Границы будущей "санитарной зоны" или "санитарного кордона" на Украине будут проходить в зависимости от того, вооружениями какой дальности будет располагать украинская армия и от которых будет необходимо обезопасить российских граждан.
Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы главы государства Дмитрия Пескова, размеры "санитарной зоны" будут напрямую зависеть от тактико-технических характеристик имеющихся у ВСУ вооружений.
На вопрос журналистов о крайних сроках создания "санитарного кордона", Песков ответил, что процесс начался еще около полутора лет назад, с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава пресс-службы Кремля добавил, что "санитарная зона" может быть только одна и является продолжением ведущейся в настоящее время на Украине работы.
13 июня в ходе встречи с военкорами президент России Владимир Путин заявил, что в случае продолжения атак на территорию РФ, будет рассмотрен вопрос о формировании на украинской территории "санитарной зоны". Российский лидер впоследствии упомянул эту тему в ходе пленарного заседания в рамках ПМЭФ, подчеркнув, что планируется рассмотреть возможность создания "санитарного кордона" на подконтрольной киевскому режиму территории и Киев должен понимать возможные последствия своих действий.
В настоящее время боевики киевского режима не прекращают атак на территории приграничных областей РФ.