляков это не кончится.

Польша проиграет эту войну. Это будет катастрофой для нее

- подчеркнул американский эксперт.

Всё это говорит о необходимости как можно скорее прекратить эскалацию конфликта для предотвращения глобальной катастрофы, отметил Риттер.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны Польши
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34 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:21
    +11
    Ставки повышаются.Насчет участия Польши...А разве она не участвует?Уже
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 10:29
      +5
      Военнослужащие Польши участвуют, но сама Польша отказывается это признавать.
      Скорее всего после разгрома всу Польша войдёт в Львовскую область для присоединения её к Польше.
      1. БедМакс
        БедМакс Сегодня, 10:34
        -1
        Вломить по границе тактическими,будет заповедник лет на 200
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 12:34
          0
          Цитата: БедМакс
          Вломить по границе тактическими,будет заповедник лет на 200

          Да и так уже 250 лет, мордой по горячей сковородке возят, а им все мало. Хотя к этому времени и Берлин побывал российским, а все одно лезут поляки немцы на Россию. Ох, как мало били !!!
      2. сайгон
        сайгон Сегодня, 10:45
        +7
        Везде и всегда стоит учитывать нюансы , ВВП говорит и повторяет про то что на окраине наши люди . Про Польшу ВВП такого не говарил ни где и ни когда , а с учетом что наш президент никому и ни что не прощает ( время значения не имеет) полякам и трибалтам стоит засунуть языки в анус коли мозги есть.
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 10:56
          +1
          Цитата: сайгон
          а с учетом что наш президент никому и ни что не прощает ( время значения не имеет)

          Время имеет значение! Путин не вечен , как и любой из нас hi . Кто придёт на смену В.В. П. ? Что он будет из себя представлять ? Придёт аля Михаил Сергеевич , говорун и затейник ... .
        2. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 11:01
          +2
          ВВП может говорить что угодно. Не пойму,где он там нашел " наших людей"? Он просто тактичный человек. Ему срочно нужен толковый " Берия или Судоплатов",чтобы мертвой хваткой навели порядок на новых территориях.
          1. сайгон
            сайгон Сегодня, 13:01
            0
            Да не вопрос знающие ДАМа утверждают что он в меру жесток и край теперь не доволен западом .
            Можно поручит сию работу.
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:54
        0
        Цитата: Anarchist
        Скорее всего после разгрома всу Польша войдёт в Львовскую область для присоединения её к Польше.

        На то она и гиена, чтоб вцепиться в бочину проигравшей стороны.
      4. isv000
        isv000 Сегодня, 12:04
        0
        Цитата: Anarchist
        Военнослужащие Польши участвуют, но сама Польша отказывается это признавать.
        Скорее всего после разгрома всу Польша войдёт в Львовскую область для присоединения её к Польше.

        Хорошо бы к этому моменту созреть для нанесения ракетного удара по путям сообщений окраины, отрезав вошедшую группировку от снабжения. С уничтожением оной пылу у гиены резко поубавиться...
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 10:45
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      .А разве она не участвует?Уже

      пока это участие под чужим флагом, на прямую они пока не рискуют, но настроены весьма агрессивно а уж если их сми и форумы почитать так это вообще нечто
      это вполне невинный опус
      Ruski --- to takie małpy, które ostatnie schodziły z drzew w długim okresie "przemiany" w ludzi.

      в переводе означает что русские это обезьяны спустившиеся с пальмы
      или вот, предложение сравнять Москву с землей
      Tylko zrównanie moskwy z ziemia przyniesie Europie pokój bandycki kraj najeźdzców przestanie istnieć narody w Europie odetchna z ulga
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:34
        +1
        если их сми и форумы почитать так это вообще нечто
        Здесь на ВО еще и не такое пишут. Но онлайн- воители воевать не пойдут.
  2. Золотце
    Золотце Сегодня, 10:32
    +5
    Если ВСУ разгромят, то и Польша подумает вступать ли ей официально!! А вот, если разгрома убидительного не получится, то могут сунуться!
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 10:43
      +2
      Поляки очень "любят" украинцев и размышляют как им поступить понеся меньше потерь,ну как гиены наблюдают за битвой.
  3. Андрей ставропольский
    Андрей ставропольский Сегодня, 10:38
    0
    Пшеки готовы могилизировать 100 тыс.своих мужиков?
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 10:45
      +4
      Привет с Невинномысска hi
      В самой Польше такие настроения, что желающие могилизироваться сами вызовутся, если им победу пообещают.
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:39
    +7
    Цитата: dmi.pris1
    Насчет участия Польши...А разве она не участвует?Уже

    Участие тысячи или двух тысяч поляков под флагом наёмников, и полноценная армия государства в состоянии войны - немного разные вещи. Это, примерно, как наша помощь Донбассу в период 2014-2022гг, и военные действия после февраля 2022. Есть разница?
  5. Radikal
    Radikal Сегодня, 10:41
    -4
    Американский эксперт: После поражения ВСУ в конфликт может вмешаться армия Польши

    Какого, какого поражения?! belay Этот эксперт видимо не смотрел встречи Гаранта с военкорами, и его выступления на ПМЭФ - там никакой речи о какой-либо победе не велось, и вообще ничего о ней не было сказано. sad
    1. Наган
      Наган Сегодня, 10:48
      +2
      Цитата: Radikal
      никакой речи о какой-либо победе не велось, и вообще ничего о ней не было сказано.

