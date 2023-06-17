Зеленский проигрывает. Становится все более очевидным, что у него нет ни малейшего шанса одержать победу над русскими

Украинский президент Владимир Зеленский вызывает все большее раздражение у правящих кругов США, поэтому не исключено, что в Вашингтоне попытаются «убрать» главу киевского режима. Об этом рассуждает бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Реймонд Макговерн.По утверждению эксперта, США уже подводят мировую общественность к осознанию факта причастности Украины к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявляет, что Украина получила 98% того, что хотел ранее Зеленский. Но «победить» украинские формирования не могут, и винить в такой ситуации тоже будут Зеленского.- подчеркивает Макговерн.По мнению американского эксперта, США хотят избавиться от Зеленского. Но еще у американской стороны есть возможность дать Зеленскому шанс «соскочить», поселившись где-нибудь на Сейшелах или Ривьере. А может быть и другой сценарий, когда президент Украины просто «погибнет».Отметим, что это – не первое подобное рассуждение от американских экспертов, а сам факт появления таких публикаций в англоязычном медийном пространстве свидетельствует о том, что вопрос отстранения Зеленского от власти действительно может обсуждаться американским руководством. Пока Зеленского еще используют в своих целях, но затем он может потерять остатки «полезности» для Вашингтона, и тогда ситуация для украинского президента станет совсем непредсказуемой.