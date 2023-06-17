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Минпросвещения планирует вернуть уроки трудового воспитания в систему образования

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Минпросвещения планирует вернуть уроки трудового воспитания в систему образования

В российскую систему образования планируется вернуть трудовое воспитание. В настоящее время готовится принятие соответствующих изменений в действующее законодательство.


Как сообщает информационное агентство ТАСС, на полях ПМЭФ глава российского Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому предусматривается возвращение в российские школы трудового воспитания. Эту тему обсуждали депутаты в рамках парламентского часа, а также эту тему неоднократно поднимали родители российских школьников.

Кравцов подчеркнул, что очень важно со школы прививать юным россиянам любовь к труду, в том числе общественно полезной деятельности. По словам главы Минпросвещения, когда он учился в школе, в уроках трудового воспитания не было ничего зазорного. Однако, во времена, когда к системе образования начали относиться как к очередной услуге, подобные вопросы отошли на второй план. В настоящее время вопросы трудового воспитания вновь обрели актуальность, в связи с чем правительство планирует вернуть их в систему образования.

Глава Минпросвещения ранее сообщал, что система образования в новых российских регионах успешно справилась с учебным годом. В настоящее время идет подготовка к новому учебному году согласно принятой программе доведения всех учебных заведений новых субъектов федерации к общероссийским стандартам.

Кравцов также добавил, что в начале были опасения, что учителя под влиянием угроз со стороны киевского режима побоятся приступить к работе, однако этого не произошло.
Использованы фотографии:
Пресс-служба Правительства Российской Федерации
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38 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 11:30
    +3
    По словам главы Минпросвещения, когда он учился в школе, в уроках трудового воспитания не было ничего зазорного.
    Интересно когда ж то было? И в какой стране? Смотрим...
    Родился 17 марта 1974 года в Москве
    . То есть в СССР и в школу пошел в СССР, да и учился в той ВЕЛИКОЙ стране, где образование не было услугой...
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 11:31
    +7
    А станки то в школах остались? Или будут из бумаги клеить всякую чушь?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:36
      0
      А станки то в школах остались? Или будут из бумаги клеить всякую чушь?
      ...лопаты точно найдутся
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 11:40
        +2
        Цитата: Крымский партизан 1974
        лопаты точно найдутся

        Ну, сажали мы дерева, было такое. И даже траву ножницами подстригали. И в тоже время вытачивали керны, уголки долбили-сверлили, черенки для этих самых лопат, колотили посылочные ящики за 3 копейки штука...
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:57
          0
          посылочные ящики за 3 копейки штука
          ...точно,..только просто ящики..был бонус...полкилограмма гвоздей домой
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 12:23
            +1
            Цитата: Крымский партизан 1974
            только просто ящики..

            Не, нам платили. Первую зарплату я во втором классе получил за эти ящики.
    2. awdrgy
      awdrgy Сегодня, 11:39
      +2
      Остались кое где, но это возможные травмы. Никто свою голову подставлять не будет ,ибо никто не прикроет в случае чего. Директор теряет все ,ну , может безумный учитель на свой страх и риск? Ерунда все это,не нужная и опасная. Не знаю чего они хотят добиться, ибо формулу успеха дети видят на улице и это не труд.
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 13:17
        0
        Цитата: awdrgy
        Остались кое где, но это возможные травмы. Никто свою голову подставлять не будет ,ибо никто не прикроет в случае чего. Директор теряет все ,ну , может безумный учитель на свой страх и риск? Ерунда все это,не нужная и опасная.

        Ну да, приучать детей к труду, к тому, что они своими маленькими руками на большом и "страшном" станке способны сделать что-то нужное и полезное - это "ерунда", "очень опасно". Ни разу не слышал хоть бы об одном серьёзном несчастном случае на уроке труда в то далекое советское время...

        Цитата: awdrgy
        Не знаю чего они хотят добиться, ибо формулу успеха дети видят на улице и это не труд.

