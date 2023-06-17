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«Это подорвёт доверие к евро»: Центробанк ЕС предостерег Брюссель от конфискации российских активов

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«Это подорвёт доверие к евро»: Центробанк ЕС предостерег Брюссель от конфискации российских активов

В Евросоюзе продолжают искать пути использования замороженных средств, принадлежащих российским организациям и гражданам. Брюссель всерьёз рассматривает возможность использовать украденные российские деньги для восстановления Украины.


Ранее сообщалось, что для начала будут изыматься доходы от российских активов, которые заблокированы в европейских банках. Однако Европейский центробанк (ЕЦБ) выступил с предостережением властей Евросоюза от подобных шагов. В частности, как пишет газета Financial Times, такое предупреждение отправлено в Еврокомиссию.

Реализация этих планов приведёт к подрыву доверия к евро как мировой валюте и отрицательно скажется на европейской финансовой стабильности, считают в ЕЦБ.

Европейские власти хотят восстановить Украину за счёт России, конфисковав её активы на миллиарды евро, имеющиеся на территории ЕС. Если этот процесс будет запущен, то другие «повернутся спиной» к евро, отмечается в послании ЕЦБ.

По мнению аналитиков Европейского центробанка, последствием подобного решения Брюсселя может стать «увеличение стоимости финансирования для европейских государств и диверсификация торговли».

Как сообщает ряд СМИ, на территории ЕС заморожены российские активы на сумму более 220 млрд евро. Однако некоторые эксперты говорят, что львиная доля этих активов заморожено лишь на бумаге по той причине, что конкретных счетов в ЕС до сих пор не нашли.
Использованы фотографии:
www.britannica.com
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:38
    +2
    А как на это посмотрят саудиты,про китайцев можно вообще не говорить.
    1. Комментарий был удален.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:56
      0
      Цитата: tralflot1832
      А как на это посмотрят саудиты,

      Так же как всегда они смотрели и сейчас смотрят на ЛГБТешников.
    3. Грац
      Грац Сегодня, 13:17
      0
      а китайцы в ес поскупали много портов крупнейших, они там тоже могут потерять очень много. если и их вскорости будут раздевать
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:40
    +5
    Нечего было деньги из страны выводить. Впредь,наука будет.
    1. Старый Хрен
      Старый Хрен Сегодня, 11:46
      +1
      Они вывозили, вывозят и будут вывозить. По другому это сообщество не работает и не живет. Запад закатил пинище, будут вывозить в Китай и Азию, а может и в Африку. Это строго научный факт. По которому всё происходит уже более 30 лет.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 11:51
      0
      Если бы. Это наука для тех, кто и так никаких денег не выводил. А те, которые выводили - не обучаемые. Клинические, можно сказать. У них есть только вера в "Западные Ценности", "Демократию", "Невидимую Руку Рынка", "Священное Право Частной Собственности" и прочие абстрактные понятия, которые на Западе формулируют для внушения политическому истеблишменту стран третьего мира.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:58
      -1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Нечего было деньги из страны выводить. Впредь,наука будет.

      Если бы наука была, то в этом году не ушло бы из России около 300 миллиардов долларов.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:44
    -1
    Да вы что,такая халява да с учётом того что МИД России молчит как рыба об асфальт,и видимо власть уже смирилась с кражей этих денег у страны,мы точно можем рассчитывать на уши мёртвого осла,а не те сотни миллиардов долларов и евро
  4. hohohol
    hohohol Сегодня, 11:48
    +1
    220 млрд евро, это цена репутации ЕС. Цена, так скажем, бросовая.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:04
    0
    Брюссель всерьёз рассматривает возможность использовать украденные российские деньги для восстановления Украины.
    . А вот это и правда смешно... восстанавливать скакуасия они будут laughing
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:00
      0
      Цитата: rocket757
      А вот это и правда смешно... восстанавливать скакуасия они будут

      Последний анекдот из армянского радио -"Запад после войны, будет восстанавливать Украину".
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:13
    -2
    Пусть заявят в ответ, что это антисемитизм и отрицание Холокоста)))
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:20
    -1
    подобного решения Брюсселя может стать «увеличение стоимости финансирования для европейских государств и диверсификация торговли».
    Но эта возможная проблема очевидно пока на втором месте в Европе. На первом - отнятие денег "законным путем", а после нас хоть потоп.