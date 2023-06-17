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Глава пресс-службы Кремля: Границы «санитарной зоны» на Украине будут зависеть от дальности вооружений ВСУ

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Глава пресс-службы Кремля: Границы «санитарной зоны» на Украине будут зависеть от дальности вооружений ВСУ

Границы будущей "санитарной зоны" или "санитарного кордона" на Украине будут проходить в зависимости от того, вооружениями какой дальности будет располагать украинская армия и от которых будет необходимо обезопасить российских граждан.


Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы главы государства Дмитрия Пескова, размеры "санитарной зоны" будут напрямую зависеть от тактико-технических характеристик имеющихся у ВСУ вооружений.

На вопрос журналистов о крайних сроках создания "санитарного кордона", Песков ответил, что процесс начался еще около полутора лет назад, с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава пресс-службы Кремля добавил, что "санитарная зона" может быть только одна и является продолжением ведущейся в настоящее время на Украине работы.

13 июня в ходе встречи с военкорами президент России Владимир Путин заявил, что в случае продолжения атак на территорию РФ, будет рассмотрен вопрос о формировании на украинской территории "санитарной зоны". Российский лидер впоследствии упомянул эту тему в ходе пленарного заседания в рамках ПМЭФ, подчеркнув, что планируется рассмотреть возможность создания "санитарного кордона" на подконтрольной киевскому режиму территории и Киев должен понимать возможные последствия своих действий.

В настоящее время боевики киевского режима не прекращают атак на территории приграничных областей РФ.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:46
    +3
    Глава пресс-службы Кремля: Границы «санитарной зоны» на Украине будут зависеть от дальности вооружений ВСУ
    . Вопрос... что эта фэйса опять городит???
    Там НАША ЗЕМЛЯ, Российская .... надо идти и освобождать, а санитарные зоны будут там, на границе с пШеК ами...
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 12:49
      +5
      На сколько я помню, одной из целей СВО была демилитаризация Украины. О какой санитарной зоне речь? У них вообще не должно остаться вооружений способных наносить удары по нашей территории.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 13:00
        0
        Цитата: Anarchist
        На сколько я помню, одной из целей СВО была демилитаризация Украины. О какой санитарной зоне речь?

        Игорь Коротченко сказал, что демилитаризация и денацификация будет происходить именно в санитарной зоне.
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 13:02
      +3
      Опять лупоглазый отсебятину городит...
      Как уже достал, спасу нет!
      Правильно у нас в народе говорят: "Языком молоть - не мешки ворочать!" am
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:11
      0
      Цитата: rocket757
      Вопрос... что эта фэйса опять городит???

      Когда Песков открывает рот, одно желание - закрыть уши и глаза. Несёт такое, как будто был у Зели на вечеринке и "пудрил носик".
  2. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:50
    +3
    Хм..
    Когда принималось решение о сво , то тех задания для военных вообще небыло. Просто взяли и сделали сво.
  3. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 12:53
    -1
    скоморох продолжает пустословит вне себя
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:56
    -1
    Просто нужна полная демилитаризация - абсолютная. Без даже охотничьих ружей, а менты пусть с вилами бегают. В Карпатах и вилы, и вилки отобрать - у йододефицитных. Тем более они будут не нужны. Гомонитарную помощь они и без вилки будут доедать, и без соли.
    Они просто больные, а больным оружие нигде не дают. Да что оружие - у них при виде банальной вилки мозга за мозгу - и сразу скакать начинают. Кто в схрон, кто в Канаду...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:59
    +1
    Предположим мы, многие говорим о необходимости обезопасить приграничных территории!!!
    Но это временная мера, до того момента, как сопредельная территория будет освобождена от вражеских войск и прочих бандитов, терроризирующих наше мирное население!!!
    Мы многое говорим/пишем, потому как не обладаем полнотой информации и планах руководства.
    В данном, конкретном случае ответственным фэйсам... как минимум, лучше помолчать и способствовать тому, что б дела делались, меры были приняты ЕЩЁ ВЧЕРА!!!
    Но это вопрос к ОТВЕТСТВЕННЫМ, а к секрет т т арям и вопросов нет.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:01
    +2
    В переводе с языка дипломатического на простой и понятный, сей термин обозначает на сколько км будут отодвинуты границы России, от де юре и де факто существующих. Советую взять курвиметр и посмотреть, что будет если их двинуть на 500 км.
  7. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 13:04
    +1
    В том году уже были разговоры что нужно бы отодвинуть подальше, только тогда это не называлось санитарная зона.
  8. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:05
    0
    Natürlich ist es vollkommen logisch, dass die "Sanitär-Zone"
    sich soweit erstrecken wird, wie es erforderlich ist, um keine
    erneuten Angriffe auf russisches Territorium befürchten zu
    müssen...!!!
    Der erste "Cordon-Sanitaire" I. muss sich schon alleine deshalb
    zwingend direkt entlang der polnischen-ukrainischen Grenze
    befinden, damit auch z.B. Weißrussland vor derartigen Angriffen
    erst einmal dauerhaft geschützt sein wird...!

    Aber natürlich weiß auch Peskow, dass eine Erweiterung dieses
    Cordon Sanitaire sich erforderlichen falls auch auf das Baltikum
    bis nach Kaliningrad erstrecken muss und wird, da die Polen
    mit Sicherheit die nächsten "Ukrainer" 2.0 im US-Auftrag sind...!!

    Die Anzahl der "Reinigungs-Mannschaften" muss schon alleine
    deswegen auf ein noch weit höheres Niveau gebracht werden,
    da auch das Problem mit der russischen Enklave Transnistrien
    noch einer gründlichen (!!!) "Reinigung" von Nazis- und Nazi-
    Anwärtern aus z.B. Moldavien erforderlich machen wird...!!!!!
  9. Stas157
    Stas157 Сегодня, 13:07
    -1
    Мне понравилась позиция Медведева:
    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале заявил, что «санитарная зона» будет более эффективна, если пройдет по границам Львова.

    Осталось только узнать от кого зависит география этой санитарной зоны. Я понял исключительно от бандеровцев! Судя по словам верховного:

    Президент России Владимир Путин допустил создание на Украине «санитарной зоны» в случае, если обстрелы приграничных территорий не прекратятся.

    Опять надеется на фантастическое? А вроде на наивного совсем не похож.
  10. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 13:09
    0
    Территории ДНР и ЛНР до сих пор(!!!) не освобождены, а он уже что-то там о санитарной зоне за их пределами говорит. Дележ неубитой свиньи и планы на холодец из ее мяса какие-то.