Больше года потребовалось Службе безопасности Украины (СБУ), чтобы найти, а скорее назначить, человека, который якобы сообщил российским спецслужбам о нахождении на Яворском полигоне в Львовской области иностранных наемников.
В марте прошлого года Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам ВСУ в селе Старичи и на военном полигоне Яворовский в Львовской области. По данным российского командования, в результате были уничтожены крупная партия иностранных вооружений в местах хранения и до 180 иностранных наемников. По неофициальным сведениям, помимо иностранцев на полигоне были ликвидированы 60 военнослужащих ВСУ, более 250 боевиков получили ранения.
Буквально за неделю до поражения мест дислокации иностранных наемников российскими ракетами советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк разместил в сети фотографию с этой военной базы, сопроводив ее надписью: «Яворов переполнен добровольцами». Подозрение в том, что именно этот снимок стал сигналом для российского военного командования подготовить и нанести удар по Яворовскому полигону вроде как напрашивалось само собой.
Но, как известно, следствие и правосудие на Украине имеют свою специфику. Арестовать и осудить могут кого угодно и за что угодно, но только не приближенных из команды Зеленского. Так было, в частности, с нашумевшим делом о закупках Минобороны Украины продуктов питания для ВСУ по в разы завышенным ценам. Тогда министр обороны Алексей Резников, вопреки ожиданиям, сохранил свою должность по личному распоряжению президента, а коррупционное дело быстро замяли.
Ничего нового не произошло и в расследовании СБУ по делу об уничтожении большого количества иностранных наемников и военнослужащих ВСУ на Яворовском полигоне. Провозившись более года, следователи нашли «деда отпущения», якобы передавшего в марте прошлого года российским спецслужбам информацию о нахождении иностранных наемников на военной базе в Львовской области.
Им оказался 72-летний местный житель Александр Косторный, который возглавляет общество пушкинистов во Львове. Подозреваемому в шпионаже уже предъявлено обвинение в государственной измене, по которому ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Скорее всего, любовь к русскому поэту-классику еще и станет отягчающим обстоятельством. В российских пабликах едко прокомментировали эту новость: теперь Подоляк «может спать спокойно».