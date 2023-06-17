Военное обозрение
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Самолёт с африканскими журналистами могли намеренно задержать в Польше, чтобы те не засвидетельствовали отсутствие ракетных ударов РФ по Киеву

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Самолёт с африканскими журналистами могли намеренно задержать в Польше, чтобы те не засвидетельствовали отсутствие ракетных ударов РФ по Киеву

Африканская пресса комментирует турне африканских лидеров в Европу – в Киев и Санкт-Петербург – где те проводят переговоры о возможном урегулировании конфликта на Украине. Помимо темы самих переговоров обсуждаются ещё несколько вопросов.


Первый вопрос связан с задержкой в Польше самолёта с охраной президента ЮАР Сирила Рамофосы и африканскими журналистами. Польская сторона заявила, что у пассажиров на борту самолёта якобы не было соответствующих документов на ношение оружия на территории Польши. Видимо, польская полиция не обращает внимания на отсутствие таких документов только у польских наёмников, которые с оружием возвращаются с территории Украины или отправляются туда воевать против России...

Южноафриканская пресса пишет, что по линии МИД ЮАР требует от Варшавы объяснений, указывая на то, что в любой поездке любого президента стран мира сопровождает вооружённая охрана. И задержка охраны могла сказаться на безопасности Сирила Рамофосы.

Второй вопрос: был или не был Киев атакован российскими ракетами во время визита в украинскую столицу африканской делегации?
Южноафриканские журналисты не присутствовали при тех обстоятельствах, когда Сирила Рамофосу и других африканских лидеров украинская сторона отправила в бомбоубежище. Как уже отмечалось, самолёт с журналистским пулом продолжал находиться в польском Жешуве, и лишь через несколько часов и журналисты, и президентская охрана из самолёта были выпущены, после чего отправились автобусами в Киев.

На этом основании эксперты высказывают предположение о том, что польские власти могли намеренно задержать африканских журналистов в Жешуве, чтобы те не смогли дать чёткого ответа по поводу воздушной тревоги в Киеве. Соответственно, воздушная тревога была фейковой, и, вероятно, поляки об этом хорошо знали.

Однако есть, как уже сообщало «Военное обозрение», свидетельство пресс-секретаря президента ЮАР, который заявил, что никаких взрывов и звуков сирен в Киеве и области он не слышал. Глава пресс-службы Сирила Рамофосы также сообщил о том, что когда его шефа украинская сторона отправляла в бомбоубежище, то его рядом с ним не было. Это лишний раз доказывает, что главу ЮАР всеми способами пытались отделить от тех, кто мог бы напрямую констатировать лживость заявлений об ударах «Кинжалами» и «Калибрами».

Глава киевского режима Зеленский сам транслировал ложь во время совместной пресс-конференции с африканскими президентами. Тогда же ГШ ВСУ распространил заявление о якобы шести сбитых «Кинжалах» и шести сбитых «Калибрах».

Сам президент ЮАР заявил, что, «были удары или нет, но в любом случае это не останавливает африканскую делегацию от предложения плана мирного урегулирования конфликта».

Сирил Рамофоса:

Когда-то наш лидер Нельсон Мандела сидел в тюрьме, и никто представить себе не мог, что он в скором времени выйдет на свободу и что жизнь в ЮАР кардинально поменяется. Именно поэтому мы считаем, что украинский конфликт может и должен быть урегулирован, не теряем на это надежды, пусть кому-то это и может показаться сейчас немыслимым.
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4 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:32
    +1
    Это была заранее спланированная спецслужбами совместная провокация, причем наглая по действиям польской стороны. А украинское шоу с воздушными тревогами давно известно даже представителям Запада, которые точно уверены, что в их посещение ни каких налетов не предвидится. Действия Киева становятся уже надоедливыми и скучными, правда каждый раз быстро и с удовольствием раздуваются западными СМИ.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:36
    +1
    В это раз шоу неудалось,африканцы оказались не из робкого десятка.Сова с глобуса улетела.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 12:09
    0
    Самолёт с африканскими журналистами могли намеренно задержать в Польше, чтобы те не засвидетельствовали отсутствие ракетных ударов РФ по Киеву

    А что, главный загорелый сам не может зафиксировать?!
    1. Володин
      Володин Сегодня, 13:10
      0
      Цитата: isv000
      А что, главный загорелый сам не может зафиксировать?!

      Боюсь, и Вы бы не зафиксировали, если бы вас сразу затолкали в бомбоубежище под возгласы украинских сопровождающих "воздушная тревога!"