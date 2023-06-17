Военное обозрение
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При помощи трофейного БТР-камикадзе был подорван опорный пункт ВСУ

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При помощи трофейного БТР-камикадзе был подорван опорный пункт ВСУ

Российскими военными при помощи трофейного БТР-каимкадзе был подорван опорный пункт ВСУ. Отличились бойцы инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа.


Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Захваченный у противника бронетранспортер, предположительно, МТ-ЛБ, загрузили взрывчаткой и направили на вражеский опорный пункт. Когда он подъехал к позиции ВСУ, его дистанционно подорвали.

Подрыв был очень серьезный

- рассказал командир взвода саперов с позывным «Барнаул».

Он сообщил, что в боевую машину было заложено примерно 3,5 тонны тротила, а также пять авиационных бомб ФАБ-100. Таким образом. Бронетранспортер превратился в самоходное взрывное устройство.

Сначала машиной управлял один из российских военнослужащих. Приблизившись к позиции противника на расстояние 300 метров, он направил на нее БТР, а сам выпрыгнул из него и вернулся к своим. Когда бронетранспортер приблизился к украинским военным, его подорвали при помощи радиосигнала. Участников этой операции командование наградило.


Собственно, подобная тактика на протяжение веков применялась военными моряками разных стран. Суда, которые называли брандерами, начиняли взрывчаткой и направляли на корабли противника.

Ранее сообщалось, что с начала СВО более десяти тысяч российских военнослужащих получили награды и денежные премии за уничтожение или захват вражеской техники.

Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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16 комментариев
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  1. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 11:10
    +3
    в боевую машину было заложено примерно 3,5 тонны тротила, а также пять авиационных бомб ФАБ-100

    Лунный кратер! laughing good
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:27
      +3
      Сирийский опыт пригодился, шахид-мтлб из Имарата Донбасс. Моджахеды ведут наступление на позиции салопоклонников.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:38
      +2
      По максимуму нагрузили.4 тонны груза мотолыга может тащить.
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 11:51
      +2
      Цитата: Flashpoint
      в боевую машину было заложено примерно 3,5 тонны тротила, а также пять авиационных бомб ФАБ-100

      Лунный кратер! laughing good

      После войны можно карасей разводить...
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:12
    +10
    Приблизившись к позиции противника на расстояние 300 метров, он направил на нее БТР, а сам выпрыгнул из него и вернулся к своим.

    Без башки малый))) Но отважный.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 11:18
      +2
      Цитата: Bingo
      Без башки малый)))

      Как ранее говорили:"Лихой малый".
      К слову украинцы уже не первый раз отмечают такое применение нашими войсками МТЛБ...
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 11:19
      +5
      Цитата: Bingo
      Приблизившись к позиции противника на расстояние 300 метров, он направил на нее БТР, а сам выпрыгнул из него и вернулся к своим.

      Без башки малый))) Но отважный.

      Настоящий герой! С такими и победим!
  3. Комментарий был удален.
  4. Родился_в_России
    Родился_в_России Сегодня, 11:18
    -8
    Какие потери? Куда отправили? Что по имели?
  5. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 11:27
    +1
    На наши БМП 1 надо минировать. Они же любят трофеи.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 11:57
      0
      Цитата: AlexWar
      На наши БМП 1 надо минировать. Они же любят трофеи.

      Уже применяли. Минировали нашу подбитую технику. У бандерлогов радости от захваченного трофея резко убавлялось.
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:38
    +1
    Молодцы, за смекалку пять баллов, а вот "мотолыгу" жалко.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 11:59
      +1
      Цитата: Южноукраинец
      Молодцы, за смекалку пять баллов, а вот "мотолыгу" жалко.

      А чего её жалеть. Мотолыга трофейная, как пришла, так и ушла, да еще с такой пользой.
      1. Грица
        Грица Сегодня, 12:26
        +2
        Цитата: Piramidon
        А чего её жалеть. Мотолыга трофейная, как пришла, так и ушла, да еще с такой пользой.

        Мотолыгу, конечно, можно было и по назначению использовать. А вот всяческие Бредли, М-113 и прочий натовский хлам так использовать очень даже полезно. Все равно нам они не очень то и нужны - ни запчастей, ни БК
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:41
    +1
    было заложено примерно 3,5 тонны тротила, а также пять авиационных бомб ФАБ-100.
    Да, бабахнуло должно быть знатно. По видео виден взрыв очень далеко поэтому о его мощности судить сложно. Такая тактика применялась не только на флоте, вспомним Сирию и "шахид мобили", которые направлялись на укрепленные позиции, правда ими управляли смертники.
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:58
    +2
    Возьмите со складов хранения десяток самых ушатанных мтлб,лишь бы они могли бегать,раскрасьте в пиксельный камуфляж,нанесите всушные опозновательные знаки,наложите взрывчатки,вот вам самоходные фугасы и готовы. am negative
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 12:23
      0
      раскрасьте в пиксельный камуфляж,нанесите всушные опозновательные знаки,наложите взрывчатки,вот вам самоходные фугасы и готовы. am negative
      Шмат сала надо еще примотать. Что б вся окресная бандерва сама к нему еще сбежалась за халявой. laughing