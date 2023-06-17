В ночь на 17 июня ВСУ попытались атаковать территорию Брянской области. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Как стало известно, украинские дроны летели в сторону участка нефтепровода «Дружба» в районе города Новозыбков. Но в этот раз атака украинских беспилотников оказалась полностью неудачной. Российская ПВО уничтожила все украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать нефтепровод «Дружба».
Первые три взрыва, сообщает Telegram-канал Mash, прозвучали около 00:30. Затем, через пятнадцать минут, последовало еще несколько взрывов. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки БПЛА нет, инфраструктура нефтепровода и какие-либо строения также не были повреждены.
Приграничные районы России постоянно подвергаются атакам украинских беспилотников. Чаще всего украинские дроны атакуют приграничные районы Белгородской, Брянской и Курской областей, целями являются объекты энергетической и гражданской инфраструктуры, и даже просто жилые районы населенных пунктов.
Ранее президент России Владимир Путин допустил возможность создания «санитарной зоны» на прилегающей к российским границам территории Украины, чтобы исключить возможность постоянных артиллерийских обстрелов ВСУ российских населенных пунктов. Однако создание такой зоны потребует значительных усилий российских Вооруженных сил по нанесению поражения сконцентрированным там украинским формированиям. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, предложил продлить эту «санитарную зону» до границ города Львова на западе Украины.