      Есть вещи, о которых не следует говорить вслух, как минимум до наступления правильного момента. Это Зеленский и присные твердили с зимы о весеннем контрнаступе. Уже вовсю лето, а выхлопа от "контрнаступа" с гулькин член.
    2. spirit
      spirit Сегодня, 11:06
      0
      Какого, какого поражения

      Так этот "эксперт" скоро у Соловья на эфире будет вести)Как раз уровень его аналитики такой же как у гостей данного Шоу.А пока его тут пиарят) Слышу фамилию Риттер ,статью можно не читать.Так как аналитики там не будет только пропаганда шапкозакидательская hi
    3. Andobor
      Andobor Сегодня, 13:04
      0
      Если внимательно смотреть Гаранта и особенно '' утечки" от военкоров, там было однозначно заявлено, что присоединеными территориями СВО не закончится.
  6. МВГ
    МВГ Сегодня, 10:41
    +1
    После поражения ВСУ в конфликт может вмешаться армия Польши

    если так все-таки случится, Польская государственность должна прекратить свое существование навечно. Вне зависимости от мнения на то "гегемонов"
  7. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 10:43
    +6
    Заколебали уже с этим Риттером. Да тут тысячи таких экспердов диванных, включая меня.
  8. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 10:44
    -2
    Если вмешаются поляки то с треском проиграют. Вот если все нато ввяжется, а у Путина на этот счет ничего не готово. Для нашей армии сейчас самое важное что надо наладить это поставку ПВО, они сейчас как никогда везде нужны.
    Вы думаете они поляки там не участвуют, у меня есть подтверждение от одного знакомого из польши, что они там людей своих отправляют на войну. Наемников никто не считает? Кто их отправляет для контроля? Когда я еще в армии служил, все наши военные говорили наш врач НАТО, и видимо в последние годы они забыли кто их враг был есть и будет завтра.
    На украину никто ведь не лез, даже Януковичу не помогали на первых этапах
    Изначально там шла гражданская война, и есть территории Украины которые раньше России пренадлежали законно. Раньше была Киевская русь, это разве не Россия в прошлом?
    Там получается следующее те части украины что раньше забрали у польши забирают всю часть украины, что им подарили
    Я не понимаю как Украина решила забить на всю историю, что запад им важнее. Если украина не станет частью запад ее растопчат тут и ежу понятно
    Но в ЕС там ничего хорошего нет кроме въезда и беспошлинных товаров которые завалят вашу экономику. ВЫ же слышали про пошлины, так вот вступление в ЕС это отказ от пошлин, товары из европы более дешевые будут пользоваться лучшим спросом, весь украинский бизнес рухнет. Купить новое оборудование будет не на что. Европейские правила жизни не подразумевают что вы имеете право печатать валюту. Самая большая сказка что если вы печатать бабки начнете у вас начнет инфляция. Вливание денег это рост экономики. Вы вкладываетесь в дороги, даете денег на постройку заводов. По американски вы можете у себя же в долг брать. Поэтому они и хотят чтобы и вы у себя в долг брали как они. Если вы у себя денег в долг не берете вы враг номер один для капитализма. Такая страна быстро вырвется в лидеры.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 10:51
    +3
    Речь, в частности, шла о Польше, Латвии, Литве и Эстонии.
    Речь Посполитая...
    После поражения ВСУ в конфликт может вмешаться армия Польши
    А тут все зависит на каких рубежах будет разгромлены ВСУ, то есть от наших ребят, которые сейчас исполняют свой воинский долг в СВО
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:52
    +2
    Всё просто как апельсин.
    ТАСС должен сделать заявление по поручению правительства России:
    Ввод иностранных войск на территорию бывшей УА это угроза существованию РФ, а по оборонной концепции такая угроза автоматически приводит к применению ЯО.
    Точка.
  11. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:53
    +1
    Тогда на Польшу будут давить для посылки своих войск на Украину для замены ВСУ,
    ...а чё поляки сильно воинственны...это хохма...как каратели да..а как воины.шиш с маслом
  12. Степняк
    Степняк Сегодня, 10:53
    +1
    Как-то все эти "обозреватели" настойчиво забывают о существовании Белоруссии. А это не Сирия какая-нибудь. И свои интересы на южных рубежах у сябров имеются.
  13. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:54
    0
    Ну так премия Дарвина уже раза три к Польше переходила. они уже рекордсмены по этому делу
  14. иван2022
    иван2022 Сегодня, 11:02
    +1
    Дождутся ослабления ВСУ и устроят "встречу на Эльбе..." Вполне возможно. Наверное поэтому они и ограничивают свою помощь ВСУ. Процесс управляемый.
  15. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:04
    0
    Надеюсь, что с поляками воевать будем по настоящему? Не одной рукой, стоя на одной ноге с закрытым глазом.
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:08
    +1
    Польша проиграет эту войну. Это будет катастрофой для нее
    Пока Польша занимается пробой сил посылая своих штатных военнослужащих под видом "добровольцев" на Украину, снабжая последнюю оружием и нагнетая анти российскую истерию. Открытое участие поляков в войне на Украине очень даже вероятно в случае если американцы решат накалить обстановку до последнего предела на фоне поражений ВСУ. При этом сами останутся якобы в стороне прикрываясь "личным решением" польского правительства. А это уже полномасштабная война с одной из стран НАТО.
  17. isv000
    isv000 Сегодня, 12:00
    -1
    Риттер правду говорит, что небезопасно в "демократическом" мирке. Пора ему прописку менять, поближе к Сноудену, пока не поздно...
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:14
    -1
    Особенно вероятность такого развития событий усилилась после слов экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, заявившего о возможности вступления отдельных стран альянса в войну на стороне Украины, не втягивая при этом весь блок НАТО
    . Так про него спокойно и уверенно говорят, что он дураЧек.... что с него взять то?