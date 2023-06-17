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Российская ПВО уничтожила все украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать нефтепровод «Дружба»

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Российская ПВО уничтожила все украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать нефтепровод «Дружба»

В ночь на 17 июня ВСУ попытались атаковать территорию Брянской области. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.


Как стало известно, украинские дроны летели в сторону участка нефтепровода «Дружба» в районе города Новозыбков. Но в этот раз атака украинских беспилотников оказалась полностью неудачной. Российская ПВО уничтожила все украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать нефтепровод «Дружба».

Первые три взрыва, сообщает Telegram-канал Mash, прозвучали около 00:30. Затем, через пятнадцать минут, последовало еще несколько взрывов. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки БПЛА нет, инфраструктура нефтепровода и какие-либо строения также не были повреждены.

Приграничные районы России постоянно подвергаются атакам украинских беспилотников. Чаще всего украинские дроны атакуют приграничные районы Белгородской, Брянской и Курской областей, целями являются объекты энергетической и гражданской инфраструктуры, и даже просто жилые районы населенных пунктов.

Ранее президент России Владимир Путин допустил возможность создания «санитарной зоны» на прилегающей к российским границам территории Украины, чтобы исключить возможность постоянных артиллерийских обстрелов ВСУ российских населенных пунктов. Однако создание такой зоны потребует значительных усилий российских Вооруженных сил по нанесению поражения сконцентрированным там украинским формированиям. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, предложил продлить эту «санитарную зону» до границ города Львова на западе Украины.
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:34
    +1
    Санитарная зона нужна,Зе сам газонефтепроводы на Украине закроет- сразу.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:40
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Зе сам газонефтепроводы на Украине закроет- сразу.

      Не закроет, пока наши ему платят за транзит.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:47
        +2
        А Европа нам платит за нефть и газ ,что в разы больше.Тут непонятно что еврей выберет.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 10:54
          +1
          Цитата: tralflot1832
          Тут непонятно что еврей выберет.

          Марионетка выбирает то, что велит Запроливный кукловод.
  2. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:47
    0
    а если по грамотному то стоило б эти дроны и не "заметить"....во первых контракт не нарушен был бы, что повлекло бы кризис в геропе, и хунту бы отшлёпали хозяева, ..стеснятся не чего ..Сила Сибири наращивает обороты
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:51
      +2
      Что "не заметить"?Там обслуживающий персонал-люди"..Поразить они могут наземную часть-перекачивающую станцию..И с какого перепугу "Сила Сибири" стала нефтепроводом..
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:15
        0
        .И с какого перепугу "Сила Сибири" стала нефтепроводом..
        ...Сила Сибири это обобщённая картина...или ты глупо полагаешь что поднебесная не закупает чёрное золото и древесину? нефтепровод Восток- запад и Сахалин-3 вот уж как полвека в чайну гонят нефть...ты реально что то проспал
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 11:26
          0
          Никогда не называй человека глупцом.Ом может оказаться дей ствительно глуп,и обидится.Я же не из обидчивых. laughing yes
          1. Крымский партизан 1974
            Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:23
            0
            Никогда не называй человека глупцом.
            ...я не назвал а предположил предоставив обоснование своему напечатанному
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 10:51
      0
      Цитата: Крымский партизан 1974
      во первых контракт не нарушен был бы

      А хрен его знает, что там прописано. Возможно, что невозможность поставок с нашей стороны как раз не форс-мажор. А возможно приказ дан - там на Потоке в основном Венгрия сидит сейчас, а "скрипач не нужен"
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:29
        0
        что невозможность поставок с нашей стороны как раз не форс-мажор.
        ...на фоне атак на приграничные зоны РФ как раз это и есть форс-мажор...ну а хозяин -барин, мудрому руководству видней...но с моей колокольни всё же лучше б "не заметили"..
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:22
    0
    Обратите внимание на маршрут нефтепровода "Дружба

    В Белоруссии идет ответвление на Украину и можно было бы там кран перекрыть. Но тогда у Венгрии возникнут проблемы, которые сегодня нам не с руки. Вот и получается непростая ситуация, чтобы не подвести одни страны Киеву платим за транзит, а он пытается навредить на территории России. А попытки диверсий на газопроводе будут продолжаться однозначно.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:26
      -1
      Киеву платим за транзит, а он пытается навредить на территории России
      ..именно по этому целесообразней было б не заметить прилёта