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Экс-аналитик ЦРУ: США хотят избавиться от главы киевского режима Зеленского

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Экс-аналитик ЦРУ: США хотят избавиться от главы киевского режима Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский вызывает все большее раздражение у правящих кругов США, поэтому не исключено, что в Вашингтоне попытаются «убрать» главу киевского режима. Об этом рассуждает бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Реймонд Макговерн.


По утверждению эксперта, США уже подводят мировую общественность к осознанию факта причастности Украины к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявляет, что Украина получила 98% того, что хотел ранее Зеленский. Но «победить» украинские формирования не могут, и винить в такой ситуации тоже будут Зеленского.

Зеленский проигрывает. Становится все более очевидным, что у него нет ни малейшего шанса одержать победу над русскими

- подчеркивает Макговерн.

По мнению американского эксперта, США хотят избавиться от Зеленского. Но еще у американской стороны есть возможность дать Зеленскому шанс «соскочить», поселившись где-нибудь на Сейшелах или Ривьере. А может быть и другой сценарий, когда президент Украины просто «погибнет».

Отметим, что это – не первое подобное рассуждение от американских экспертов, а сам факт появления таких публикаций в англоязычном медийном пространстве свидетельствует о том, что вопрос отстранения Зеленского от власти действительно может обсуждаться американским руководством. Пока Зеленского еще используют в своих целях, но затем он может потерять остатки «полезности» для Вашингтона, и тогда ситуация для украинского президента станет совсем непредсказуемой.
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27 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:51
    +6
    Бред,хотели бы давно уже убрали. Им вторую такую марионетку с еврейскими корнями и полностью послушную теперь не найти,ибо любой кто мог стать во главе ук-роины либо гниёт в земле,либо либо не станет лезть во власть видя как зеля портачит по всем,и в первую очередь в неумении решать проблемы а не перекидывать их на своё окружение.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 12:01
      +8
      Бред,хотели бы давно уже убрали.

      1. Раньше ещё не созрело.
      2. Зеля видимо и сам давно хочет спрыгнуть с подножки.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 12:04
        +1
        А может быть и другой сценарий, когда президент Украины просто «погибнет».
        Если не спрыгнет вовремя....
      2. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 12:09
        +4
        Цитата: Бывший солда
        Зеля видимо и сам давно хочет спрыгнуть с подножки.

        Кому интересно что он хочет? Уверен он хотел "соскочить" как только российские войска пересекли границу Украины. На него столько есть у кураторов, что не на одну жизнь хватит.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 12:20
          +3
          Цитата: Южноукраинец
          Кому интересно что он хочет?

          Пока он "не лох, а президент", до тех пор кое что он может.

          Цитата: Южноукраинец
          На него столько есть у кураторов, что не на одну жизнь хватит.

          Вдобавок, у него на кураторов тоже полно материалов.
          Все вместе дает почти 100% гарантию, что его грохнут.
          1. Южноукраинец
            Южноукраинец Сегодня, 12:59
            +1
            Цитата: Alex777
            Пока он "не лох, а президент", до тех пор кое что он может.

            Он не только может но и делает, а именно за деньги уничтожает граждан Украины.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 12:06
      +3
      Цитата: Бережливый
      Бред,хотели бы давно уже убрали.
      100%
      Цитата: Бережливый
      Им вторую такую марионетку с еврейскими корнями и полностью послушную теперь не найти

      Да ну...это точно не про Украину. Взять того же Порошенко.
      1. grem
        grem Сегодня, 12:27
        +1
        Цитата: svp67
        Да ну...это точно не про Украину. Взять того же Порошенко.

        Коломойского с его 10 тыс .долларов за клятого огромные банеры ! По всей усраине
        Этого упыря нужно сперва поймать падлу ..ВЕДЬ ЭТО БЫЛ ПРИЗЫВ !
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:51
    +6
    Ненене! Не трогайте эту марионетку. Пусть гробит недострану и ВФУ и дальше!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:14
      +2
      Цитата: Румaтa
      Ненене! Не трогайте эту марионетку. Пусть гробит недострану и ВФУ и дальше!

      Так же думаю yes
      1. grem
        grem Сегодня, 12:23
        +1
        Цитата: Теренин
        Цитата: Румaтa
        Ненене! Не трогайте эту марионетку. Пусть гробит недострану и ВФУ и дальше!

        Так же думаю yes

        Он должен жить ,но под охраной СВР ..Умрет смешно все уже знают ,но он пока нужен нам
        Вот фото всего происходящего ..

