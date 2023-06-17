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СБУ «нашла виновного» в передаче информации об иностранных наемниках на Яворовском полигоне российским спецслужбам

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СБУ «нашла виновного» в передаче информации об иностранных наемниках на Яворовском полигоне российским спецслужбам

Больше года потребовалось Службе безопасности Украины (СБУ), чтобы найти, а скорее назначить, человека, который якобы сообщил российским спецслужбам о нахождении на Яворском полигоне в Львовской области иностранных наемников.


В марте прошлого года Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам ВСУ в селе Старичи и на военном полигоне Яворовский в Львовской области. По данным российского командования, в результате были уничтожены крупная партия иностранных вооружений в местах хранения и до 180 иностранных наемников. По неофициальным сведениям, помимо иностранцев на полигоне были ликвидированы 60 военнослужащих ВСУ, более 250 боевиков получили ранения.

Буквально за неделю до поражения мест дислокации иностранных наемников российскими ракетами советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк разместил в сети фотографию с этой военной базы, сопроводив ее надписью: «Яворов переполнен добровольцами». Подозрение в том, что именно этот снимок стал сигналом для российского военного командования подготовить и нанести удар по Яворовскому полигону вроде как напрашивалось само собой.



Но, как известно, следствие и правосудие на Украине имеют свою специфику. Арестовать и осудить могут кого угодно и за что угодно, но только не приближенных из команды Зеленского. Так было, в частности, с нашумевшим делом о закупках Минобороны Украины продуктов питания для ВСУ по в разы завышенным ценам. Тогда министр обороны Алексей Резников, вопреки ожиданиям, сохранил свою должность по личному распоряжению президента, а коррупционное дело быстро замяли.

Ничего нового не произошло и в расследовании СБУ по делу об уничтожении большого количества иностранных наемников и военнослужащих ВСУ на Яворовском полигоне. Провозившись более года, следователи нашли «деда отпущения», якобы передавшего в марте прошлого года российским спецслужбам информацию о нахождении иностранных наемников на военной базе в Львовской области.

Им оказался 72-летний местный житель Александр Косторный, который возглавляет общество пушкинистов во Львове. Подозреваемому в шпионаже уже предъявлено обвинение в государственной измене, по которому ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Скорее всего, любовь к русскому поэту-классику еще и станет отягчающим обстоятельством. В российских пабликах едко прокомментировали эту новость: теперь Подоляк «может спать спокойно».
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:31
    -3
    Кто нибудь из наших немецких друзей ,проштудировал бы Штерн,там есть что нибудь о Буданове? hi
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 12:30
      0
      Жертва рекламы - якобы сменщик зе.
      Мухи вмрут сами.
      Кинжал не навредил никому.
      Зе не убивается-он наш агент.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:34
    +2
    Мда уж..Заповедник и д и о т о в..Этим все сказано.Да,пушкинисты виноваты во всех бедах на вна
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 12:27
      0
      Мне плевать кого там назначила СБУ виноватым за удар по Яворовскому полигону.
      Меня другое интересует...
      Путин на экономическом саммите в Питере заявил, что мы в состоянии разрушить любое здание в Киеве.
      Но, сознательно этого не делаем...
      Почему?
      Почему не уничтожили до сих пор здания СБУ, Минобороны, Офиса президента?
      Что за "гуманитарные причины?"
      Что за любовь к врагам?
      Под сенью этих учреждений планируется уничтожение России...
      Чувство абсурда... am
      1. Баюн
        Баюн Сегодня, 12:48
        0
        Нет смысла разрушать! Киевскую Русь в ЛЮБОМ случае будут восстанавливать русские и за счет русских...

        Кстати, неплохо было бы убрать из русского языка слова "украина" и "украинец". Киевская Русь и кияне - для инфо-СВО самое то.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:53
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Да,пушкинисты виноваты во всех бедах на вна

      Да берите выше, сам А.С. Пушкин виноват, если бы не он, то незахистная была бы давно в НАТЕ и гейросоюзе, ну а в ЛГБТ уже и подавно.
      Да вообще весь мир виноват, и весь мир должен свидомым.
      Как я стал любить Африку, познав Руину !
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 11:38
    +2
    Им оказался 72-летний местный житель Александр Косторный, который возглавляет общество пушкинистов во Львове. Подозреваемому в шпионаже уже предъявлено обвинение в государственной измене, по которому ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы.
    Мда... "мракобесие" во всей красе.
    В те то времена, когда ни кто не думал, что мобильник это отличный источник информации, достаточно было одного пролета спутника, что бы засечь их максимальное сосредоточение по времени...
    И в этом так же Пушкин виноват был?
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 11:58
      +3
      "мобильник отличный источник информации" дак, это сушно, а шпиен завсегда интереснее.
      Есть,повод продвинуться по службе, а такое грех упускать
    2. Eug
      Eug Сегодня, 13:14
      0
      Похоже, что в Харькове улицу Пушкинскую переименовывают из-за этого... памятник уже убрали - а он был поставлен отнюдь не коммунистами - в 1904 году... ни в революцию, ни в оккупацию его не трогали..
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:39
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Кто нибудь из наших немецких друзей ,проштудировал бы Штерн,там есть что нибудь о Буданове? hi

    40 дней ещё не прошло: ждите...
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:44
    +1
    А шо, Подоляк тоже к Бандере на совещание уехал? Вроде во всем пока Залужного принято обвинять - этот уже не отмажется... Что, вчера опять над Куевым Пэтриоты летали по соседним кабинетам, как с Будановым?
    ПиСи: только до конца дочитав, понял, что там пушкинист виноват)
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:46
    +3
    Сами же об этом трубили хвастаясь, а теперь нужен стрелочник, чтобы прикрыть свои задницы. Старо, как мир. А 72-х летний пенсионер если бы не возглавлял "общество пушкинистов", то возможно не попал под раздачу. Правда нашли бы другого.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:47
    +2
    Дедуле нужно было пароллельно Гетё читать,тогда бы не тронули...
    1. HAM
      HAM Сегодня, 12:02
      +2
      Вы думаете,что они знают кто такой Гёте?Примерно как американцы композитора за кобеля принимают...
  8. nikon voron
    nikon voron Сегодня, 12:44
    0
    Ай да Пушкин, ай да су... сын ! Похоже дедок попал в переплёт из-за любви к поэзии.