        Да ничего они не хотят добиться, пустая трескотня. Ну введут часы, на которых дети будут прозябать... Какие станки? Их на серьезные предприятия нужно поставлять тысячами, десятками тысяч. До каких школ сейчас? Да и импортный станок (или отечественный, произведенный на частном предприятии) будет стоить, как хвост боинга. Где деньги? У меня в школе около десятка разных станков когда-то стояло, сейчас сие удовольствие минимум миллионов на сто потянет...
    3. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 11:51
      -1
      Оригами например, это будет очень толерантно и для мальчиков и для девочек!!! :-)
    4. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 11:53
      +5
      И обязательно надо вернуть практику уборки класса самими учениками .
      Идея о том что это используется детский труд , просто бред .
      Можно еще освободить начальные классы , но это на усмотрение родителей и школы .
      Но в любом случае с 5 класса это надо вводить .
    5. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 12:27
      -1
      Какие станки, вы о чем? Бесплатная сила молодежи будет, только и всего. Будут ходить улицы мести.
      1. Комментарий был удален.
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 12:40
        0
        Цитата: Nesvoy
        Будут ходить улицы мести.

        Не, ну если платить будут, и то хорошо.
    6. VALERIK_097
      VALERIK_097 Сегодня, 13:00
      0
      В школе в которой я учился, остался весь станочный парк,более того неплохо обслужен и законсервирован,инструментальная кладовая может обеспечить небольшой механосборочный участок,классы металло и деревообработки в идеале-тиски,верстаки-всё как 35 лет назад.Всё зависит от директора школы и завхоза,ну и шефов в лице судоремонтного завода.Но я подозреваю,что так не везде.С 6-го класса деревообрабатывающие станки,с 7-го металлообрабатывающие,9-10 классы получение специальности по профилю судоремонтного предприятия с присвоением 1-го разряда.
      1. Загребун
        Загребун Сегодня, 13:11
        0
        Сколько живу первый раз про присвоение 1 го разряда слышу.
  3. палестинец
    палестинец Сегодня, 11:36
    +1
    да правильно, у нас девчата шили что то, готовили, а мы Калашников из дерева тачали)))))
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:45
      0
      а мы Калашников из дерева тачали)
      ...швабры и черенки для лопат и цапок а самые продвинутые напильником гаечные ключи точили
    2. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 11:54
      +1
      Дверные крючки выгибали, черенки для лопат, по моему даже зубило выпиливали!!! Станки были но вот ни разу не видел что бы работали.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:02
        0
        Станки были но вот ни разу не видел что бы работали.
        ...не знаю как у всех, но у нас такая индульгенция как работать на станке была только в 10 классе..да и то опять же..самым покладистым
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 12:26
          0
          Цитата: Крымский партизан 1974
          работать на станке была только в 10 классе.

          У нас - класса с шестого.
        2. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 12:41
          0
          Цитата: Крымский партизан 1974
          у нас такая индульгенция как работать на станке

          Стремительным домкратом. Индульгенция - это не о том немного.

          Цитата: Крымский партизан 1974
          была только в 10 классе..да и то опять же..самым покладистым

          У нас с этим хорошо было. 4 года по одному дню в неделю - так называемые "труды", 2 месяца практики летом, не помню, после какого класса, на заводе, учениками.

          Так что 2-3 разряды токаря (или фрезеровщика) на выходе имели все желающие.
    3. awdrgy
      awdrgy Сегодня, 12:38
      +1
      Да это и сейчас есть,вот сын сделал,правда не только на уроке( пришлось на кружке доработать)


