Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поспорила с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером о вопросе возможного полноценного членства Украины в военном блоке НАТО.
Как заявила Кнайсль на полях ПМЭФ в интервью изданию РБК, она абсолютно не согласна с высказанным Киссинджером мнением, согласно которому для того, чтобы прекратить вооруженный конфликт на Украине, эту страну необходимо принять в НАТО.
Кроме того, Кнайсль обратила внимание на кардинальную перемену позиции Киссинджера в вопросах, касающихся возможной роли потенциального членства Киева в альянсе в возникновении украинского кризиса - ранее экс-госсекретарь США подчеркивал, что именно расширение НАТО на восток стало одной из основных причин вооруженного конфликта на Украине. Кроме того, Киссинджер неоднократно указывал на низкую квалификацию украинского руководства в вопросах, касающихся стратегических решений.
Экс-глава австрийского МИД также напомнила, что в 2008 году США и некоторые другие члены НАТО говорили о возможном предоставлении Украине членства в альянсе. Кнайсль отметила, что тогда подобные предложения блокировались представителями Германии и Франции из-за рисков, связанных с изменением баланса сил в Европе.
В руководстве НАТО дали понять киевскому режиму, что Украина может не рассчитывать на ускоренный прием в альянс, по крайней мере до завершения вооруженного конфликта на ее территории.