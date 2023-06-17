При помощи трофейного БТР-камикадзе был подорван опорный пункт ВСУ

Российскими военными при помощи трофейного БТР-каимкадзе был подорван опорный пункт ВСУ. Отличились бойцы инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Захваченный у противника бронетранспортер, предположительно, МТ-ЛБ, загрузили взрывчаткой и направили на вражеский опорный пункт. Когда он подъехал к позиции ВСУ, его дистанционно подорвали.
Подрыв был очень серьезный
- рассказал командир взвода саперов с позывным «Барнаул».
Он сообщил, что в боевую машину было заложено примерно 3,5 тонны тротила, а также пять авиационных бомб ФАБ-100. Таким образом. Бронетранспортер превратился в самоходное взрывное устройство.
Сначала машиной управлял один из российских военнослужащих. Приблизившись к позиции противника на расстояние 300 метров, он направил на нее БТР, а сам выпрыгнул из него и вернулся к своим. Когда бронетранспортер приблизился к украинским военным, его подорвали при помощи радиосигнала. Участников этой операции командование наградило.
Собственно, подобная тактика на протяжение веков применялась военными моряками разных стран. Суда, которые называли брандерами, начиняли взрывчаткой и направляли на корабли противника.
Ранее сообщалось, что с начала СВО более десяти тысяч российских военнослужащих получили награды и денежные премии за уничтожение или захват вражеской техники.