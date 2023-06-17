В российскую систему образования планируется вернуть трудовое воспитание. В настоящее время готовится принятие соответствующих изменений в действующее законодательство.
Как сообщает информационное агентство ТАСС, на полях ПМЭФ глава российского Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому предусматривается возвращение в российские школы трудового воспитания. Эту тему обсуждали депутаты в рамках парламентского часа, а также эту тему неоднократно поднимали родители российских школьников.
Кравцов подчеркнул, что очень важно со школы прививать юным россиянам любовь к труду, в том числе общественно полезной деятельности. По словам главы Минпросвещения, когда он учился в школе, в уроках трудового воспитания не было ничего зазорного. Однако, во времена, когда к системе образования начали относиться как к очередной услуге, подобные вопросы отошли на второй план. В настоящее время вопросы трудового воспитания вновь обрели актуальность, в связи с чем правительство планирует вернуть их в систему образования.
Глава Минпросвещения ранее сообщал, что система образования в новых российских регионах успешно справилась с учебным годом. В настоящее время идет подготовка к новому учебному году согласно принятой программе доведения всех учебных заведений новых субъектов федерации к общероссийским стандартам.
Кравцов также добавил, что в начале были опасения, что учителя под влиянием угроз со стороны киевского режима побоятся приступить к работе, однако этого не произошло.