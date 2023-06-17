Военное обозрение
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Ходаковский представил свою «шкалу» мотивированности российских войск в зоне спецоперации

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Ходаковский представил свою «шкалу» мотивированности российских войск в зоне спецоперации

В настоящее время ситуация со снарядами и оружием в зоне проведения специальной военной операции является «стабильно-положительной», нехватки боеприпасов не ощущается. Об этом пишет заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР полковник Александр Ходаковский.


Как отмечает известный в Донецкой Народной Республике командир, хватает и численности личного состава в большинстве частей. Но иногда не хватает мотивированности. Речь идет о настроениях среди личного состава, их понимании целей спецоперации, готовности сражаться с противником и рисковать жизнью.

Добровольцы - кадровые - мобилизованные, - примерно в таком порядке выстраивается шкала мотивированности

- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале, выстраивая собственную «шкалу» мотивированности российских войск.

Как отмечает бывший командир бригады «Восток», мотивированность в текущей ситуации – дело не замполитов, а всей страны. Из этого поста Ходаковского следует, что «вся страна», а это государственные власти в первую очередь, «лидеры общественных мнений», средства массовой информации и так далее, должны обеспечить формирование надлежащей мотивированности военнослужащих и не только их, но и всех граждан России, включая тех, кто может стать потенциальным военнослужащим, кто работает в различных отраслях промышленности, в других сферах, и может приносить свою пользу фронту.

Мотивированность добровольцев понятна – это те люди, которые идут на службу добровольно, из идейных соображений. Контрактники отрабатывают зарплату, но это не означает, что деньги должны у них превалировать в мотивационной шкале. Наконец, с мобилизованными все еще сложнее, поскольку многие из них не собирались участвовать в боевых действиях, были оторваны от привычной гражданской жизни, и вот на эту группу военнослужащих стоит обращать особое внимание
Использованы фотографии:
Telegram-канал Александра Ходаковского
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26 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:10
    +4
    Нужна мощная пропагандистская кампания, разъясняющая реальность вещей. Это война не против Украины, а против преступного переворотного режима, навязанного США и их вассалами с целью уничтожить Россию, разрезав ее на куски. Радио, телевидение, пресса, рабочие места и школы должны решительно работать в этом направлении.
    1. grem
      grem Сегодня, 11:53
      -3
      Цитата: Carlos Sala
      Нужна мощная пропагандистская кампания, разъясняющая реальность вещей. Это война не против Украины, а против преступного переворотного режима, навязанного США и их вассалами с целью уничтожить Россию, разрезав ее на куски. Радио, телевидение, пресса, рабочие места и школы должны решительно работать в этом направлении.

      Да пропагандировать уже ничего не нужно ..Стоит просто посмотреть в бинокль !!!! И вот они танки с крестами ,англосакские БМП ,форма натовская и переговоры на иностранных языках ..Скоро авиация появится (это уже война)
      ВСЕ ! А на счет школ уже НВП будет скоро во всех школах
      И молодежь вроде понимает судьбоносное историческое время для России и всех нас !
    2. awdrgy
      awdrgy Сегодня, 11:56
      +4
      Опять пропагандистская? Кому? Правительству? Людям нужны были дела, по которым видно, за что воевать. Теперь,даже если дела будут, то подумают,что это пока бои, а потом все в обратку вернут,кинут ,короче.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:12
    +4
    Добровольцы - кадровые - мобилизованные, - примерно в таком порядке выстраивается шкала мотивированности
    С логической точки зрения шкала построена правильно, хотя и среди мобилизованных достаточно очень мотивированных бойцов.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:31
      0
      Я соглашусь-индивидуально.Зависит от воспитания,силы духа,да многое чего..И это все проявляется в экстремальной ситувции.Бывает,что храбрый рубаха-парень пасует,а "ботаник"проявляет свои храбрые скрытые черты
    2. grem
      grem Сегодня, 11:57
      -2
      Цитата: rotmistr60
      хотя и среди мобилизованных достаточно очень мотивированных бойцов.

