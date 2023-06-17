Губернатор: Село Сальное в Курской области подверглось обстрелам со стороны ВСУ

Пострадавших, к счастью, нет. Повреждены 2 жилых дома и 2 хозяйственные постройки. Начались и сбои в подаче электричества. В скором времени специалисты приступят к проведению восстановительных работ

В Хомутовском районе Курской области село Сальное подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Об этом в своём официальном ТГ сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, со стороны противника было зафиксировано не менее 5 прилётов.– написал Старовойт в своём Telegram-канале.Как сообщал ранее губернатор, атаке со стороны украинских боевиков подверглось и село Тёткино Глушковского района. В этом населённом пункте украинская армия сбросила взрывное устройство. Тогда, по его данным, одному из жилых домов был нанесён ущерб. Он заверил хозяев в том, что уже в кратчайшие сроки дом будет отремонтирован.Как уточнял губернатор региона, в последнее время участилось применение украинцами своих беспилотников , в связи с чем в области были развёрнуты рубежи радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с дронами Накануне было зафиксировано падение украинского БПЛА на территорию одного из частных домов в райцентре Коренево в Курской области. В результате местный житель отделался лёгким осколочным ранением, отказавшись от госпитализации. Из-за последствий взрыва у него также были повреждены окна, а курский губернатор уже пообещал, что власти окажут помощь по их замене.Населённый пункт Сальное ранее не обстреливался.