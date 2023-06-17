Польша проиграет эту войну. Это будет катастрофой для нее

Чем дольше длится конфликт на Украине, тем чаще появляются разговоры о возможности прямого вмешательства НАТО или отдельных стран альянса в него на стороне Украины.Одной из наиболее антироссийски настроенных стран Североатлантического альянса является Польша, войска которой, по мнению некоторых экспертов, могут оказаться на Украине.Особенно вероятность такого развития событий усилилась после слов экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, заявившего о возможности вступления отдельных стран альянса в войну на стороне Украины, не втягивая при этом весь блок НАТО. Речь, в частности, шла о Польше, Латвии, Литве и Эстонии.По словам американского военного аналитика Скотта Риттера, ситуация на Украине приближается к опасной черте, когда произойдёт неизбежное уничтожение украинской армии. Тогда на Польшу будут давить для посылки своих войск на Украину для замены ВСУ, считает аналитик. Однако, по мнению Риттера, ничем хорошим для поляков это не кончится.- подчеркнул американский эксперт.Всё это говорит о необходимости как можно скорее прекратить эскалацию конфликта для предотвращения глобальной катастрофы, отметил Риттер.