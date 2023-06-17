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Глава «Роснефти» прогнозирует банкротство сотен региональных банков США при дальнейшем росте ключевой ставки

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Глава «Роснефти» прогнозирует банкротство сотен региональных банков США при дальнейшем росте ключевой ставки

Главный исполнительный директор, председатель совета директоров ПАО «НК „Роснефть“» Игорь Сечин, выступая на Петербургском экономическом форуме, сделал неутешительный прогноз относительно будущего банковской системы США.


Уже несколько месяцев подряд Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов регулярно повышает ключевую ставку, тем самым стараясь сбить рост инфляции в стране. Это негативно сказывается на потребительском и межбанковском кредитовании, что может привести к банкротству сотен небольших и средних американских банков, уверен Сечин. По его данным, порядка 700-800 региональных кредитно-финансовых учреждений США уже испытывают серьезные проблемы с ликвидностью.

Несмотря на видимое затишье, проблемы в банковской системе США никуда не делись, и региональные банки продолжают испытывать проблемы… с активами и капиталом. Дальнейший рост процентных ставок вызовет новую волну банкротств

— сообщил Сечин.

По его мнению, эпоха низких процентных ставок, служивших стимулом роста американской экономики и устойчивости работы банковской системы, закончилась. Финансовый регулятор и правительство США столкнулись с трудноразрешимой дилеммой. Федрезерв способен купировать проблемы в банковском секторе, начав не повышать, а снижать ключевые процентные ставки. Но это приведет к дальнейшему росту инфляции, что повысит негативные настроения в обществе, считает Сечин.

Отрицательно скажется на финансовой системе Соединенных Штатов и решение о повышении потолка госдолга. Уже в этом году Федеральной казначейство займет на рынке порядка двух триллионов долларов. Это вызовет новый отток депозитов, так как средства будут вложены в обеспечение предыдущих займов. И это также подорвет устойчивость банковской системы США, объяснил топ-менеджер «Роснефти».

По сути, мы наблюдаем системный кризис всей финансовой системы США

— резюмировал Сечин.

При этом искусственное изолирование Западом финансовой системы РФ создало нечто вроде иммунитета для российских банков на случай очередного банковского кризиса в США, а следом и других странах, зависящих от доллара. Об этом ранее заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/cseeman/48458676116/in/photostream/
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5 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 12:42
    -3
    Не о том думает Сечин. Лучше бы о наших гражданах похлопотал. А он за лужу заглядывает. Будто в России всё хорошо. Все живут богато. Все счастливы.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 12:50
      +1
      В любом обществе будут и богатые и бедные, лентяи и трудолюбивые, честные и лживые, болоболы и молчуны. А это значит, что один человек (допустим Сечин) не в состоянии всё изменить. Эксперимент такого равного общества уже был после падения царской России - "От всех по способности - всем поровну"
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 12:56
        0
        Банкротства в США не изменят в России ничего.
        Деньги на убийство русских как выделяли, так и будут выделять.
        Так что хрен с ними, этими американцами.
        Проблемы американцев русских волновать не должно.
        Должно волновать отсутствие этих проблем.
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:47
    0
    Ну чё там говорить и так понятно, что если бы не СВО на Украине всё бы так и было по правилам глобалистов, но всё началось и как бумеранг с течением некоторого времени уничтожит глобальную систему финансов и управления.
    Будет новый мир по другим законам не колониальными, а более справедливым и честным.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:50
    0
    Может Сечин в чём-то прав.Надо читать кометарии в финансовых СМИ США.Коментарии один в один ,как у наших некоторых.Только в США не Набиулина а Йеллен.Эпитеты в её сторону ещё хлеще ,чем у нас для Эльвиры. Иногда так на комментируют,что редакция - звиняйте ,коментарии закрыты по техническим причинам.Что то с закрытием они зачастили. laughing