«Это подорвёт доверие к евро»: Центробанк ЕС предостерег Брюссель от конфискации российских активов

В Евросоюзе продолжают искать пути использования замороженных средств, принадлежащих российским организациям и гражданам. Брюссель всерьёз рассматривает возможность использовать украденные российские деньги для восстановления Украины.Ранее сообщалось, что для начала будут изыматься доходы от российских активов, которые заблокированы в европейских банках. Однако Европейский центробанк (ЕЦБ) выступил с предостережением властей Евросоюза от подобных шагов. В частности, как пишет газета Financial Times, такое предупреждение отправлено в Еврокомиссию.Реализация этих планов приведёт к подрыву доверия к евро как мировой валюте и отрицательно скажется на европейской финансовой стабильности, считают в ЕЦБ.Европейские власти хотят восстановить Украину за счёт России, конфисковав её активы на миллиарды евро, имеющиеся на территории ЕС. Если этот процесс будет запущен, то другие «повернутся спиной» к евро, отмечается в послании ЕЦБ.По мнению аналитиков Европейского центробанка, последствием подобного решения Брюсселя может стать «увеличение стоимости финансирования для европейских государств и диверсификация торговли».Как сообщает ряд СМИ, на территории ЕС заморожены российские активы на сумму более 220 млрд евро. Однако некоторые эксперты говорят, что львиная доля этих активов заморожено лишь на бумаге по той причине, что конкретных счетов в ЕС до сих пор не нашли.