      Достаточно и это главный градус конфликта ..Многие бизнес имели и все же пошли ,понимая что НАДО и не просто так их призвали и вырвали из семей ..
      Иначе это все к нам придет и потом уже поздно будет
      Нужно бить первыми !!!
      1. awdrgy
        awdrgy Сегодня, 13:01
        0
        Вы правы, свой бизнес, свою хорошую и сытую жизнь надо защищать.
  3. grem
    grem Сегодня, 11:13
    -2
    И что это было в статье ?
    бывший командир бригады «Восток»
    Бывшие у нас и на западе всегда разнятся в мнениях .
    МотивацИЯ ОДНА СЕЙЧАС У всех ..Это выжить и сохранить Россию !
    Если откатимся ,нас всех просто вырезать начнут всякие и таких не мало ,как вне страны ,так и внутри особенно .
    Так что мужики слушайте свои души и вспоминайте своих предков почаще Они наши главные душевные командиры и смотрят на нас с укором их души ..

    Мне этот клип очень нравится ,этакая связь поколений и музыка в душу бьет Храни Бог русские дружины !
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 11:38
      +2
      Михан,ты то когда наконец уедешь защищать Родину? Пальцы о клавиатуру уже истер в заботе о стране.
      1. grem
        grem Сегодня, 11:48
        -3
        Цитата: ASAD
        Михан,ты то когда наконец уедешь защищать Родину? Пальцы о клавиатуру уже истер в заботе о стране.

        А ты уже на передовой ? Вот только с какой стороны?
        Что же вас коробит в этом клипе душевном ..Вот в чем вопрос ?
        Мое время придет пойду не задумываясь ..Но пока должны воевать профессионалы и молодые Ну а когда они закончатся ,пойдем мы злые и мотивированные на 100500 старперы И тогда уж Вставай страна огромная .
        P.S, Здесь вас нужно кому то гонять нытиков и бандеровцев И главное власовцев Падлы эти подлежат уничтожению

        Вот так и живем ,хлеб жуем
  4. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 11:14
    -4
    Сколько знаю, все пошли именно из-за денег. В смысле - добровольцы.
    1. BSD-Fan
      BSD-Fan Сегодня, 11:22
      +3
      Не знаю ни одного из моих сослуживцев кто пошёл бы туда из-за денег! Я сам вообще ушёл из офиса в 5 минутах ходьбы от кремля имея бронь! Единственное мы все пошли не в МО "к двоим из ларца", а в ВВ МВД ДНР к Скифу.
      1. grem
        grem Сегодня, 12:08
        -1
        Цитата: BSD-Fan
        Не знаю ни одного из моих сослуживцев кто пошёл бы туда из-за денег! Я сам вообще ушёл из офиса в 5 минутах ходьбы от кремля имея бронь! Единственное мы все пошли не в МО "к двоим из ларца", а в ВВ МВД ДНР к Скифу.

        Спасибо за коммент ! А то эти нытики ципсошные тут волну гонят ..И многие тут уже давно ноют и ноют negative
      2. ASAD
        ASAD Сегодня, 12:22
        0
        Вчера на работе народ собирали ,из администрации города приезжали , на сво предлагали записаться.
      3. awdrgy
        awdrgy Сегодня, 13:08
        0
        Наверное, кушали в каком- нибудь ресторанчике рядом с ГУМом..бизнес-ланч и все такое..Понятно.
  5. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 11:19
    -3
    Договорняк Абрамовича, Мединского, зерновые, аммиачные и др. сделки. Новая прихватизация. Все те же и они же. А Мозговой то был прав. О том с кем воевать.
    1. grem
      grem Сегодня, 12:16
      +1
      Цитата: Старый Хрен
      Договорняк Абрамовича, Мединского, зерновые, аммиачные и др. сделки. Новая прихватизация. Все те же и они же. А Мозговой то был прав. О том с кем воевать.

