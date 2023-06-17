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Мощнее, но легче: турецкая компания передала армии танк M60A3 с новой башней MZK

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Мощнее, но легче: турецкая компания передала армии танк M60A3 с новой башней MZK

Наряду с немецкими Leopard 1/2 основой бронетанкового кулака турецкой армии являются американские ОБТ М60, выпускавшиеся в 1960-1987 годы. Несмотря на свой почтенный возраст, М60 остается серьезным игроком на поле боя благодаря постоянно проводимым Анкарой улучшениям.


По итогам одной из модернизаций местная компания Roketsan передала армии M60A3 с новой модульной бронированной башней, получившей обозначение MZK. Ранее уже предпринималась попытка дальнейшего усовершенствования М60А3, но она не дала желаемого результата и программа была заморожена. После её перезапуска было решено совершенствовать танки путем установки новой башни. Пока неизвестно, сколько всего машин будет модернизировано в рамках проекта; оценочно в арсенале турецкой армии имеется более 600 танков M60A3.

На башню MZK, вооруженную 105-мм пушкой, установлены модули динамической защиты, системы прицеливания водителя, вспомогательный блок питания, ПУ для постановки дымовой завесы, лазерные средства предупреждения о нападении, системы дистанционного управления оружием и автоматического заряжания. Обладая гораздо более высокой боевой мощью, чем нынешние 14,5-тонные башни танков M60A3, новая башня легче, имея вес 13 т.



В рамках данной модернизации M60A3 получил улучшенную систему управления огнем, усовершенствованную модульную броневую защиту и прочие «апгрейды».

В турецком издании SavunmaSanayiST полагают, что M60A3 с башней MZK имеет очень серьезный экспортный потенциал. В настоящее время во многих странах мира, включая Бахрейн, Боснию и Герцеговину, Марокко, Ливан, Египет, Саудовскую Аравию, Тунис и Иорданию, имеются сотни ОБТ серии М60. С другой стороны, многие из этих танков либо простаивают, либо не могут эффективно использоваться из-за необходимости модернизации.

Использованы фотографии:
SavunmaSanayiST
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22 комментария
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 13:46
    +3
    Ну вот M60A3 не стесняются и рекламируют к продаже, а у нас некоторые Т-55 и Т-60 уже не считают за танки.
    1. МятныйПряник
      МятныйПряник Сегодня, 14:05
      +5
      Вряд ли считают не за танки. Скорее люди недоумевают почему используются устаревшие образцы, т.к Россия в отличии от Турции, имеет богатый опыт танкостроения и мощности для производства и разработок новых образцов. Турции просто некуда деваться на данный отрезок времени, вот и всё.
      1. Blackgrifon
        Blackgrifon Сегодня, 14:20
        0
        Цитата: МятныйПряник
        Скорее люди недоумевают почему используются устаревшие образцы, т.к Россия в отличии от

        Странно, что этим людям ничего не мешало недоумевать, когда Т-34 стояли на вооружении до начала 90х.
        1. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 14:38
          +2
          До начала 90-х сталинские тяжи стояли на вооружении. Т-34 в 70-е годы все отправили на металлолом или в Африку.
          1. Blackgrifon
            Blackgrifon Сегодня, 15:08
            +1
            Цитата: Roma-1977
            Т-34 в 70-е годы все отправили на металлолом или в Африку.

            Тем не менее официально их сняли с вооружения только в начале 90х. В принципе, кое-какая броня в виде шасси из тех времен и сейчас можно найти.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 14:59
      +4
      Цитата: Irokez
      Ну вот M60A3 не стесняются и рекламируют к продаже

      Но это уже не М60А3, это совершенно другой танк, с иными, более высокими боевыми качествами. И его башня очень сильно напоминает башню Т-90МС, но с полноценным забашенным механизмом заряжания
    3. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 15:04
      0
      Цитата: Irokez
      у нас некоторые Т-55 и Т-60 уже не считают за танки.