        Носатый с носатым уже задумали бойню тогда еще ..!!
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:51
    0
    Мнение бывшего цереушника.Но вряд ли к нему прислушиваются.Зеле удачно получается прокачивать амерзский ВПК,а это главное.."Кто де его посадит?Он же-ПАМЯТНИК!!"
  4. Irokez
    Irokez Сегодня, 11:53
    +1
    Типичная методика ведения дел Англосаксов.
    Кого-то использовать и в зависимости от ситуации и обстоятельств манипулировать мнением общественности и по необходимости менять неугодных на угодных.
    Мавр сделал своё дело и должен уйти. То есть заварил кашу, а когда общественное мнение начинает бунтовать, то всё списать на того кто заварил, но при этом сами чистые, белые и пушистые. Жаль, что сами мавры это плохо понимают.
    1. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 12:08
      +2
      Цитата: Irokez
      Типичная методика ведения дел Англосаксов.

      А для нас у них другая методика.
      Роджерс: "Нужно убедить русских, что они проиграли".
      Американский профессор Элион Коэн на конференции в Польском институте международных отношений рассказал, как не допустить победы русских.
      "Поражение России не требует марша на Москву (что в прошлом редко было хорошей идеей).
      Запад должен (...) убедить Россию, что она потерпела поражение.
      Это (поражение - прим.) лучше достигнуть в головах".
      Как это сделать? Вне зависимости от хода военных действий, нужно убедить население России, что "борьба была бесполезной, что цена, заплаченная кровью, никоим образом не стоила того, чего стоила".
      Ведь война, цитирует он немецкого философа Карла фон Клаузевица, это испытание моральных сил.
      Запад должен вести агрессивную информационную компанию:

      - постоянно нервировать население России одной мыслью: они будут вооружать Украину - "до зубов на долгие годы";

      - убеждать россиян, что "их генералы устарели и некомпетентны, высшее командование равнодушно к жизням своих людей, оснащение уступает украинскому, логистика прогнила от взяточничества и коррупции";

      - плюс нужно поставить ракеты большой дальности, чтобы навсегда разрушить Крымский мост.

      Информационная война должна быть усилена продолжающимися санкциями.

      "...Нам нужно видеть массы русских: бегущих, дезертирующих, стреляющих в своих офицеров, взятых в плен или убитых. Поражение России должно быть безошибочно большим, кровавым разгромом".
      —-


      Внимательно смотрите: кто работает на это своей писаниной? Думайте, голова именно для этого дана
      Пасущаяся здесь на сайте украинская ЦИПСО активно продвигает эту парадигму.
  5. dzvero
    dzvero Сегодня, 12:01
    +1
    ПМСМ, из трех указанных опций - морг, Сейшелы, Ривиера - Зе выберет Ростов...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:13
      0
      Неверно.Он выберет Израиль...А куда жп еще?
  6. Комментарий был удален.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:02
    0
    Экс-аналитик ЦРУ: США хотят избавиться от главы киевского режима Зеленского
    . Любой следующий будет такой же зелебобус, как и предыдущий...
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:02
    0
    Никто не будет Зеленского смещать, его просто отравят "Новичком". На кошках потренировались и теперь точно наглушняк получится.
  9. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:05
    +1
    поселившись где-нибудь на Сейшелах или Ривьере.
    Жадный поц мемуары свои захочет толкнуть подороже и всех сдаст. Ему теперь только могила.
  10. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:06
    0
    Делаем ставки- автокатастрофа, авиакатастрофа, инфаркт или что- то еще?
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 12:26
      0
      Безусловно Калибр, сделают хероя напоследок.
  11. HAM
    HAM Сегодня, 12:09
    0
    А не соскочили ли "красиво" Буданов с Залужным?? Вполне рабочая версия....где нибудь греют пузо и посмеиваются над нерасторопными..........у Зе это не получится,умом не вышел,да и натворил много..
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:11
    +1
    Вся проблема в том, что к ранениям в голову он устойчив, а травить наркомана - та еще задача))) Пробовали дихлофосом - залез в пакет целиком и выползать отказывался
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:17
    0
    Зеленский вызывает все большее раздражение у правящих кругов США, поэтому не исключено, что в Вашингтоне попытаются «убрать» главу киевского режима.
    Для американских спецслужб это не в первой и при возникновении необходимости найдут "достойный" способ это сделать. Интересно другое - кого на смену "караула" планируют? Залужный и судя по всему Буданов отпадают по техническим причинам.
  14. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:22
    -2
    Интересно, а этот экс аналитик верит в то , что сам говорит?
  15. isv000
    isv000 Сегодня, 12:28
    0
    Экс-аналитик ЦРУ: США хотят избавиться от главы киевского режима Зеленского

    Нет ничего проще: отзовите конвой от клоуна и ближайшее окружение всё сделает само.
  16. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 13:03
    0
    Очередной АНАЛитик сходил под себя. Еврейчик и его укрозабойная ферма работают как надо-англосаксонские хозяева всем довольны.