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Экс-глава МИД Австрии поспорила с экс-госсекретарем США о вопросе членства Украины в НАТО

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Экс-глава МИД Австрии поспорила с экс-госсекретарем США о вопросе членства Украины в НАТО

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поспорила с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером о вопросе возможного полноценного членства Украины в военном блоке НАТО.


Как заявила Кнайсль на полях ПМЭФ в интервью изданию РБК, она абсолютно не согласна с высказанным Киссинджером мнением, согласно которому для того, чтобы прекратить вооруженный конфликт на Украине, эту страну необходимо принять в НАТО.

Кроме того, Кнайсль обратила внимание на кардинальную перемену позиции Киссинджера в вопросах, касающихся возможной роли потенциального членства Киева в альянсе в возникновении украинского кризиса - ранее экс-госсекретарь США подчеркивал, что именно расширение НАТО на восток стало одной из основных причин вооруженного конфликта на Украине. Кроме того, Киссинджер неоднократно указывал на низкую квалификацию украинского руководства в вопросах, касающихся стратегических решений.

Экс-глава австрийского МИД также напомнила, что в 2008 году США и некоторые другие члены НАТО говорили о возможном предоставлении Украине членства в альянсе. Кнайсль отметила, что тогда подобные предложения блокировались представителями Германии и Франции из-за рисков, связанных с изменением баланса сил в Европе.

В руководстве НАТО дали понять киевскому режиму, что Украина может не рассчитывать на ускоренный прием в альянс, по крайней мере до завершения вооруженного конфликта на ее территории.
Использованы фотографии:
Wikipedia/IAEA Imagebank
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:15
    0
    Да говорить,как бывшая она может многое.Тоьько вот кто ее услышит?
  2. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 10:15
    0
    Все говорят одно и тоже.
    А по факту Украина Западу нужна лишь как сильный раздражитель России. Её такой делали с начала 90-х.
    Воспитали нациков и погнали на майдан. А теперь приходится косить всех подряд на полях сражений. Даже тех, кто и не хочет воевать с РФ совсем.
  3. poquello
    poquello Сегодня, 10:16
    +1
    ну правильно, примут укропию в НАТО - наши будут долбить НАТО
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:40
    0
    чтобы прекратить вооруженный конфликт на Украине, эту страну необходимо принять в НАТО.

    Янычары выращены, их уже выращивали более 30 лет. И они заточены воевать против главного противника англосаксов и европы. Примут "немцев" в НАТО или нет, они в любом случае будут воевать против России, да и в других местах. Это очень удобная позиция, и она намного дешевле, чем воевать своим силами, хотя война она всегда дорого обходится, но выгода в случае удачи намного превышает затраты.
    В случае с "немцами", оружие они получат, сколько переварят, сала и молочишка детишкам получат. Дешево и не жалко убогих все как в Индии, Китае, Африке с середины 18 века. Колониальные войска всегда дешево обходятся, расходы только на воровитую администрацию, ну такие издержки во всех колониях, что в Африке, что на Украине. Цвет кожи разный.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 10:45
    0
    она абсолютно не согласна с высказанным Киссинджером мнением, согласно которому для того, чтобы прекратить вооруженный конфликт на Украине, эту страну необходимо принять в НАТО.
    Я с ней согласен. Это старому американскому еврею главное, что бы Америка оставалась самой великой державой в мире, а для это, что Украину, Европу совершенно не жаль