      Никаких станков,все ручная работа( ножовка,рашпиль,напильник,надфили и т.п.)
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:36
    +6
    Пусть начнут прививать любовь к труду с детёнышей олигархов и чиновников... Вот им-то - как раз очень не вредно было бы понять, как народ добывает денежку, которую их родители потом у него воруют..
  5. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 11:38
    +13
    Минпросвещения настолько же оторвано от среднестатистической школы, насколько Минобороны оторвано от реальной среднестатистической войны.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 12:01
      +2
      Абсолютно верно, не с этими людьми и не при такой политической системе. Дети настолько оторваны от реальности (спасибо интернет), да и преподавать некому.
    2. Загребун
      Загребун Сегодня, 13:14
      0
      Чиновники любого министерства оторваны от своих "опекаемых". "Как далеки они от народа (с)"
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:55
    +2
    В УССР так было:
    В киевской школе №49 учитель труда Лиммер поставил маленький конвейер от завода Точэлектроприбор. За заработанные деньги выпускной класс на каникулах ездил отдыхать, причём, в Чехословакию!
  7. Грац
    Грац Сегодня, 12:02
    +1
    надо возвращать. но техника безопасности должна быть прежде всего. если предполагают устанавливать станки в школьной мастерской. тоже застал ещё считай советскую школу.и на сверловочном станке работали и на токарном, и на фрезерном,
    но на сверловочном было страшновато, тиски были легкие и их постоянно уводило с плиты станка и все засверленные и косоватые если мелку деталь зажимали соответственно и отверстие просверленное было не по центру где изначально отметка была накернена, а он был на хорошую скорость включен и рвало там не по детски деталь из рук если пассатижами держал. ну и станки уже тогда были возраста 30+, а то и 40+, естественно после конца СССР расходников школа для уроков труда практически достать не могла.
    все напильники были сточены очень сильно, а требовали деталь обточить до нужных размеров за энное количество занятий, делали шпингалет, маленький 100гр молоточек из арматуры вытачивали и закаливали, подсвечники в виде розового куста
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:48
      0
      Цитата: Грац
      рвало там не по детски деталь из рук если пассатижами держал.

      Не буду в детали вдаваться, но хреново вас учили. У нас в технаре учитель труда еще тот додозвон был, я бы и сам его научил. Тоже он затупил со скоростью сверловки и зенковании.
    2. awdrgy
      awdrgy Сегодня, 12:57
      0
      -Что они у тебя делают?
      -Ножики.
      - Из чего?
      - Из напильников.
      -Чем?
      - Более твердым напильником.)))
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:08
    0
    Минпросвещения планирует вернуть уроки трудового воспитания в систему образования
    . А в теперешней школе вообще есть хоть какой то элемент ВОСПИТАНИЯ???
    Кого там воспитывают, когда и как???
  9. МВГ
    МВГ Сегодня, 12:09
    0
    Нашему Минпросвещению бы в библиотеку сходить, да программы образования СССР поштудировать. Лучше всего за 1948 - 1956 годы. Ибо новое это хорошо забытое старое. Берите пример с Израильских образовательных программ - они до сих пор преподают по учебникам СССР за 1951 год.
  10. Eugen Alpine
    Eugen Alpine Сегодня, 12:11
    -1
    Сначала из общества и ссаных элит каленым железом выжигается презрение и ненависть к труду. А только потом прививается любовь к труду детям. А наоборот это пустое бессмысленное начинание.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:32
      0
      Цитата: Eugen Alpine
      А только потом прививается любовь к труду детям.

      Я вообще не понимаю, как можно это привить. Мне никто не прививал, мне самому интересно было.
  11. иван2022
    иван2022 Сегодня, 12:18
    -2
    Труд и все, что связано с ним--главный элемент ведения хозяйства.

    А народная идея-то совсем другая...... Она такая же, как у "элиты" по своей сути.
    Идея выживания любой ценой.

    Откройте любой патриотический сайт и там увидите, что главное для современных русских--выживание. Всё что угодно, любая мерзость, но лишь бы не было войны и революции..... Правда первое уже получили..

    Даже в самой богатой стране Мира в 21 веке... Даже в Раю! Только бы выжить!!! Здесь годится все - и воровство и предательство.. Главное выжить.

    И никакими уроками труда это не отменить... Труд в нашем понимании есть нечто глупое, убогое, смешное. Короче - сплошной Совок и фуфайка. А надо выжить!
  12. HAM
    HAM Сегодня, 12:23
    +2
    Представляете какой визг подымут "яжмать"? А сами скулят что мужья гвоздя в стену забить не могут......
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:36
      0
      Да ладно... скулящие "мужа на час" заказывают и всех делов...
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 12:55
        0
        Цитата: rocket757
        скулящие "мужа на час" заказывают

        - А долго ли, умеючи?
        - Умеючи - долго...

        Я это к тому, что за "начас" много полезного не сделать. request laughing
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 12:56
        0
        Цитата: rocket757
        скулящие "мужа на час" заказывают и всех делов..

        А куда им обычно надо гвоздь забить? А то я как то по пьяни кинул свой телефон типа "муж на час", так потом отключил его на пару месяцев. Заколебали эти жены.