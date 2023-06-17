Военное обозрение
Войти Регистрация

Губернатор: Село Сальное в Курской области подверглось обстрелам со стороны ВСУ

1
Губернатор: Село Сальное в Курской области подверглось обстрелам со стороны ВСУ

В Хомутовском районе Курской области село Сальное подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Об этом в своём официальном ТГ сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, со стороны противника было зафиксировано не менее 5 прилётов.


Пострадавших, к счастью, нет. Повреждены 2 жилых дома и 2 хозяйственные постройки. Начались и сбои в подаче электричества. В скором времени специалисты приступят к проведению восстановительных работ

– написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Как сообщал ранее губернатор, атаке со стороны украинских боевиков подверглось и село Тёткино Глушковского района. В этом населённом пункте украинская армия сбросила взрывное устройство. Тогда, по его данным, одному из жилых домов был нанесён ущерб. Он заверил хозяев в том, что уже в кратчайшие сроки дом будет отремонтирован.

Как уточнял губернатор региона, в последнее время участилось применение украинцами своих беспилотников, в связи с чем в области были развёрнуты рубежи радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с дронами.

Накануне было зафиксировано падение украинского БПЛА на территорию одного из частных домов в райцентре Коренево в Курской области. В результате местный житель отделался лёгким осколочным ранением, отказавшись от госпитализации. Из-за последствий взрыва у него также были повреждены окна, а курский губернатор уже пообещал, что власти окажут помощь по их замене.

Населённый пункт Сальное ранее не обстреливался.
Использованы фотографии:
Соцсети/Старовойт
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
1 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svp67
    svp67 Сегодня, 10:55
    +1
    Село Сальное в Курской области подверглось обстрелам со стороны ВСУ
    Ну ничего ж СВЯТОГО уже у украинцев не осталось...