Мощнее, но легче: турецкая компания передала армии танк M60A3 с новой башней MZK

Наряду с немецкими Leopard 1/2 основой бронетанкового кулака турецкой армии являются американские ОБТ М60, выпускавшиеся в 1960-1987 годы. Несмотря на свой почтенный возраст, М60 остается серьезным игроком на поле боя благодаря постоянно проводимым Анкарой улучшениям.
По итогам одной из модернизаций местная компания Roketsan передала армии M60A3 с новой модульной бронированной башней, получившей обозначение MZK. Ранее уже предпринималась попытка дальнейшего усовершенствования М60А3, но она не дала желаемого результата и программа была заморожена. После её перезапуска было решено совершенствовать танки путем установки новой башни. Пока неизвестно, сколько всего машин будет модернизировано в рамках проекта; оценочно в арсенале турецкой армии имеется более 600 танков M60A3.
На башню MZK, вооруженную 105-мм пушкой, установлены модули динамической защиты, системы прицеливания водителя, вспомогательный блок питания, ПУ для постановки дымовой завесы, лазерные средства предупреждения о нападении, системы дистанционного управления оружием и автоматического заряжания. Обладая гораздо более высокой боевой мощью, чем нынешние 14,5-тонные башни танков M60A3, новая башня легче, имея вес 13 т.
В рамках данной модернизации M60A3 получил улучшенную систему управления огнем, усовершенствованную модульную броневую защиту и прочие «апгрейды».
В турецком издании SavunmaSanayiST полагают, что M60A3 с башней MZK имеет очень серьезный экспортный потенциал. В настоящее время во многих странах мира, включая Бахрейн, Боснию и Герцеговину, Марокко, Ливан, Египет, Саудовскую Аравию, Тунис и Иорданию, имеются сотни ОБТ серии М60. С другой стороны, многие из этих танков либо простаивают, либо не могут эффективно использоваться из-за необходимости модернизации.