      Т-55/62 конечно танки. Только вот пригодные для музея. Что бы они отвечали современным реалиям должна быть серьезная модернизация. Хотя бы как М-55S. То что идет на фронт ниже критики и является воинским преступлением.
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 13:57
    +3
    системы прицеливания водителя


    Это что-то новое или фантазии редакции ВО?
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 14:55
      +3
      как командир танка вам говорю,открываешь люк механика-водителя,и пуляешь из макара или акс,предварительно прицелившись)
    2. volodimer
      volodimer Сегодня, 16:08
      0
      Это корявый перевод. Возможно имелась ввиду новая система наведения. Но для точного понимания надо знать оригинал.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:58
    0
    Мощнее, но легче: турецкая компания передала армии танк M60A3 с новой башней MZK
    . Зачем им это... для локальных конфликтов такое сойдёт, а столкнуться с серьёзной армией им не захочется, никогда.
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 14:08
      +2
      Цитата: rocket757
      Мощнее, но легче: турецкая компания передала армии танк M60A3 с новой башней MZK
      . Зачем им это... для локальных конфликтов такое сойдёт, а столкнуться с серьёзной армией им не захочется, никогда.

      Не беда, у них же ещё есть Леопарды 2, кроме того, скоро в войска будут поступать на вооружение первые отечественные (турецкого происхождения) Алтай, а насколько эти танки эффективны -- узнаем в будущем, так как турки много где воют: Сирия, Ирак, Ливия... список можно продолжить.
    2. Blackgrifon
      Blackgrifon Сегодня, 14:28
      -2
      Цитата: rocket757
      Зачем им это... для локальных конфликтов такое сойдёт, а столкнуться с серьёзной армией им не захочется, никогда.

      Затем, что их основной потенциальный противник - Греция и именно с ее армией (и танковым парком) есть риск столкнуться. А старенькие М60 Сабра надо модерить - именно на них, а не на леопарды вся надежда: благо именно греки и немцы держат турецкие леопарды за бубенцы (вспоминаем историю с движками и где сейчас собирают лео). В перспективе турки ждут свои Алтаи, но это в перспективе, а что будет сейчас - вопрос.

      Цитата: rocket757
      с серьёзной армией им не захочется, никогда.

      Не надо этого. Серьезным это каким? Турки по штыкам и железу в разы превосходят немцев, италов и бритов с испанцами. Только ляхи, и главный враг турок - греки, ну и отчасти франки могут с ними поспорить.

      Да и турки вполне заслуженно считались сильным противником в случае конфликта в Европе во время ХВ. И в отличии от западноевропейцев они не разоружались и не деградировали.
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 14:58
        +2
        Путаете.
        В статье вариант модернизации старых M60A3.
        Сабры модернизируют в M60TM. Там 120 мм пушка, КАЗ, СУО последних поколений и тд
        Фото из Сирии:

        1. Blackgrifon
          Blackgrifon Сегодня, 15:04
          +1
          Цитата: ColdWind
          Путаете.
          В статье вариант модернизации старых M60A3.
          Сабры модернизируют в M60TM. Там 120 мм пушка, КАЗ, СУО последних поколений и тд
          Фото из Сирии:

          Даже так... К слову, свои м60 турки еще и КАЗами обмазывать пытаются.
      2. Kojote21
        Kojote21 Сегодня, 15:07
        0
        Цитата: Blackgrifon
        И в отличии от западноевропейцев они не разоружались и не деградировали.

        И даже наоборот -- военный бюджет увеличили, численность войск -- тоже. Кроме того, турки за последнее время научились производить много оружия -- как по лицензии, так и своё собственное. Поэтому турецкая армия и считается одной из самых грозных армий на Ближнем Востоке. Причём не только на словах и бумагах с парадами, но и на деле -- турки много где успели повоевать в последнее время. И я думаю, что турки не остановятся, а пойдут дальше. Насколько далеко пойдут во всех этих вопросах -- увидим в ближайщие десятилетия.
  4. Пуз Большой
    Пуз Большой Сегодня, 14:13
    +1
    А как туда мехвод попадает? И как эвакуируется в случае чего?
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:35
    +1
    М60 это "десерт "для всушников,когда нато все танки отдаст им.... smile laughing
  6. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 15:02
    0
    с новой модульной бронированной башней
    С новой модульной башней дико смотрится "голый" корпус, даже без намеков на апгрейд защиты, хотя бы в виде решеток по бортам, если резерва по массе нет.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 15:11
      +2
      В схеме защита корпуса есть. На прототипе и СУО отсутствует, просто показывают новую башню. А так туда КАЗ просится, на М60ТМ есть.
      1. Wildcat
        Wildcat Сегодня, 16:03
        0
        good
        Ну вот, совсем другое дело!
        Решетки, блоки ДЗ - все по нормальному, "как у людей"!
  7. ettore
    ettore Сегодня, 16:19
    0
    Как, при такой башне мехвод выбирается из люка, да и забирается туда по тревоге? Он должен быть ужиком или резиновым.