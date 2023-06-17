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Одна из португальских компаний-производителей дронов заявила о своём намерении передать Киеву БПЛА

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Одна из португальских компаний-производителей дронов заявила о своём намерении передать Киеву БПЛА

Компания-производитель дронов из Португалии под названием Tekever намерена поставить Киеву БПЛА с большой продолжительностью полёта для проведения ВСУ своих наземных и морских операций. Об этом руководство португальской оборонной компании рассказало в беседе с Defense News. Как уточнили там, средства на эти цели будут выделены Международным фондом помощи Украине, учреждённым Великобританией летом прошлого года.


Стоит отметить, что поставки военной техники посредством вышеупомянутого фонда были также профинансированы и другими европейскими государствами, среди которых – Исландия, Дания, Литва, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Великобритания. Все эти вооружения, как ожидается, прибудут на Украину уже в следующем месяце.

По имеющимся в распоряжении издания данным, в число беспилотных авиационных систем входит беспилотный грузовой летательный аппарат Malloy T150, разработанный британской компанией Malloy Aeronautics, беспилотник голландского производства DeltaQuad Pro VTOL, способный переносить полезный груз, весом до 1 кг. Среди них числится датский разведывательный БПЛА Astero ISR, наряду с португальским многоцелевым дроном Tekever AR3.

Данный БПЛА оснащён системой запуска с катапульты, он способен находиться в воздухе до 16 часов. Конструкция Tekever AR3 выполнена в конфигурации самолёта вертикального взлёта и посадки VTOL

– заявил один из представителей Tekever в интервью американскому порталу.

Для справки: Tekever AR3 – малый беспилотник с большой продолжительностью полёта, предназначенный для осуществления наблюдения в широкой зоне при проведении как наземных, так и морских операций. Его максимальная полезная нагрузка достигает 4 кг, крейсерская скорость дрона составляет от 75 до 90 км/ч в зависимости от нагрузки. Также он может осуществлять посадку с помощью парашюта.
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9 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:39
    +2
    С миру по сосенке,зеле на армию,тем и воюют,что выклянчат.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 20:48
      +2
      И воюют и выклянчат... к сожалению это на долго, если с нашей стороны не последует того, сего и прочего...
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 20:54
        0
        Португальцы хотят получить рекламу в стиле оля-байрактар в армяно-азербайджанском конфликте...
        Прокатит, так прокатит. А нет, так много они и не передадут...
        1. ААК
          ААК Сегодня, 21:26
          -1
          Так России даже не одна папуасская компания не передаст хотя-бы один БПЛА, не говоря уже про "глобальных друзей-союзников" - Китай и Индию, у тех всё союзничество ограничивается закупкой нефти-газа по демпинговым ценам, для предложениями похабного для России мира..
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:46
    +1
    Одна из португальских компаний-производителей дронов заявила о своём намерении передать Киеву БПЛА
    . Дрова, дрова, дрова в костёр... ничего лишнего, такова реальность.
  3. fiv
    fiv Сегодня, 20:56
    0
    У португалов сплошные косяки- сначала америку открыли, теперь вот беспилотгики хрюнам...
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:59
    +2
    Интересно, каков в португальском дроне процент китайских комплектующих?
  5. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 21:10
    -1
    А что не можем мы начать осуществлять плановые диверсии по странам которые делают оружие против нас?
  6. bars042
    bars042 Сегодня, 21:23
    0
    Компания - Tekever

    В Риге тоже была компания из СГА по беспилотникам, а потома, бац, и пожар. В Саласпилсе недавно бензовоз NATO`вский загорелси. Ну, таки бывает, ну шо поделаеш. Техника!