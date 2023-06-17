Глава «Роснефти» прогнозирует банкротство сотен региональных банков США при дальнейшем росте ключевой ставки

Несмотря на видимое затишье, проблемы в банковской системе США никуда не делись, и региональные банки продолжают испытывать проблемы… с активами и капиталом. Дальнейший рост процентных ставок вызовет новую волну банкротств

По сути, мы наблюдаем системный кризис всей финансовой системы США

Главный исполнительный директор, председатель совета директоров ПАО «НК „Роснефть“» Игорь Сечин, выступая на Петербургском экономическом форуме, сделал неутешительный прогноз относительно будущего банковской системы США.Уже несколько месяцев подряд Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов регулярно повышает ключевую ставку, тем самым стараясь сбить рост инфляции в стране. Это негативно сказывается на потребительском и межбанковском кредитовании, что может привести к банкротству сотен небольших и средних американских банков, уверен Сечин. По его данным, порядка 700-800 региональных кредитно-финансовых учреждений США уже испытывают серьезные проблемы с ликвидностью.— сообщил Сечин.По его мнению, эпоха низких процентных ставок, служивших стимулом роста американской экономики и устойчивости работы банковской системы, закончилась. Финансовый регулятор и правительство США столкнулись с трудноразрешимой дилеммой. Федрезерв способен купировать проблемы в банковском секторе, начав не повышать, а снижать ключевые процентные ставки. Но это приведет к дальнейшему росту инфляции, что повысит негативные настроения в обществе, считает Сечин.Отрицательно скажется на финансовой системе Соединенных Штатов и решение о повышении потолка госдолга. Уже в этом году Федеральной казначейство займет на рынке порядка двух триллионов долларов. Это вызовет новый отток депозитов, так как средства будут вложены в обеспечение предыдущих займов. И это также подорвет устойчивость банковской системы США, объяснил топ-менеджер «Роснефти».— резюмировал Сечин.При этом искусственное изолирование Западом финансовой системы РФ создало нечто вроде иммунитета для российских банков на случай очередного банковского кризиса в США, а следом и других странах, зависящих от доллара. Об этом ранее заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.