      И почему такая радость то ?
      Не дождетесь!!!! Мозгового не трогай ципсо
  6. BSD-Fan
    BSD-Fan Сегодня, 11:20
    +3
    Слегка покривил душой! Когда начался хвалёный контрнаступ, наши все (добровольцы, кадровые, мобы) откатились! Осталась держаться единственная позиция с мобилизованными из Бурятии! А позиция на секундочку была в ключевой точке, она открывала выход к Кременчику (Октябрьское). Да позиции потом отбили назад, но факт остаётся фактом! "Кострома №X" удержалась, все остальные откатились...
  7. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 11:32
    +1
    А вот "хрен им" (В.В. Путин). Вчера явно был в ударе, значит, надеюсь, все идет свои чередом. Зарубежным политологам надо понять, что означает цитированная фраза, а это непросто, в само делее причем тут хрен. Возможно в прессе появится заголовок. "Лишившись нефтегазовых доходов, Путин надеется поправить дела в экономике, экспортируя съедобный корнеплод на запад". Эта фраза вызвала оживленное сочувствие в зале, потому что русские устали бороться с плодовитым и непритязательным хреном на грядках своих дач. Урсула фон дер Лейен выступила с гневной речью под лозунгом "ни хрена Путину на войну с Украиной."
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 11:41
      -4
      А меня насторжила фраза что тратить на оборону будут больше. Доходов больше не будет, неужели пенсионный возраст опять поднимут? Ну не олигархов же раздевать.
      1. grem
        grem Сегодня, 12:13
        +1
        Цитата: ASAD
        А меня насторжила фраза что тратить на оборону будут больше. Доходов больше не будет, неужели пенсионный возраст опять поднимут? Ну не олигархов же раздевать.

        Да пенсионеры будут голодать и дороги будут с ямами ..На лошадях будем с телегами кататься и в лаптях будем ходить ..))))))
        Какой вы проницательный адепт ?
  8. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 11:37
    -1
    "Добровольцы - кадровые - мобилизованные, -" - это и без него понятно.
    А "что «вся страна»" - так эту лабуду повтояют уже годы..

    Но пока Пригожин признался, что у знакомых верхов НИКТО из деток на СВО не пошел добровольно (про призванных сами понимаете ,ну и "странное" Пескова),
    Да на вечеринках Питерского форума, писали, золотой молодежи напомнили, что за подбитые "Леопарды" чтото там обещали. (удивились , якобы)
    Озвучали милион рублей, хотя помнится, год назад обещали гораздо больше. 10 за первый, 3-5 за остальные. Вроде так
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:28
      0
      Цитата: Макс1995
      "Добровольцы - кадровые - мобилизованные, -" - это и без него понятно.
      А "что «вся страна»" - так эту лабуду повтояют уже годы..

      Но пока Пригожин признался, что у знакомых верхов НИКТО из деток на СВО не пошел добровольно (про призванных сами понимаете ,ну и "странное" Пескова),
      Да на вечеринках Питерского форума, писали, золотой молодежи напомнили, что за подбитые "Леопарды" чтото там обещали. (удивились , якобы)
      Озвучали милион рублей, хотя помнится, год назад обещали гораздо больше. 10 за первый, 3-5 за остальные. Вроде так

      Вчера МО озвучил что около 10 000 человек получили выплаты за уничтоженную вражескую технику
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 11:39
    +1

    Мотивация, говоришь?
    "Гордума(региональное отделение ЕдРо, КПРФ...и далее по списку) закрыта. Все ушли на СВО."
  10. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 12:32
    0
    Цитата: ASAD
    А меня насторжила фраза что тратить на оборону будут больше. Доходов больше не будет, неужели пенсионный возраст опять поднимут? Ну не олигархов же раздевать.

    А откуда у тебя доходы будут, окромя минусы на ВО?
  11. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 12:37
    0
    Первый раз Ходаковский в "точку" попал. Согласен с ним на все 100. К сожалению, то, что происходит в стране, прямо скажем, не то,что надо бы. И это не только инфополе.....