Американский обозреватель: Визит госсекретаря США в Пекин придаст уверенности и воинственности китайскому руководству

Американским президентам не удалось «заинтересовать» китайский режим, когда он был менее уверен в себе, поэтому Блинкен не может добиться успеха сейчас, когда Си является воплощением высокомерия

Глава Госдепа США Энтони Блинкен посетит Пекин с двухдневным официальным визитом, который начнется в ближайшее воскресенье. Ожидается, что он встретится с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Ранее поездка госсекретаря в КНР была отменена из-за инцидента с китайским аэрозондом, сбитым в небе над США в феврале этого года.Американский обозреватель, автор книги с откровенно провокационным названием «Грядущий крах Китая» Гордон Чанг в статье для онлайн-издания 19FortyFive назвал большой ошибкой поездку Блинкена в КНР. Он считает, что визит госсекретаря США в Пекин лишь придаст дополнительной уверенности и воинственности китайскому руководству. По мнению обозревателя, сейчас не самое подходящее время для переговоров с Китаем.Пекин открыто демонстрирует, что не готов вести диалог с Вашингтоном. Еще до объявления даты визита Блинкена в КНР Цинь Ган в телефонном разговоре с госсекретарем потребовал, чтобы США проявляли уважение к интересам Китая. При этом руководство Китая отнюдь не демонстрирует уважительного отношения к Соединенным Штатам, уверен Чанг.Так, Цинь Ган, хоть и занимает должность министра иностранных дел, не является китайским коллегой Блинкена. Он подчиняется заведующему Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, который как раз занимает примерно тот же ранг, что и госсекретарь США. Таким образом Пекин задолго до визита Блинкена уже обозначил свое пренебрежительное отношение к значимости этих переговоров, объясняет Чанг.Обозреватель напомнил о визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, где он в сороковой раз встретился с президентом России Владимиром Путиным, одновременно отказавшись даже от телефонного разговора с Джо Байденом. Тогда китайский лидер фактически объявил, что в союзе с Россией будет продолжено формирование центра международной силы, противостоящего Соединенным Штатам.— уверен американский эксперт.Джеймс Фанелл из Женевского центра политики безопасности назвал поездку Блинкена в Пекин современной версией «поклона», которого в старые времена китайские императоры требовали от всех подданных, внутренних и иностранных. Видят и понимают это и другие страны Индо-Тихоокеанского региона, которые все больше уходят из под влияния США в пользу сотрудничества с КНР.Таким образом, приезд главы Госдепа в Китай станет еще одним шагом разрушения международного авторитета Соединенных Штатов и придаст уверенности китайским властям, заключает Чанг.